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Samsung Galaxy Note II, 5.5 inçlik esnek AMOLED ekrana sahip olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,2b
1
36
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un yeni telefon-tablet melezine eşlik edecek donanımlar detaylanıyor. Korea IT Times tarafından yayınlanan AMOLED ekran teknolojisiyle alakalı makalede, Galaxy Note 2'nin yeni nesil bir panelle donatılacağı doğrulandı.
CRT ve LCD'nin ardından piyasaya hükmetmesi beklenen AMOLED, daha önce birçok kez farklı üreticiler aracılığıyla piyasaya sürülmek üzere seri üretime girdi. Ancak hiçbiri Samsung kadar verimli bir çalışma ortaya koyamadı. Halihazırda AMOLED sektörünün %97'sini elinde bulunduran Güney Koreli firma, yeni ekranlar geliştirmeye, geleceğe yönelik yatırımlar yapmaya devam ediyor.
İlk AMOLED çözümlerinde Fine Metal Mask yöntemiyle istenilen piksel yoğunluğuna ulaşamayan Seul merkezli üretici, artık 350ppi değerine kadar çıkabiliyor. Bu gelişmiş yeni panelin ilk etapta Galaxy Note II'de kullanılması bekleniyor. Ekran, piksel yoğunluğunun yanı sıra ölçüleri ve fiziki yapısıyla da teknoloji dünyasını hayrete düşürecek.
Kırılmaz yüzey (UBP) ve plastik bir alt tabakadan oluşan yeni Super AMOLED, yalnızca 0.4mm kalınlığında tasarlanmış. Bu sayede pil kapasitesinin arttırılabilmesini mümkün kılan ekran, eğilip-bükülebiliyor. Esnek cihazların yolunu açan yeni nesil AMOLED'i yakın zamanda bu tür aygıtlarda göremeyeceğiz. Yine de ekranı gerçekten kavisli ürünlerin çıkış yapacağını söyleyebiliriz. Galaxy Nexus ve Nexus S gibi telefonlar kavisli bir tasarıma sahip olsa da bu tür cihazların ekranı değil, ekran üzerinde cam kavisli hale getirilmiştir. 
29 Ağustos'ta Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenecek IFA 2012 kapsamındaki Samsung Mobile Unpacked 2012 etkinliğinde resmiyet kazanacak olan Galaxy Note II'nin ekranına ait detaylar ortaya çıkmış oldu. Henüz diğer çözünürlüğü ve diğer donanım özellikleri hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Tanıtım tarihi yaklaştıkça yeni sızıntıların gerçekleşmesi bekleniyor.

http://www.koreaittimes.com/story/22841/amoled-next-generation-display-technology Yorum Yaz
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XPerience 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Neremize sokacağız bu ucubeyi?

Sen sokmak için kullanıyor olabilirsin de insanlar genelde iş için kullanıyor. Sen de dene tavsiye ederim farklılık olsun.
DH MisafiriNeremize sokacağız bu ucubeyi?Sen sokmak için kullanıyor olabilirsin de insanlar genelde iş için kullanıyor. Sen de dene ta...
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Yanıtla +43
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LKLC 7 yıl
yani ekran bükülebiliyor ama cihaz bükülemediği için bir işe yaramıyor ama yine de ekran bükülüyor. haberden bunu anladım.
2 Yanıt Yanıtla +22
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Bamya Avcisi 7 yıl muratt45
muratt45
- mahmut abi o telefon cok buyuk degil mi?
- kivirip kivirip sokuyom cebime berkcan

