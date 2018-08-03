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Samsung Galaxy Note 9'un resmi tanıtım videosu yanlışlıkla yayınlandı

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 9'un resmi tanıtım videosu yanlışlıkla yayınlandı. Kısa bir süre yayında kalan videoyu haberimizde izleyebilirsiniz.
9 ay
4,9b
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19
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 9'un resmi tanıtım videosu yayınlandı. Lansmanına bir haftadan az bir süre kala ortaya çıkan bu video, Samsung'un Yeni Zelanda Youtube sayfasında yayınlandıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılacak

Videoda, sarı S Pen'i olan mavi (Coral Blue) bir Galaxy Note 9 yer alıyor. S Pen'in işlevselliği, batarya performansı ve depolama alanına dikkat çekilen 30 saniyelik video, cihazın detayları ile ilgili merak edilen noktaları kısmen de olsa açığa çıkarıyor.
Akıllı teleofona takılan 512 GB microSD kart ile depolama alanı 1 Terabayt'a çıkan Galaxy Note 9'un 512 GB depolama alanı sunan bir modelinin olacağı da böylece doğrulanmış oluyor. Tüm gün idare edebilecek pil ibaresinden de bataryasının 4.000 mAh olabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Son olarak, cihazın kamera ve parmak izi tarayıcı yerleşiminin ise daha önceki sızıntılarda da belirttiğimiz üzere yatay bir şekilde olduğunu görüyoruz.

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Moving On 9 ay en beğenilen
Kesin yanlışlıkladır, gündeme gelmek için harika bir yol.
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donanımcı123 9 ay
Yanlışlıkla satışa da başlayacaklarmış.
Kimse duymasın
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carloska 9 ay
kim diyosa yanlışlıkla vs.. yayınlandı milleti aptal yerine koymasın artık.. artık alma hayalini bile kuramıyoruz bu tip üst seviye telefonların.. en az 5 sene daha redmi note 3 pro kullanacam sanırım..
kim diyosa yanlışlıkla vs.. yayınlandı milleti aptal yerine koymasın artık.. artık alma hayalini bile kuramıyoruz bu tip üst seviye telefonların.. en az 5 sene ...
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boombip 9 ay
yurtdışı satış fiyatının 1150 dolar olduğu göz önünde bulundurulursa 7500tl beklenen fiyattı. o paraya telefon alacak kadar zengin değilim. meizu 16'ya bakıyorum şu an
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kucukyenici 9 ay
Bu firmalar da bizimkilerin 'kandırılması' gibi sürekli 'yanlışlık yaparak' yayınlıyorlar!
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dogussonmez 9 ay
Fazla değil 1 yıl öncesine kadar istediğim her telefonu alabilecek güce sahiptim. Ama suan değilim. İşim gücüm herseyim ayni. Ama alamıyorum.
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mstcngny 9 ay
512 GB seçenekli satışı olabilir tamam da, 512 GB sd kartı kaç kişi alıp 1 TB yapacak o telefonu sanki. Neyse reklamın iyisi kötüsü olmaz, telefonda o kadar depolama ihtiyacı olan da vardır elbet
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Eeltorm 9 ay
Bu tür şeyler artık hep yanlışlıkla oluyor.
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renega 9 ay
Samsung fanboy: Oo daha güçlü batarya diyor (ama 2k ekran yine 1 günü zor çıkaracak) kalemi de yeni oooooooo fotoğraflar uygukamasına da bişey yapmışlar almalıyım bunu 1tb hafıza kartı offffff yes
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Greylights 9 ay renega
isteyen 2k isleyen fhd kullanır, zorlama yok.
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Khoradasein 9 ay
Edge, tasarım olarak cihazı olduğundan daha 'çirkin' gösteriyor, neden bunda inat ediyorlar anlamak mümkün değil.
Özelliklerine diyecek olumsuz bir laf yok, fakat ah! o edge denen tasarımı...
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tarlabasi 9 ay
Artık bu ucuz numaralara inanan kaldı mı acaba?
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adroid 9 ay
Yanlışlıkla ben de bu habere girdim
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donanımcı123 9 ay
Yanlışlıkla satışa da başlayacaklarmış.
Kimse duymasın
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