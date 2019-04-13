Samsung Galaxy Note 10 iki farklı ekran boyutuyla gelecek

Samsung Galaxy S10 serisinin ve katlanabilir Galaxy Fold’un tanıtılmasının ardından gözler yeni Galaxy Note modeline odaklandı. Galaxy Note 10’un model numaralarının sızdırılmasıyla birlikte de cihaz hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. SM-N970 ve SM-N975 model numaralı iki farklı ekran boyutunda Galaxy Note 10 modeli göreceğiz.

Toplam model sayısı dörde yükseliyor

Samsung’un Galaxy Note serisi genellikle tek bir modelle çıkış yapıyordu. Görünen o ki bu sene durumlar değişiyor. 6,28 inç ve 6,75 inç şeklinde iki farklı ekran boyutuyla geleceği tahmin edilen cihazların 4G ve 5G olmak üzere iki versiyonu daha olacak. SM-N971 ve SM-N976 model numaraları 5G’li versiyonlara ait. Yani hem farklı ekran boyutları hem de 5G’li versiyonlar ile birlikte toplam model sayısının dörde yükseldiğini söyleyebiliriz.

5G destekli olan Galaxy Note 10 modelleri haliyle sadece 5G altyapısı hazır olan ülkelerde satışa sunulacaktır. Ekran boyutlarının farklı olması cihazın boyutlarını değiştireceği için batarya kısmında da kapasite farklılığı olma ihtimali oldukça yüksek.

Ayrıca Bkz.

"Lenovo Z6 Pro modelinin 5G desteği ile geleceği doğrulandı"

Samsung’un daha küçük boyutlu Galaxy Note 10 modeli üzerinde çalıştığı tahmin ediliyordu. Bu model numarası sızıntılarıyla beraber doğrulanmış olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak Galaxy Note 9’un geçtiğimiz senenin Ağustos ayında duyurulduğunu hatırlatalım.

https://www.sammobile.com/2019/04/12/exclusive-galaxy-note-10-model-numbers-variants/