Samsung Galaxy Note II, 5.5 inçlik esnek AMOLED ekrana sahip olacak





Samsung'un yeni telefon-tablet melezine eşlik edecek donanımlar detaylanıyor. Korea IT Times tarafından yayınlanan AMOLED ekran teknolojisiyle alakalı makalede, Galaxy Note 2'nin yeni nesil bir panelle donatılacağı doğrulandı.

CRT ve LCD'nin ardından piyasaya hükmetmesi beklenen AMOLED, daha önce birçok kez farklı üreticiler aracılığıyla piyasaya sürülmek üzere seri üretime girdi. Ancak hiçbiri Samsung kadar verimli bir çalışma ortaya koyamadı. Halihazırda AMOLED sektörünün %97'sini elinde bulunduran Güney Koreli firma, yeni ekranlar geliştirmeye, geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ediyor.

İlk AMOLED çözümlerinde Fine Metal Mask yöntemiyle istenilen piksel yoğunluğuna ulaşamayan Seul merkezli üretici, artık 350ppi değerine kadar çıkabiliyor. Bu gelişmiş yeni panelin ilk etapta Galaxy Note II'de kullanılması bekleniyor. Ekran, piksel yoğunluğunun yanı sıra ölçüleri ve fiziki yapısıyla da teknoloji dünyasını hayrete düşürecek.

Kırılmaz yüzey (UBP) ve plastik bir alt tabakadan oluşan yeni Super AMOLED, yalnızca 0.4mm kalınlığında tasarlanmış. Bu sayede pil kapasitesinin arttırılabilmesini mümkün kılan ekran, eğilip-bükülebiliyor. Esnek cihazların yolunu açan yeni nesil AMOLED'i yakın zamanda bu tür aygıtlarda göremeyeceğiz. Yine de ekranı gerçekten kavisli ürünlerin çıkış yapacağını söyleyebiliriz. Galaxy Nexus ve Nexus S gibi telefonlar kavisli bir tasarıma sahip olsa da bu tür cihazların ekranı değil, ekran üzerinde cam kavisli hale getirilmiştir.

29 Ağustos'ta Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek IFA 2012 kapsamındaki Samsung Mobile Unpacked 2012 etkinliğinde resmiyet kazanacak olan Galaxy Note II'nin ekranına ait detaylar ortaya çıkmış oldu. Henüz diğer çözünürlüğü ve diğer donanım özellikleri hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni sızıntıların gerçekleşmesi bekleniyor.

http://www.koreaittimes.com/story/22841/amoled-next-generation-display-technology