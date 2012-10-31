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Samsung, Galaxy Note II için hazırladığı LeBron James'li tanıtım videosunu yayınladı

6 yıl
1,7b
1
49
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yeni telefon-tablet melezi için Amerika'daki reklam kampanyasını birkaç hafta önce başlatan Samsung, NBA'in 2012-2013 sezonu açılış gününde LeBron James'li yeni tanıtım filmini ekranlara getirmeye başladı. Miami Heat takımında forma giyen basketbolcunun Galaxy Note II ile geçirdiği bir gününü kapsayan videoda aygıtın geniş ekranı, S Pen teknolojisiyle sağlanan işlevsel özellikleri ve tüm gün kullanımı mümkün kılan büyük pili vurgulanıyor.
5.5 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekran ile dört çekirdekli çipsete sahip olan N7100 model numaralı telefon, paylaşımı kolaylaştıran ve çoklu görev yetileri sayesinde birden fazla işlemi aynı anda gerçekleştirebilmeye imkan tanıyan yazılımı ile 5 inç üstü segmentin en güçlü çözümlerinden biri haline geliyor. Önceki yıl bu düzeyin tek ciddi ürünü olan, fakat bu yıl HTC ve LG gibi firmaların da telefon-tablet furyasına dahil olmasıyla kızışan rekabete rağmen beraberinde getirdiği yeniliklerle Galaxy Note serisi popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu durumun oluşmasında Güney Koreli üreticinin sürdürdüğü pazarlama politikası da büyük rol oynuyor.
Samsung Galaxy Note II için hazırlanan ikinci reklamı aşağıdan izleyebilirsiniz. Amerika'nın dört büyük operatörü için hazırlanan özel sürüm ürünler Kasım sonuna kadar ülke genelinde yaygın bir şekilde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihazın Türkiye'de bir süredir 1,700 lira seviyesinden satılmakta olduğunu hatırlatalım.


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damn2u 6 yıl en beğenilen
Böyle bir adamın elinde 3.3" telefon gibi oluyor tabi Note 2.
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ikarayel 6 yıl
Lebron James'in elinde küçük göründüğüne bakmayın :-)
2 Yanıt Yanıtla +13
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YordleKing 6 yıl
Bazıları da çıkmış demiş ki ''telefonun dezavantajı olan büyüklüğünü gizlemişler''... Karalamak için her yolu bulurum demenin başka bir şekli.
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DH Misafiri 6 yıl
note 1 den daha küçük ele oturuyor. 6 ay sonra daha iyisi çıkana kadar en iyisi bu:)
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Zuko 6 yıl
Neyi güzel şu reklamın Allah aşkına? Herkes güzel yazmış bir de.


Ruhsuz bir reklam olmuş.
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Usluco 6 yıl
arkadaşlar videonun sonuna dogru ceketin cebine koyduğu kapaklı kılıfın markası modeli nedir bilen varmı ??????????????????????
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DH Misafiri 6 yıl
Cool man !
Hi five ?
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fornaks 6 yıl
Lebron'un elinde küçük görünsede çocuğun elinde de çok devasa görünmüyor sonuçta.
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papatya1907fb 6 yıl
benimde teleim var :)
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aloren11 6 yıl
Lebron da ayrı bi hava katmış gayet güzel bir telefon
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Statistik 6 yıl
Mhahahaahaha, telefonu Shaq'in elinde dusunmuyorum bile
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veteriner69 6 yıl
Reklam çok güzel çünki çok doğal ve samimi olmuş.
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Brky 6 yıl
DH,Galaxy Note II için hazırladığı inceleme videosunu ne zaman yayınlayacak ? diye bir konuda gerek.
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veteriner69 6 yıl
marazpolat
telefon 1700 civarında değil, 1899 tl ye satılıyor Grey marketleri saymazsak. ayrıca vatan bilgisayar 1899 tl ye son 13 note 2 satıyor, ondan sonra pahalanacak galiba.

Valla ben Medcell garantili 1529 TL ye almış oldum.
Faturalı ve 2 sene garantili.
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Hatta 6 yıl
Telefon adamin elinde ufak kalmiş
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