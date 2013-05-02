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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 3'ün sekiz çekirdekli Mali-450 ile donatılacağı iddia ediliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 3'ün sekiz çekirdekli Mali-450 ile donatılacağı iddia ediliyor

Teknoloji medyası yakın gelecekte çıkış yapacak ürünlerle alakalı söylentilerine Galaxy S4 gibi çok sayıda iddiaya malzeme olan bir cihazın resmiyet kazanıp satışa sunulmasının ardından da dur durak bilmeden devam ediyor. Samsung'un yeni üst düzey akıllı telefonunun çıkışı sonrası hedefteki yeni isim; telefon-tablet melezi sınıfının en mühim modeli Galaxy Note oldu. Zaten son birkaç aydır düzenli olarak artış gösteren üçüncü nesil Note telefonu iddiaları, içerisinde bulunduğumuz günlerde iyiden iyiye sanal alemi etkisi altına almaya başladı. Samsung ile alakalı sızıntılara imza atan meşhur Sammobile sitesi, iddialarına bir yenisini ekleyerek şimdi de aygıtın donanım özelliklerine dair edindiği son verileri internete sundu.
OLED Derneği tarafından 5.9 - 6.x inç büyüklüğünde bir ekranla donatılacağı ileri sürülen Galaxy Note 3'ün panelinin tam olarak 5.99 inç büyüklüğünde üretildiğini belirten kaynak, Galaxy S4'ün uluslararası sürümü ile bir Güney Kore versiyonuna güç veren dört çekirdekli ARM Cortex-A15 - dört çekirdekli Cortex-A7 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip Exynos 5 Octa yongada sisteminin yeni telefon-tablet karışımına da eşlik edeceğini belirtti. Diğer teknik detayları arasında; 3GB sistem belleği, 13MP kamera, muhtemelen Google'nin yayınlayacağı yeni işletim sistemi versiyonu olacak Android 4.3 ve TouchWiz Nature 2.0 kullanıcı arayüzü bulunuyor. Yeni Galaxy Note'nin en dikkat çeken özelliği ise; bünyesinde barındıracağı iddia edilen sekiz çekirdekli Mali-450 GPU'su oldu.
Samsung Galaxy Note 3'ün sekiz çekirdekli Mali-450 ile donatılacağı iddia ediliyor

Haziran 2012'de resmen duyurulan Mali-450, İngiliz teknoloji devinin 2009'dan beri grafik çözümlerini geliştirmek için kullandığı eski Utgard mimarisini taşıyor. Sekiz çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilen ve yaklaşık 45 GFLOPS (Galaxy S3'teki Mali-400MP4 ~16 GFLOPS) civarında bir grafik performansı ortaya koyan grafik işlemci, önceki yıllarda özellikle Samsung ürünlerindeki başarısıyla çok sayıda firmanın ilgisini üzerinde toplayan Mali-400'ün yapısında gerçekleştirilen optimizasyonlar, bellek bant genişliği kısıtlaması ve diğer değişikliklerle daha performanslı, aynı zamanda güç tasarrufu daha yüksek bir çözüm olarak tanıtılmıştı. Bu grafik birimiyle akıllı televizyonları ve akıllı telefonları hedef alan ARM, eski mimarisinin son çırpınışı olan Mali-450'yi üst düzey tüketici elektroniklerinde kullanılmak üzere lisansçılarına sunmuş değil. Amlogic'in AML8726-M8 çipseti de bunun en kuvvetli göstergesi. Performans değerleriyle Galaxy S4'teki PowerVR SGX544MP3 ve Qualcomm Adreno 320'yi (~51 GFLOPS) bile yakalayamayan bu ürünün Note 3'e entegre edilmesi halinde, tüketiciler en yüksek hızda dahi böylesine üst düzey bir telefona yakışmayacak sonuçlarla karşılaşacaktır.
OpenGL ES 3.0 ve diğer yeni API'lara destek sunan yeni nesil Adreno 320 gibi GPU'ların piyasada yaygın bir şekilde kullanıldığı; yılın ilerleyen dönemlerinde Tegra 4 ve Adreno 330'un onlarca modelde yerini alacağı bir mobil sektörde OpenGL ES 2.0 destekli Mali-450MP8'in tercih edilmesi pek akıllıca olmayacaktır. Galaxy Mega 5.8'den izler taşıyan, daha ince ekran çerçevesine sahip bir tasarımının olduğu rapor edilen Galaxy Note 3'ün plastik OLED'le donatılması gündemde iken; ortaya atılan eski Mali GPU hikayesinin doğruluğundan şüphe ediliyor. Yaz sonunda düzenlenecek IFA 2013'te sergileneceği tahmin edilen akıllı telefon hakkında yeni detayların sızıntısı önümüzdeki günlerde de sürecek. 

