Samsung, Galaxy Note 9'da Bixby tuşuna yanlışlıkla basılmasını zorlaştırdı

Samsung Galaxy Note 9 kullanıyorsanız sanal asistan Bixby'yi başlatmaya yarayan özel tuşa yanlışlıkla basmanın ne kadar kolay olduğunu biliyor olmalısınız. Söz konusu tuşun son derece hassas olması kullanıcıların gün içerisinde kazara dokunarak sanal asistanı başlatmalarına neden oluyor. Galaxy S8 ve S9’un aksine Bixby 2.0 ile birlikte Note 9’da Bixby tuşunu devre dışı bırakmak mümkün değil.

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Güney Koreli şirket sanal asistanın yanlışlıkla çalıştırılmasını zorlaştırmak için sessiz sedasız yeni bir özellik sundu. Kullanıcılar artık Bixby'nin devreye girmesi için bu tuşa kaç kez basılması gerektiğini belirleyebilecek. Söz konusu özelliğin varsayılan olarak etkin şekilde gelmediğini belirtelim.

Özellik nasıl etkinleştirilir?

Normalde sanal asistanı başlatmak için Bixby tuşuna bir kez basılması yetiyor. Yeni özellikle birlikte ardı ardına iki kez basılmasını gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece tuşa bir kere yanlışlıkla basarsanız bile sanal asistan devreye girmemiş olur.

Yeni özelliği etkinleştirmek için öncelikle Bixby'yi güncellemeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise uygulamayı açıp sağ üst köşedeki üç noktalı simgeye dokunun. Ayarlar menüsünden Bixby tuşuyla ilgili bölümüne girip ilgili seçeneği aktif hale getirin. Tüm yapmanız gereken bu kadar.