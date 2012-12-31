Samsung Galaxy Note II satışları Güney Kore'de 1 milyona ulaştı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2012 etkinliği kapsamında resmiyet kazandırdığı ve eylül ayının sonuna doğru tüketicilerle buluşturduğu Galaxy Note II'nin satışları görünüşe göre yolunda gidiyor.

Ekran büyüklüğü göz önüne alındığında, akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırıldığını söyleyebileceğimiz Galaxy Note II'nin, 1 aylık zaman zarfında 3 milyon satış barajını aştığı; 2 aylık zaman zarfında ise 5 milyon satış barajını aştığı daha önce duyurulmuştu. MK News cephesinden bugün elimize geçen bilgiler doğrultusunda, Galaxy Note II'nin satışları ana vatanı Güney Kore'de 1 milyona ulaşmış durumda. Satışların 1 milyon seviyesine ulaşması yaklaşık 90 gün sürmüş.



1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformu, Mali-400MP4 grafik birimi, 2 GB RAM, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, TouchWiz Nature kullanıcı arayüzü, 5.5-inç büyüklüğünde Super AMOLED HD ekran, Full HD video kaydı yapabilen 8 MP kamera ve 3.100 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri bir arada toplayan Galaxy Note II'nin 1-2 ay içinde dünya çapında 10 milyon satış barajını aştığına dair gelişmelere şahit olabiliriz. Akıllı cihaza yeni renk alternatiflerinin eklenmesiyle satışların ivme kazanması bekleniyor.



http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30800006&year=2012&no=866602&sID=308