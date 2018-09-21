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Samsung, Galaxy Note 9'da Bixby tuşuna yanlışlıkla basılmasını zorlaştırdı

Galaxy Note 9 kullanıcıları telefonlarındaki Bixby tuşuna yanlışlıkla basmaktan şikayetçiydi. Şirket yeni güncelleme ile birlikte Bixby tuşuna kazara basılmasını zorlaştıracak yeni bir seçenek sundu.
8 ay
4,1b
1
28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 9 kullanıyorsanız sanal asistan Bixby'yi başlatmaya yarayan özel tuşa yanlışlıkla basmanın ne kadar kolay olduğunu biliyor olmalısınız. Söz konusu tuşun son derece hassas olması kullanıcıların gün içerisinde kazara dokunarak sanal asistanı başlatmalarına neden oluyor. Galaxy S8 ve S9’un aksine Bixby 2.0 ile birlikte Note 9’da Bixby tuşunu devre dışı bırakmak mümkün değil.
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Güney Koreli şirket sanal asistanın yanlışlıkla çalıştırılmasını zorlaştırmak için sessiz sedasız yeni bir özellik sundu. Kullanıcılar artık Bixby'nin devreye girmesi için bu tuşa kaç kez basılması gerektiğini belirleyebilecek. Söz konusu özelliğin varsayılan olarak etkin şekilde gelmediğini belirtelim.

Özellik nasıl etkinleştirilir?

Normalde sanal asistanı başlatmak için Bixby tuşuna bir kez basılması yetiyor. Yeni özellikle birlikte ardı ardına iki kez basılmasını gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece tuşa bir kere yanlışlıkla basarsanız bile sanal asistan devreye girmemiş olur.
Yeni özelliği etkinleştirmek için öncelikle Bixby'yi güncellemeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise uygulamayı açıp sağ üst köşedeki üç noktalı simgeye dokunun. Ayarlar menüsünden Bixby tuşuyla ilgili bölümüne girip ilgili seçeneği aktif hale getirin. Tüm yapmanız gereken bu kadar.

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MrFlash16 8 ay en beğenilen
Note 9 um yok bu yüzden 2 kere basma derdim de yok.
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ThePscho 7 ay
Ölü doğdu bu
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Guest-1F9BF2C01 8 ay
En azından Google asistan atanabilse mantıklı. Türkçe bilmeyen asistan saçma yani
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OverClocK1ng 7 ay Guest-1F9BF2C01
İstediğin heeeerrrr şeyi atayabiliyorsun. Tamamen devre dışı da bırakabiliyorsun.
İstersen fener açsın kapatsın, istersen Google assistan, istersen Google arama...
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12 Angry Men 8 ay
Sözde samsung özgür derler ama daha bixby devredışı bırakılamıyor. Aynısını iphone yapsa demediğinizi bırakmazdınız.
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lebendefrans 8 ay 12 Angry Men
şimde bırakılıyor işte. birkaç ayda çözüldü sorun. androidde yıllardır olan özellik iphone a gelince devrim oluyor ama.
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OverClocK1ng 7 ay 12 Angry Men
Bırakılıyor. Hatta istersen komple devre dışı bırak. İstersen istediğin özelliği ata.
O tuştan inanılmazzzz memnunum. İyi ki var. Videoyu senin için çektim.
34. saniyeden itibaren görüntü düzeliyor. Sonuna kadar izlersen sevinirim...

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zaferq 8 ay
Siri çakması yapmaya çalışmışlar becerememişler
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MrFlash16 8 ay en beğenilen
Note 9 um yok bu yüzden 2 kere basma derdim de yok.
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esmerbuyucu 8 ay
Siri kestirmeleri geldikten sonra Siri vazgeçilmezim oldu. Samsung kullanıcıları neyden mahrum kaldığından bile habersiz 😂
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beyazadam 8 ay esmerbuyucu
Türkçe dil desteği bir gelse, biz Samsung kullanıcıları o özelliğin ve daha fazlasının alasını kullanabileceğiz de. Türkçe değil diye kimse uğraşmıyor.
İngilizce olarak kullanabilen kişilere Bixby'i bir sorun, araştırın derim.
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GoldPunch 8 ay
En güzeli direkt kapatmak. Bir işe yaramıyor.
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OverClocK1ng 7 ay GoldPunch
Sana öyle geliyor. BXactions la O tuşa ekranı döndürmeyi aç kapat atadım.
Bir video izlerken tuşa basıp telefonu döndürüyorum ve ekran yatay oluyor.
Veya Face açtım diyelim. Yatağa yattığım zaman Face de dönüyor. Hemen telefonu
dikip tuşa basıp kapatıyorum. Tekrar döndürüp yattığım yerde Face de geziyorum.
İnanılmaz pratik oluyor. Yoksa parmağını yukarıdan kaydır. Menüde döndürmeye bas.
Sonra görev çubuğunu tekrar yukarı kaydır şeklinde 3 hamle yerine tuşa 1 kez basıyorum olay bitiyor...
O tuş iyi ki var.
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senmahmut 7 ay GoldPunch
En güzeli kamerayı atayacaksın ona o zaman miss
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