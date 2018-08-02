Ebeveynler, çocukları için Fortnite antrenörlerine saatte 35 dolar ödüyor

Teknoloji Editörü
Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunu Fortnite kasırgası dünyayı esir almış durumda. Hatta öyle ki bazı ebeveynler, çocuklarının bu oyunda başarılı olabilmesi için Fortnite antrenörlerine saatlik 20 ila 35 dolar ödüyor.
100 milyon dolarlık turnuvaya yatırım yapıyorlar
Wall Street Journal, bazı ebeveynlerin çocuklarının Fortnite oyununda başarılı olabilmeleri için antrenör kiraladıklarını ve bu antrenörlere saat başı 20 ila 35 dolar ödediklerini ortaya çıkardı. Antrenör kiralayan bir anne gazeteye verdiği demeçte, bu durumun müzik, resim veya tenis dersinden farklı olmadığını belirtirken, amacının çocuğunun Epic Games'in 100 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip turnuvasında derece almasını istemek olduğunu ifade ediyor.Birçok kişi bu fikri saçma olarak değerlendirebilir ancak konuya sıcak bakan kesim profesyonel oyuncuların bu girişimle bir gelir elde etmesinin olumlu olduğu görüşündeler. Ayrıca bazı ebeveynler ise oyunda başarısız olan çocuklarının arkadaşları arasında baskı hissettiğini ve bunu önlemek için böyle bir yola başvurduklarını belirtiyorlar.
https://www.wsj.com/articles/ready-aim-hire-a-fortnite-coach-parents-enlist-videogame-tutors-for-their-children-1533046708?mod=e2tw Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Futbol oynayamadığımız için az ortam dışı kalmadık. Ama bilgisayar olduğu ve zamanın oyunlarında iyi olduğumuz içinde iyi ortam yapmadık değil.
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