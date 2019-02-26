Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un henüz birkaç gün önce yaptığı Galaxy S10 tanıtımının heyecanı devam ederken, şirketin yaz aylarında piyasaya süreceği Galaxy Note 10 modeli ile ilgili de sızıntılar çıkmaya başladı.

5G modeli de olacak

SamMobile'ın haberinde Galaxy Note 10'un muhtemelen, Galaxy S10 serisinde olduğu gibi bir 5G destekli modelinin de olacağı belirtilmiş. Note modelleri genellikle aynı yıl piyasaya sürülen Galaxy S modelleriyle benzer özelliklerle geliyor. Ortaya çıkan bu rapor, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin, en üst Galaxy S10 modelinin dörtlü kamera kurulumunu alacağına da işaret ediyor.

https://www.sammobile.com/2019/02/25/exclusive-note-10-four-cameras-back/

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Dörtlü kamera sisteminin sadece Galaxy Note 10'unolacağı ifade edilirken, diğerise S10+'daki üçlü kamera kurulumu ile gelmesi ise kuvvetle muhtemel. Cihazekranıyla birlikte gelecek ve ekrana gömülüteknolojisine de sahip olacak. Note 10'un tasarımında Note 9 modeline kıyaslaolacağı ise şimdilik bir sır.