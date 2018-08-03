Samsung Galaxy Note 9'un resmi tanıtım videosu yanlışlıkla yayınlandı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 9'un resmi tanıtım videosu yayınlandı. Lansmanına bir haftadan az bir süre kala ortaya çıkan bu video, Samsung'un Yeni Zelanda Youtube sayfasında yayınlandıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılacak

Videoda, sarı S Pen'i olan mavi (Coral Blue) bir Galaxy Note 9 yer alıyor. S Pen'in işlevselliği, batarya performansı ve depolama alanına dikkat çekilen 30 saniyelik video, cihazın detayları ile ilgili merak edilen noktaları kısmen de olsa açığa çıkarıyor.

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Akıllı teleofona takılanile depolama alanı'a çıkan Galaxy Note 9'unsunan bir modelinin olacağı da böylece doğrulanmış oluyor. Tüm gün idare edebilecek pil ibaresinden deolabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Son olarak, cihazınyerleşiminin ise daha önceki sızıntılarda da belirttiğimiz üzereolduğunu görüyoruz.