http://www.sammobile.com/2013/05/01/rumor-galaxy-note-iii-to-have-8-core-cpu-and-8-core-gpu Yorum Yaz
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atabey444 6 yıl en beğenilen
Telefondan hic anlamayan markasına. Biraz anlayan islemcisi ve ekranina. İyi anlayani ise islemci ram gpu ve ekranina cok dikkat eder. Bizler üçüncü kategoride ve azınlıkta oldugumuz icin ureticiler maliyeti kisabilecekleri yere kadar kisiyor. Sonucda satiyormu satiyor. Bizde neden şu islemci kullanmamislar neden gpu bu olmamış diye serzeniste bulunuyoruz ama mal bu arkadaşım YERSEN...
Telefondan hic anlamayan markasına. Biraz anlayan islemcisi ve ekranina. İyi anlayani ise islemci ram gpu ve ekranina cok dikkat eder. Bizler üçüncü kategoride...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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Alper# 6 yıl
Mali-T600 serisi bir türlü kullanan cihazlar yaygınlaşmadı.
Nedense Cortex-A9'dan Cortex-A15'e geçiş hızlı olmasına rağmen GPUlarda ki nesil geçişi çok yavaş. Herhalde seneye saklıyorlar bu geçişi.
Bir türlü göremediğimiz yeni nesil GPU'lar
PowerVR 6 Serisi, Mali-T600 Serisi, Nvidia Kepler mimarisi.
Belkide FHD panellere yetecek güç şimdiden hazır ama sırf pazarlama stratejisi uğruna arada kaynıyor eski GPU'lar.
Seneye bu cihazlar çok güçsüz kalacak. Yeni nesil cihazlar CPU tabanlı değil GPU tabanlı büyük bir devrim bizi bekliyor.
Mali-T600 serisi bir türlü kullanan cihazlar yaygınlaşmadı.Nedense Cortex-A9'dan Cortex-A15'e geçiş hızlı olmasına rağmen GPUlarda ki nesil geçişi çok yava...
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Krauser ll 6 yıl
bıkmadılarmı şu maliden
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kasim33 6 yıl
alan geniş zaten 8-10 çekirdek kullanır tabi :D
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Krone 6 yıl
Hay çekirdeğinize.
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cepni27 6 yıl
psyshock
Bilal Akgündüz
Alper#Mali-T600 serisi bir türlü kullanan cihazlar yaygınlaşmadı.Nedense Cortex-A9dan Cortex-A15e geçiş hızlı olmasına rağmen GPUlarda ki nesil geçişi çok yavaş. Herhalde seneye saklıyorlar bu geçişi.Bir türlü göremediğimiz yeni nesil GPUlarPowerVR 6 Serisi, Mali-T600 Serisi, Nvidia Kepler mimarisi.Belkide FHD panellere yetecek güç şimdiden hazır ama sırf pazarlama stratejisi uğruna arada kaynıyor eski GPUlar.Seneye bu cihazlar çok güçsüz kalacak. Yeni nesil cihazlar CPU tabanlı değil GPU tabanlı büyük bir devrim bizi bekliyor.
Keplere geçmemiş olsa da GPU hususunda en cömert firma NVIDIA. 96 GFLOPS performanslı Tegra 4 yaz aylarında geliyor. Üstelik lisanslı Cortex-A15 mimarisine sahip. Türkiyede 4G olmadığı için bir eksi yanı da yok, fakat dünya 4G LTEye geçiyor, üreticiler desteksiz donanımı almak istemiyor. Bu büyük problem Tegra 4 için, bakalım ne olacak.
Tegra 3 ten sonra gpu da comert olmak zorunda kaldi nvidia ama ben tegra 4 yerine tegra 4i yi kullanicaklarini dusunuyorum telefonlarda. O kadar guclu bir gpu ve cpu yu bir arada ustunede 1080p ekran gelince telefon bataryalari dayanamaz.

