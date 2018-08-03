Samsung Galaxy Note 9'un resmi tanıtım videosu yanlışlıkla yayınlandı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 9'un resmi tanıtım videosu yayınlandı. Lansmanına bir haftadan az bir süre kala ortaya çıkan bu video, Samsung'un Yeni Zelanda Youtube sayfasında yayınlandıktan kısa bir süre sonra kaldırıldı.
Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta tanıtılacak
Videoda, sarı S Pen'i olan mavi (Coral Blue) bir Galaxy Note 9 yer alıyor. S Pen'in işlevselliği, batarya performansı ve depolama alanına dikkat çekilen 30 saniyelik video, cihazın detayları ile ilgili merak edilen noktaları kısmen de olsa açığa çıkarıyor.Akıllı teleofona takılan 512 GB microSD kart ile depolama alanı 1 Terabayt'a çıkan Galaxy Note 9'un 512 GB depolama alanı sunan bir modelinin olacağı da böylece doğrulanmış oluyor. Tüm gün idare edebilecek pil ibaresinden de bataryasının 4.000 mAh olabileceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Son olarak, cihazın kamera ve parmak izi tarayıcı yerleşiminin ise daha önceki sızıntılarda da belirttiğimiz üzere yatay bir şekilde olduğunu görüyoruz.
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