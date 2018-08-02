Ebeveynler, çocukları için Fortnite antrenörlerine saatte 35 dolar ödüyor

Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunu Fortnite kasırgası dünyayı esir almış durumda. Hatta öyle ki bazı ebeveynler, çocuklarının bu oyunda başarılı olabilmesi için Fortnite antrenörlerine saatlik 20 ila 35 dolar ödüyor.

100 milyon dolarlık turnuvaya yatırım yapıyorlar

Wall Street Journal, bazı ebeveynlerin çocuklarının Fortnite oyununda başarılı olabilmeleri için antrenör kiraladıklarını ve bu antrenörlere saat başı 20 ila 35 dolar ödediklerini ortaya çıkardı. Antrenör kiralayan bir anne gazeteye verdiği demeçte, bu durumun müzik, resim veya tenis dersinden farklı olmadığını belirtirken, amacının çocuğunun Epic Games'in 100 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvasında derece almasını istemek olduğunu ifade ediyor.

https://www.wsj.com/articles/ready-aim-hire-a-fortnite-coach-parents-enlist-videogame-tutors-for-their-children-1533046708?mod=e2tw

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Birçok kişi bu fikri saçma olarak değerlendirebilir ancak konuya sıcak bakan kesimbu girişimle birolumlu olduğu görüşündeler. Ayrıca bazı ebeveynler ise oyundaçocuklarının arkadaşları arasındave bunu önlemek için böyle bir yola başvurduklarını belirtiyorlar.