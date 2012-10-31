Samsung, Galaxy Note II için hazırladığı LeBron James'li tanıtım videosunu yayınladı





Yeni telefon-tablet melezi için Amerika'daki reklam kampanyasını birkaç hafta önce başlatan Samsung, NBA'in 2012-2013 sezonu açılış gününde LeBron James'li yeni tanıtım filmini ekranlara getirmeye başladı. Miami Heat takımında forma giyen basketbolcunun Galaxy Note II ile geçirdiği bir gününü kapsayan videoda aygıtın geniş ekranı, S Pen teknolojisiyle sağlanan işlevsel özellikleri ve tüm gün kullanımı mümkün kılan büyük pili vurgulanıyor.

5.5 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekran ile dört çekirdekli çipsete sahip olan N7100 model numaralı telefon, paylaşımı kolaylaştıran ve çoklu görev yetileri sayesinde birden fazla işlemi aynı anda gerçekleştirebilmeye imkan tanıyan yazılımı ile 5 inç üstü segmentin en güçlü çözümlerinden biri haline geliyor. Önceki yıl bu düzeyin tek ciddi ürünü olan, fakat bu yıl HTC ve LG gibi firmaların da telefon-tablet furyasına dahil olmasıyla kızışan rekabete rağmen beraberinde getirdiği yeniliklerle Galaxy Note serisi popülerliğini korumaya devam ediyor. Bu durumun oluşmasında Güney Koreli üreticinin sürdürdüğü pazarlama politikası da büyük rol oynuyor.

Samsung Galaxy Note II için hazırlanan ikinci reklamı aşağıdan izleyebilirsiniz. Amerika'nın dört büyük operatörü için hazırlanan özel sürüm ürünler Kasım sonuna kadar ülke genelinde yaygın bir şekilde tüketicilerin beğenisine sunulacak. Cihazın Türkiye'de bir süredir 1,700 lira seviyesinden satılmakta olduğunu hatırlatalım.



