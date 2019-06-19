Samsung Galaxy Note 9'un kamerasına gece modu geldi

Teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 ve S9+ modellerinin ardından, Galaxy Note 9 için de bir gece modu güncellemesi yayınladı. 704 MB. boyutunda olan bu güncelleme, cihaza yeni kamera yetenekleri kazandırdığı gibi, güvenlik iyileştirmeleri de sunuyor.

Aşamalı olarak dağıtılmaya başlandı

Güncelleme sonrasında Galaxy Note 9 modellerinin kamerasının, düşük ışıkta daha iyi performans göstererek, ayrıntılı ve kumlanmanın en az olduğu fotoğraflar çekebileceği belirtiliyor. Bir başka yenilik ise kamera uygulamasına eklenen bir barkod tarayıcı olarak göze çarpıyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_begins_rolling_out_night_mode_for_galaxy_note9_with_latest_software_update-news-37609.php

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Güncelleme dosyasındagüvenlik iyileştirmeleri de yer alırken, Samsung'un bu güncellemeyi sıralı bir şekilde ülkelere dağıttığını da belirtelim. Cihazınızın "" seçeneğini kullanarak bu güncellemenin cihazınıza ulaşıp ulaşmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer ulaşmadıysa bir süre dahagerekecek.