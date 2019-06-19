Samsung Galaxy Note 9'un kamerasına gece modu geldi

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 ve S9+ modellerinin ardından, Galaxy Note 9 için de bir gece modu güncellemesi yayınladı. 704 MB. boyutunda olan bu güncelleme, cihaza yeni kamera yetenekleri kazandırdığı gibi, güvenlik iyileştirmeleri de sunuyor.
Aşamalı olarak dağıtılmaya başlandı
Güncelleme sonrasında Galaxy Note 9 modellerinin kamerasının, düşük ışıkta daha iyi performans göstererek, ayrıntılı ve kumlanmanın en az olduğu fotoğraflar çekebileceği belirtiliyor. Bir başka yenilik ise kamera uygulamasına eklenen bir barkod tarayıcı olarak göze çarpıyor.Güncelleme dosyasında Haziran güvenlik iyileştirmeleri de yer alırken, Samsung'un bu güncellemeyi sıralı bir şekilde ülkelere dağıttığını da belirtelim. Cihazınızın "Yazılım Güncellemesi" seçeneğini kullanarak bu güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer ulaşmadıysa bir süre daha beklemeniz gerekecek.
https://www.gsmarena.com/samsung_begins_rolling_out_night_mode_for_galaxy_note9_with_latest_software_update-news-37609.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Note9 Anakonusunu takip etseydiniz sorunsuz o guncellemeye kavusabilirsiniz ustelik mevcut ayar ve dosyalar vs silinmeden sahsen aylardir bu sekilde gecis yapiyorum Samsung Turkiye sagolsun !
2 gun once haberini yapmistim yayinlanmisti DH editorler biraz geriden takip ediyor bu tur ay icinde olan gelismeler aslinda fazla gecikmeden haberi yapilmasi gerekirdi ... Neyse
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Bu da musait oldugumda birkac saat sonrasindaki yukledigim paylasimlar ve deneyimler vs iste :
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