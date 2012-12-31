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Samsung Galaxy Note II satışları Güney Kore'de 1 milyona ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2012 etkinliği kapsamında resmiyet kazandırdığı ve eylül ayının sonuna doğru tüketicilerle buluşturduğu Galaxy Note II'nin satışları görünüşe göre yolunda gidiyor.
Ekran büyüklüğü göz önüne alındığında, akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırıldığını söyleyebileceğimiz Galaxy Note II'nin, 1 aylık zaman zarfında 3 milyon satış barajını aştığı; 2 aylık zaman zarfında ise 5 milyon satış barajını aştığı daha önce duyurulmuştu. MK News cephesinden bugün elimize geçen bilgiler doğrultusunda, Galaxy Note II'nin satışları ana vatanı Güney Kore'de 1 milyona ulaşmış durumda. Satışların 1 milyon seviyesine ulaşması yaklaşık 90 gün sürmüş.
1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformu, Mali-400MP4 grafik birimi, 2 GB RAM, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, TouchWiz Nature kullanıcı arayüzü, 5.5-inç büyüklüğünde Super AMOLED HD ekran, Full HD video kaydı yapabilen 8 MP kamera ve 3.100 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri bir arada toplayan Galaxy Note II'nin 1-2 ay içinde dünya çapında 10 milyon satış barajını aştığına dair gelişmelere şahit olabiliriz. Akıllı cihaza yeni renk alternatiflerinin eklenmesiyle satışların ivme kazanması bekleniyor.

http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30800006&year=2012&no=866602&sID=308 Yorum Yaz
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Türkmenli 6 yıl en beğenilen
Ben de çok tereddüt ettin almadan önce acaba büyük gelirmi Sorun olur mu diye.Ama kesinlikle hiç bir sorun olmadı.Gayet rahat kullanıyorum ve çok memnunum.S3 falan küçük geliye artık :)
Ben de çok tereddüt ettin almadan önce acaba büyük gelirmi Sorun olur mu diye.Ama kesinlikle hiç bir sorun olmadı.Gayet rahat kullanıyorum ve çok memnunum.S3 ...
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darkaura 6 yıl
Thomassee
Güney Koreliler galiba yemiyor,içmiyor,giymiyor paso telefon alıyorlar.Başka açıklaması olamaz.Adamların nüfusu kaç?Kişi başına düşen telefon sayısı 3-4 var galiba.Yuh yani.Her çıkan telefon ilk olarak satış barajlarını burada aşıyor.İlginç bir toplum yapısı var.Galiba 2den az akıllı telefonu olana kız falan vermiyorlar!!

ufak gordun karamursel sepeti sandin galiba :))) saka bir yana topraklari ufak olsada, 50milyon nufuslu gelismis zengin bir ulkeden bahsediyoruz. turkiyeden daha fazla akilli telefon satildigina suphe yok. heleki bu ulkenin zirveye guresen kendi milli markalari varsa 1milyon satmasi az bile.
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GurcellOnline 6 yıl
Bence az. Fiyatina gore marifetleri ve performansi oldukca ust seviye olan bir cihaz icin oldukca dusuk rakam gibi geldi bana. Ama rapikleride kucumsenecek turden degil, onu da kabul etmek lazim.
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danGerfuLL 6 yıl
Kore'de canta satislarindaki artis miktari da paralel duzeyde artmistir ozellikle el cantalari.
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depeche35 6 yıl
Hayat koreliye güzel
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doktormert 6 yıl
Loading..
Birşey merak ettim şimdi,acaba bu üretim miktarı neye göre belirleniyor?Yani bir firma sadece bu telefon 10 milyon tane satar diyip 10 milyon telefon üretmiyor heralde?Ürünleri direk stokdan alıyorız,yani önsipariş miktarına göre üretim yapılmıyor...İstediği kadar da pazar araştırması yapılsın,geleceği gören bir adamları olmadıktan sonra net bir rakam belirlenemeyeceğine göre cidden ne kadar üretim yapacaklarını neye göre hesaplıyorlar merak ettim

üretimin tamamı ürün piyasaya çıkmadan önce yapılmıyor. tedarik zincirinden alınan geri bildirimler doğrultusunda üretimler devam ediyor.
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Ethnicity 6 yıl
Birşey merak ettim şimdi,acaba bu üretim miktarı neye göre belirleniyor?
Yani bir firma sadece "bu telefon 10 milyon tane satar" diyip 10 milyon telefon üretmiyor heralde?
Ürünleri direk stokdan alıyorız,yani önsipariş miktarına göre üretim yapılmıyor...
İstediği kadar da pazar araştırması yapılsın,geleceği gören bir adamları olmadıktan sonra net bir rakam belirlenemeyeceğine göre cidden ne kadar üretim yapacaklarını neye göre hesaplıyorlar merak ettim
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Türkmenli 6 yıl en beğenilen
Ben de çok tereddüt ettin almadan önce acaba büyük gelirmi Sorun olur mu diye.Ama kesinlikle hiç bir sorun olmadı.Gayet rahat kullanıyorum ve çok memnunum.S3 falan küçük geliye artık :)
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burak_5866 6 yıl
bir ben alamadım :(
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FERFEROS 6 yıl
Benim ellerim büyük değil ama bir sıkıntı yaşamıyorum.
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nick54 6 yıl
Note 2 nin ekranı bir sınır bence daha fazlası tablet tadı verir. Taşımak için cep değil çanta gerekir. Fakat 6" bir telefona sahip olan kişi tablete ihtiyaç duyar mı o bir muamma :D
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AERN 6 yıl
Benim için sorun olmuyor ekran büyüklüğü.
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_BEDIRHAN_ 6 yıl
bence tam beklediğim gibi geldi çünkü note 2 nin yapabildiklerini note 1 de yapıyor. bende note 1 var jb 4.1.2 test yazılını kullanıyorum muhteşem olmuş. tam sürüm çıkınca note 2 den farkı kalmayacak :)
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12 Angry Men 6 yıl
Nightmare70
12 Angry Men Bence az satmış.Böyle güzel aletin daha fazla satması gerekiyordu.
Bu donanımı 4.3 in. veya 4.5 bir telefona koysa dünyanın her yerinden satış rekorları kırdığına dair haberler gelirdi ama herkese hitap etmiyor bu büyüklük

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