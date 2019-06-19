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Samsung Galaxy Note 9'un kamerasına gece modu geldi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy Note 9 modeline gece modu geldi. Kamera yeteneklerini arttıran bu güncellemenin detayları haberimizde.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 ve S9+ modellerinin ardından, Galaxy Note 9 için de bir gece modu güncellemesi yayınladı. 704 MB. boyutunda olan bu güncelleme, cihaza yeni kamera yetenekleri kazandırdığı gibi, güvenlik iyileştirmeleri de sunuyor.

Aşamalı olarak dağıtılmaya başlandı 

Güncelleme sonrasında Galaxy Note 9 modellerinin kamerasının, düşük ışıkta daha iyi performans göstererek, ayrıntılı ve kumlanmanın en az olduğu fotoğraflar çekebileceği belirtiliyor. Bir başka yenilik ise kamera uygulamasına eklenen bir barkod tarayıcı olarak göze çarpıyor.
Güncelleme dosyasında Haziran güvenlik iyileştirmeleri de yer alırken, Samsung'un bu güncellemeyi sıralı bir şekilde ülkelere dağıttığını da belirtelim. Cihazınızın "Yazılım Güncellemesi" seçeneğini kullanarak bu güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer ulaşmadıysa bir süre daha beklemeniz gerekecek.

https://www.gsmarena.com/samsung_begins_rolling_out_night_mode_for_galaxy_note9_with_latest_software_update-news-37609.php Yorum Yaz
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cem650 2 gün
ama hala gelmedi. apple olsa dünyada aynı anda herkese gelirdi... sonra samsung niye kötü... ülkesine göre muamele yapıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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smart1978 2 gün cem650
Aynen oyle :/
Note9 Anakonusunu takip etseydiniz sorunsuz o guncellemeye kavusabilirsiniz ustelik mevcut ayar ve dosyalar vs silinmeden sahsen aylardir bu sekilde gecis yapiyorum Samsung Turkiye sagolsun !
2 gun once haberini yapmistim yayinlanmisti DH editorler biraz geriden takip ediyor bu tur ay icinde olan gelismeler aslinda fazla gecikmeden haberi yapilmasi gerekirdi ... Neyse
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Bu da musait oldugumda birkac saat sonrasindaki yukledigim paylasimlar ve deneyimler vs iste :
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CWaRRioR 2 gün
Biraz geç kalındı ama beklediğimiz bir güncellemeydi.
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HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy note 9 ve
6 etiket daha güncelleme kamera gece modu Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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