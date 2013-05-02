Samsung Galaxy Note 3'ün sekiz çekirdekli Mali-450 ile donatılacağı iddia ediliyor





Teknoloji medyası yakın gelecekte çıkış yapacak ürünlerle alakalı söylentilerine Galaxy S4 gibi çok sayıda iddiaya malzeme olan bir cihazın resmiyet kazanıp satışa sunulmasının ardından da dur durak bilmeden devam ediyor. Samsung'un yeni üst düzey akıllı telefonunun çıkışı sonrası hedefteki yeni isim; telefon-tablet melezi sınıfının en mühim modeli Galaxy Note oldu. Zaten son birkaç aydır düzenli olarak artış gösteren üçüncü nesil Note telefonu iddiaları, içerisinde bulunduğumuz günlerde iyiden iyiye sanal alemi etkisi altına almaya başladı. Samsung ile alakalı sızıntılara imza atan meşhur Sammobile sitesi, iddialarına bir yenisini ekleyerek şimdi de aygıtın donanım özelliklerine dair edindiği son verileri internete sundu.

OLED Derneği tarafından 5.9 - 6.x inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı ileri sürülen Galaxy Note 3'ün panelinin tam olarak 5.99 inç büyüklüğünde üretildiğini belirten kaynak, Galaxy S4'ün uluslararası sürümü ile bir Güney Kore versiyonuna güç veren dört çekirdekli ARM Cortex-A15 - dört çekirdekli Cortex-A7 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip Exynos 5 Octa yongada sisteminin yeni telefon-tablet karışımına da eşlik edeceğini belirtti. Diğer teknik detayları arasında; 3GB sistem belleği, 13MP kamera, muhtemelen Google'nin yayınlayacağı yeni işletim sistemi versiyonu olacak Android 4.3 ve TouchWiz Nature 2.0 kullanıcı arayüzü bulunuyor. Yeni Galaxy Note'nin en dikkat çeken özelliği ise; bünyesinde barındıracağı iddia edilen sekiz çekirdekli Mali-450 GPU'su oldu.





Haziran 2012'de resmen duyurulan Mali-450, İngiliz teknoloji devinin 2009'dan beri grafik çözümlerini geliştirmek için kullandığı eski Utgard mimarisini taşıyor. Sekiz çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen ve yaklaşık 45 GFLOPS (Galaxy S3'teki Mali-400MP4 ~16 GFLOPS) civarında bir grafik performansı ortaya koyan grafik işlemci, önceki yıllarda özellikle Samsung ürünlerindeki başarısıyla çok sayıda firmanın ilgisini üzerinde toplayan Mali-400'ün yapısında gerçekleştirilen optimizasyonlar, bellek bant genişliği kısıtlaması ve diğer değişikliklerle daha performanslı, aynı zamanda güç tasarrufu daha yüksek bir çözüm olarak tanıtılmıştı. Bu grafik birimiyle akıllı televizyonları ve akıllı telefonları hedef alan ARM, eski mimarisinin son çırpınışı olan Mali-450'yi üst düzey tüketici elektroniklerinde kullanılmak üzere lisansçılarına sunmuş değil. Amlogic'in AML8726-M8 çipseti de bunun en kuvvetli göstergesi. Performans değerleriyle Galaxy S4'teki PowerVR SGX544MP3 ve Qualcomm Adreno 320'yi (~51 GFLOPS) bile yakalayamayan bu ürünün Note 3'e entegre edilmesi halinde, tüketiciler en yüksek hızda dahi böylesine üst düzey bir telefona yakışmayacak sonuçlarla karşılaşacaktır.

OpenGL ES 3.0 ve diğer yeni API'lara destek sunan yeni nesil Adreno 320 gibi GPU'ların piyasada yaygın bir şekilde kullanıldığı; yılın ilerleyen dönemlerinde Tegra 4 ve Adreno 330'un onlarca modelde yerini alacağı bir mobil sektörde OpenGL ES 2.0 destekli Mali-450MP8'in tercih edilmesi pek akıllıca olmayacaktır. Galaxy Mega 5.8'den izler taşıyan, daha ince ekran çerçevesine sahip bir tasarımının olduğu rapor edilen Galaxy Note 3'ün plastik OLED'le donatılması gündemde iken; ortaya atılan eski Mali GPU hikayesinin doğruluğundan şüphe ediliyor. Yaz sonunda düzenlenecek IFA 2013'te sergileneceği tahmin edilen akıllı telefon hakkında yeni detayların sızıntısı önümüzdeki günlerde de sürecek.

http://www.sammobile.com/2013/05/01/rumor-galaxy-note-iii-to-have-8-core-cpu-and-8-core-gpu