Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un henüz birkaç gün önce yaptığı Galaxy S10 tanıtımının heyecanı devam ederken, şirketin yaz aylarında piyasaya süreceği Galaxy Note 10 modeli ile ilgili de sızıntılar çıkmaya başladı.
5G modeli de olacak
SamMobile'ın haberinde Galaxy Note 10'un muhtemelen, Galaxy S10 serisinde olduğu gibi bir 5G destekli modelinin de olacağı belirtilmiş. Note modelleri genellikle aynı yıl piyasaya sürülen Galaxy S modelleriyle benzer özelliklerle geliyor. Ortaya çıkan bu rapor, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinin, en üst Galaxy S10 modelinin dörtlü kamera kurulumunu alacağına da işaret ediyor.Dörtlü kamera sisteminin sadece Galaxy Note 10'un 5G versiyonunda olacağı ifade edilirken, diğer Note 10 varyantlarının ise S10+'daki üçlü kamera kurulumu ile gelmesi ise kuvvetle muhtemel. Cihaz Infinity O ekranıyla birlikte gelecek ve ekrana gömülü parmak izi tarayıcı teknolojisine de sahip olacak. Note 10'un tasarımında Note 9 modeline kıyasla nasıl yenilikler olacağı ise şimdilik bir sır.
https://www.sammobile.com/2019/02/25/exclusive-note-10-four-cameras-back/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanki millette alacak para var s10e bile 5500tl bu en ez 8 9 bine gelir
12+12+16 &Tof
Infinity-O Tasarim
Exynos 9825
8/12 Gb Ram
128-1Tb Depolama
6'66 Inch
S10 Plus'in kalemli versiyonu olacak,Agustosta Tanitilacak
baska sorusu olan
25x Optik Zoom olmayacak gibi
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samsung, galaxy note 10 ve