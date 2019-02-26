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Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

Akıllı telefon üreticisi Samsung'un henüz yeni tanıttığı Galaxy S10 serisinin heyecanı devam ederken, şirketin bir sonraki amiral gemisi modeli ile ilgili detaylar da su yüzüne çıkmaya başladı.
2 ay
5,4b
1
12
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un henüz birkaç gün önce yaptığı Galaxy S10 tanıtımının heyecanı devam ederken, şirketin yaz aylarında piyasaya süreceği Galaxy Note 10 modeli ile ilgili de sızıntılar çıkmaya başladı.

5G modeli de olacak

SamMobile'ın haberinde Galaxy Note 10'un muhtemelen, Galaxy S10 serisinde olduğu gibi bir 5G destekli modelinin de olacağı belirtilmiş. Note modelleri genellikle aynı yıl piyasaya sürülen Galaxy S modelleriyle benzer özelliklerle geliyor. Ortaya çıkan bu rapor, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin, en üst Galaxy S10 modelinin dörtlü kamera kurulumunu alacağına da işaret ediyor.
Dörtlü kamera sisteminin sadece Galaxy Note 10'un 5G versiyonunda olacağı ifade edilirken, diğer Note 10 varyantlarının ise S10+'daki üçlü kamera kurulumu ile gelmesi ise kuvvetle muhtemel. Cihaz Infinity O ekranıyla birlikte gelecek ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı teknolojisine de sahip olacak. Note 10'un tasarımında Note 9 modeline kıyasla nasıl yenilikler olacağı ise şimdilik bir sır.

https://www.sammobile.com/2019/02/25/exclusive-note-10-four-cameras-back/ Yorum Yaz
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r.yilmaz4545 2 ay en beğenilen
Bak şimdi bir sızıntıda ben vereyim editör Note 10 kalemle gelicekmiş.
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b@d0 2 ay
note (x) modeli duyurulacağında hiç düşünmeden note (x-1) modelini takibe alın. bir dönem önceki not serisi işinizi fazlasıyla görüyor. note (x) duyurulduğunda alacağınız note (x-1) modeli de sizi rahatından 4 sene götürüyor. bu durumda alacağınız bir sonraki model note (x+3) modeli oluyor. boş yere yeni model diye düdüklenmeye gerek yok diye düşünüyorum.
note (x) modeli duyurulacağında hiç düşünmeden note (x-1) modelini takibe alın. bir dönem önceki not serisi işinizi fazlasıyla görüyor. note (x) duyurulduğunda ...
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mhrUca 2 ay
Aha s10 bitti simdi note 10 haberleri
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hamza5806 2 ay
S10 haberlerinden yeni kurtulmustuk bu ne ya
Sanki millette alacak para var s10e bile 5500tl bu en ez 8 9 bine gelir
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nightsoldier 2 ay
Zaten her sene s serisinin kalemlisi olarak piyasaya sürülen bir cihazdan bahsediyoruz. 2-3 yerini makyajlayacak , ha bir de kalem ekleyecek. Alın size note'un yeni modeli...
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DH Misafiri 2 ay
S10 Plus 5g gibi olacak Kamera sistemi
12+12+16 &Tof
Infinity-O Tasarim
Exynos 9825
8/12 Gb Ram
128-1Tb Depolama
6'66 Inch
S10 Plus'in kalemli versiyonu olacak,Agustosta Tanitilacak
baska sorusu olan
25x Optik Zoom olmayacak gibi
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mert1907 2 ay
Sabah kalkınca rüyanda gördüklerini haber mi yaptın.
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1cskndlgr 2 ay
5 kameralı olcakmış... 5500 mAh ve radyo olcakmış🤔
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Boldrex 2 ay
Note 10 bin tl
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Arkadyeviç 2 ay
Katlanabilir telefonlar piyasaya girdikten sonra Note serisinin iyice gözden düşeceğini düşünüyorum.
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scorpion20 2 ay Arkadyeviç
katlanırda sıkıntı çok çıkar bence
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r.yilmaz4545 2 ay en beğenilen
Bak şimdi bir sızıntıda ben vereyim editör Note 10 kalemle gelicekmiş.
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b@d0 2 ay
note (x) modeli duyurulacağında hiç düşünmeden note (x-1) modelini takibe alın. bir dönem önceki not serisi işinizi fazlasıyla görüyor. note (x) duyurulduğunda alacağınız note (x-1) modeli de sizi rahatından 4 sene götürüyor. bu durumda alacağınız bir sonraki model note (x+3) modeli oluyor. boş yere yeni model diye düdüklenmeye gerek yok diye düşünüyorum.
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mhrUca 2 ay
Aha s10 bitti simdi note 10 haberleri
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