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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ebeveynler, çocukları için Fortnite antrenörlerine saatte 35 dolar ödüyor

Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, ilginç bir haberle gündemde. Wall Street Journal'ın haberine göre ebeveynler çocukların oyunda başarılı olabilmesi için antrenör tutuyorlar.
9 ay
2,2b
1
13
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunu Fortnite kasırgası dünyayı esir almış durumda. Hatta öyle ki bazı ebeveynler, çocuklarının bu oyunda başarılı olabilmesi için Fortnite antrenörlerine saatlik 20 ila 35 dolar ödüyor.

100 milyon dolarlık turnuvaya yatırım yapıyorlar

Wall Street Journal, bazı ebeveynlerin çocuklarının Fortnite oyununda başarılı olabilmeleri için antrenör kiraladıklarını ve bu antrenörlere saat başı 20 ila 35 dolar ödediklerini ortaya çıkardı. Antrenör kiralayan bir anne gazeteye verdiği demeçte, bu durumun müzik, resim veya tenis dersinden farklı olmadığını belirtirken, amacının çocuğunun Epic Games'in 100 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvasında derece almasını istemek olduğunu ifade ediyor.
Birçok kişi bu fikri saçma olarak değerlendirebilir ancak konuya sıcak bakan kesim profesyonel oyuncuların bu girişimle bir gelir elde etmesinin olumlu olduğu görüşündeler. Ayrıca bazı ebeveynler ise oyunda başarısız olan çocuklarının arkadaşları arasında baskı hissettiğini ve bunu önlemek için böyle bir yola başvurduklarını belirtiyorlar.

https://www.wsj.com/articles/ready-aim-hire-a-fortnite-coach-parents-enlist-videogame-tutors-for-their-children-1533046708?mod=e2tw Yorum Yaz
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ewaer1884 9 ay en beğenilen yimmasabi
Neyin popülerliği ? Steam'de 2.5 milyon oyuncu sayısını geçtikten sonra şuanda 1.3 milyona oynuyor 1 milyon oyuncudan fazlası kaçmış ?
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tobepeople 9 ay
sabah internet kafeye bırak, akşam geri al ; çocuk bakıcı derdine son!
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gun 9 ay
Aslında çoçuğunuzun sırf arkadaşları arasında daha iyi bir sosyal konuma sahip olması için niye olmasın.
Futbol oynayamadığımız için az ortam dışı kalmadık. Ama bilgisayar olduğu ve zamanın oyunlarında iyi olduğumuz içinde iyi ortam yapmadık değil.
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CWaRRioR 9 ay
Oyunu da hiç sevemedim ama saatte 35$ verseler pro olurum.
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intel7mix 9 ay
Türkiye'deki aileler duymasın onlarda hemen tutar
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crazy585858 9 ay
İnsanoğlu işte.. Para bok olunca nereye sıvayacağını şaşırır
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***Respect*** 9 ay
Millet iyice kafayı yedi artık...
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mavizaman 9 ay
yok ebesinin nikahı...
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yimmasabi 9 ay
PUBG bu kadar popülerken Fortnite ile ilgili peş peşe haberler gelmesi düşündürücü :) Reklam reklamdır tabi :) ama PUBG daha gerçekçi ve zevkli her ne kadar bazı hatalar hala daha olsa da, çok keyifli bence
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ewaer1884 9 ay yimmasabi
Neyin popülerliği ? Steam'de 2.5 milyon oyuncu sayısını geçtikten sonra şuanda 1.3 milyona oynuyor 1 milyon oyuncudan fazlası kaçmış ?
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Lord Melkor 9 ay yimmasabi
Fortnite çok daha popüler
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prowl12 9 ay
Çocuk kolsuzsa antrenör bile fayda etmez.
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ALKaraca 9 ay
Yok artık
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