Yeni nesil bataryalar bu yıl içinde kullanılmazsada gelecek yıl 2014de kullanılması zaruri bence. kimi yorumlar pil ömrü 1 yıl olanlar var diyor. görecez
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ycanatilgan 6 yıl
Samsung bu kadar büyük bir yeniliği S5'te getirir
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stalker(1979) 6 yıl
MxFxOx

atabey444
MxFxOx
atabey444 Telefondan hic anlamayan markasına. Biraz anlayan islemcisi ve ekranina. İyi anlayani ise islemci ram gpu ve ekranina cok dikkat eder. Bizler üçüncü kategoride ve azınlıkta oldugumuz icin ureticiler maliyeti kisabilecekleri yere kadar kisiyor. Sonucda satiyormu satiyor. Bizde neden şu islemci kullanmamislar neden gpu bu olmamış diye serzeniste bulunuyoruz ama mal bu arkadaşım YERSEN...
saçma bir yorum üreticiler en iyi ürünü ortaya çıkarmak için birbiri ile yarışıyor. Senin dediğin tekel firmalar yapabilir ama akıllı telefon piyasasında rekabet üst seviyede telefonlar sürekli güncelleniyor.Apple eskiden tek başına idi şimdi diğer üreticileri ayak uydurun duruma geldi.
o zaman neden s4 ün ekran kartı sgx 544? madem en iyisini üretiyor en iyi ekran kartını kullanmamış. t600 serisinin en kötüsü bile sgx 544mp3 den iyi? maliyetten kısmamışda napmış peki? 1080p ekran koyuyorsun ama ekran kartın 720p yi destekler nitelikde. araştır ondan sonra tartışalım
Ben sadece samsung için söylemiyorum. illaki maliyetleri düşünecekler.Ancak hiçbir firma akıllı telefona 3-4 sene götürecek seviyede ekran kartı koymaz.Bunun sebebide firmalar değil insanlardaki tüketim açlığı.



Doğru söze ne denir. Bu sene 5 inç full hd ekranlar Cep üreticilerinin amiral gemisi olan modellerinde var. 5 inç full hd ekrandan fazlasına gerek olmadığı ortada. Bu sene ekran kartları normal olarak full hd ekranların işini görüyor ama oyunlarda sıkıntı var. 2014de ne yapacaklar ceplerin boyutu aynı olacağını düşünürsek yine full hd ekran ama işlemci ile grafik kartlarını geliştirecekler. 2015de ne yaparlar pek zannetmemekle beraber Batarya olayını geliştirebilirler çünkü bu seferde bu işlemciler grafik kartları ve full hd ekranlar bataryayı bayağı bir zorlamaya başlayacak. Valla 2016da ne olur pek emin değilim. Bükülebilen plastik ekranlar mı çıkar ne olur pek emin değilim.



Uzun lafın kısası adamların elinde 2 yıl sonrasının teknolojisi var ama neden hemen piyasaya sürsünler ki zaten ÇATIR ÇATIR alıyoruz.

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Firaristt 6 yıl
Yav he he desem yeridir. Full HD'e yetecek donanım var ama piyasaya para uğruna sunulmuyor.
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Y-ZiyA 6 yıl
Şu anda 4g altyapısı olan fazla da yer yok. Amerika'da verizon, bir de kuzey avrupa ülkelerinin bir ikisini kapsayan bir ağ var. O yüzden 4G ne kadar yaygınlaşacak belli olmadan yatırım yapmak istemiyorlardır firmalar.
Birde bazı teknolojiler 4g yi desteklemiyor. O yüzden Samsung bile Amerika modellerinin işlemcisini farklı avrupa modellerini farklı tercih edebiliyor.
Neyse Note 4 herhalde 7 inch form faktörüne gelir de tablet almamıza gerek bırakmaz :D
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stalker(1979) 6 yıl
Galaxy S4'teki PowerVR SGX544MP3 ve Qualcomm Adreno 320'yi (~51 GFLOPS) bile yakalayamayan bu ürünün Note 3'e entegre edilmesi halinde, tüketiciler en yüksek hızda dahi böylesine üst düzey bir telefona yakışmayacak sonuçlarla karşılaşacaktır.
Yukarıda yazanlar doğruysa Note 3'ü beklememize gerek kalmadı:(
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LightningRaven 6 yıl
AYNI S4 TEKİ GİBİ TELEFON CIKANA KADAR YOK ŞU TAKILACAK YOK ŞU OLUCAK YOK AMAN ŞU YOK YOK ŞU YOK ŞUNUN AYAGI KAYDI YOK ŞUNUN AYAGI TAKILDI. PARDON YANLIS KİŞİNİN AYAGI TAKILMIŞ O KARIŞTI KUSURA BAKMAYIN. 1 ASIR BUNLARI DİNLERİZ ŞİMDİ OTURUN İZLEYİN.
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darkaura 6 yıl
"kral oldu, yasasin yeni kral" dercesine bir modelin cikisinin hemen arkasindan yeni modelin beklentileri basliyor. note3 gelsin bu seferde s5 dedikodulari basliyacak.
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