Gulmedim._.
Yanıtla +9
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DH Misafiri 7 yıl
Yaa bu insanların büyük ekran alerjisini anlayamıyorum. 1-İnternette gezinmek daha keyifli. 2-Fotograf ve videoları büyük ekranda izlemek detayları yakalamak daha güzel. 3-Büyük ekranda buyuk simgelerle oyun oynamak hem daha kolay hem daha zevkli 4- Büyük simgeler sayesinde telefonun kullanımı daha kolay. 5-Not alirken, stylus kalem ile yazarken ajandayi kullanirken daha rahat. Kulağa getirirken büyüklüğü sorun olur diyenler de benim gibi Bluetooth kulaklık kullansın ki radyasyon yeyip böyle abuk sabuk yorumlar yapmasınlar. 3 yıldır Afyon kullanmış ve Afyonlanmis biri olarak Afyon 4S'imi satıyorum ve Note 2'yi bekliyorum.iş telefonu bu kardeşim sadece naynay dinleyip oyun oynamak için almayı düşünenler almasın ve yorum da yapmasın. Yukarıda XPerience nickli arkadasin cevabina koptum. Dogru diyor. Bu bir iş telefonu. Ayrıca esnek ekranın özelliği kırılmamasıdır. Kıvırıp bir yerlerine sokmak isteyenler biraz daha bekleyecek.
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TurQich 7 yıl
Epilcilar artik tam plastik diye alaya baslarlar..
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DH Misafiri 7 yıl
Kore dizisinde kizlar kullaniyor galaxy note u..Altini ciziyorum kizlar diye..Kisacasi kullanimi mumkun ve guzel..Hee size ekran buyuk gelebilir ama bu boyle bir urunun gereksiz olduguna isaret degil..Bence super..
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E_Aydin35 7 yıl
Esnek AMOLED ekran çok büyük bir farklılık yaratmış olur başak üretici firmalara nazaran, açıkcası bunu yaygınlaştırma süreci hızlı olmasada çok büyyük bir ön atılım, hatta devrim teknolojisi..
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asaltek 7 yıl
note 2'nin boyutu artmaz, küçülür, bu konuda endişeye gerek yok. note ların da bir alıcısı var elbet, sgs2 ufak gelmeye başladı bana meselâ. Ama note lar da henüz büyük geliyor. Bu arada yakında win8 li telefonlar gelecek, samsung'un bu konuda tutucu davranacağını hiç sanmıyorum, adet satışını önemseyecek yanlızca, yok android olmuş, win 8 olmuş. Tablette de durum benzer olacak. Yani çok yakında ios vs android yerine android vs win8 günlerine yakınız. Sülemedi dimeyin! Ben, Samsung'un sgs2 kalitesinde çıkaracağı win 8 li tablet için daha şimdiden alıcıyım, androidli sgs2 den çok memnunum ama win8 li tablet hoşuma giderse andoride satışı koyarım, hiç bakmam. Marka fanatikleri çoğu zaman en iyi ürünü kullandığını zannederler, aslında yaptıkları şey yanlızca, bir cihaza gereğinden fazla para verdikleri gerçeğidir.
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DeepNote 7 yıl
LKLC
yani ekran bükülebiliyor ama cihaz bükülemediği için bir işe yaramıyor ama yine de ekran bükülüyor. haberden bunu anladım.

Ben sizin anladığınız kadarını bile anlayamadım. Arkadaşa okuttum o da anladığını kadarını bana anlattı. Şimdi bu ekran bükülebiliyormuş ama yeni galaxynote 2'de kullanılacak ekranın bükülebilme olasılığı oldukça yüksek değilmiş iddiasında bulundu donanım haber, dedi bana. Anlayamadığım kadarını anlatamadım size üzgünüm dostlar
1 Yanıt Yanıtla +1
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$U$PeCT RoCKerS 7 yıl DeepNote
DeepNote

LKLC

yani ekran bükülebiliyor ama cihaz bükülemediği için bir işe yaramıyor ama yine de ekran bükülüyor. haberden bunu anladım.


Ben sizin anladığınız kadarını bile anlayamadım. Arkadaşa okuttum o da anladığını kadarını bana anlattı. Şimdi bu ekran bükülebiliyormuş ama yeni galaxynote 2'de kullanılacak ekranın bükülebilme olasılığı oldukça yüksek değilmiş iddiasında bulundu donanım haber, dedi bana. Anlayamadığım kadarını anlatamadım size üzgünüm dostlar



Ekranın büküldüğünü, kasanın ise bükülemediğini, bu yüzden bi işe yaramadığını söylemiş. Ama demiş ki "Ekran bükülüyor mu? - Bükülüyor."
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interwap 7 yıl
Bükülebilir ekranı bükülemez telefonda test edecek. Olay bu.
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maximumteknoloji 7 yıl
donanımsal olarak 4 çekirdek olma özelligi yüksek gözüküyo
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antonie_rainer 7 yıl
telefon tasarımı kore firmalarının genel sorunu sanırım. Şu güzel donanımları bi türlü şanına yakışır bi kasanın içine koyamadın Samsung
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murat0288 7 yıl
katlayıp cebimizemi koyacaz ki esnek amoled yapılıyo, saçma bence camı esnek olsa kasasıda esnek olmadıktan sonra neye yarar hiç bi mantığı yok bence....
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cinemaker 7 yıl
şu note akıllı telefon deyimine tam oturuyor samsung çok iyi düşünmüş bence ihtiyacı olan kişinin taşıma derdi yaşayacağını sanmıyorum
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