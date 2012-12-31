Samsung Galaxy Note II satışları Güney Kore'de 1 milyona ulaştı

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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2012 etkinliği kapsamında resmiyet kazandırdığı ve eylül ayının sonuna doğru tüketicilerle buluşturduğu Galaxy Note II'nin satışları görünüşe göre yolunda gidiyor.
Ekran büyüklüğü göz önüne alındığında, akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırıldığını söyleyebileceğimiz Galaxy Note II'nin, 1 aylık zaman zarfında 3 milyon satış barajını aştığı; 2 aylık zaman zarfında ise 5 milyon satış barajını aştığı daha önce duyurulmuştu. MK News cephesinden bugün elimize geçen bilgiler doğrultusunda, Galaxy Note II'nin satışları ana vatanı Güney Kore'de 1 milyona ulaşmış durumda. Satışların 1 milyon seviyesine ulaşması yaklaşık 90 gün sürmüş.
1.6 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformu, Mali-400MP4 grafik birimi, 2 GB RAM, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi, TouchWiz Nature kullanıcı arayüzü, 5.5-inç büyüklüğünde Super AMOLED HD ekran, Full HD video kaydı yapabilen 8 MP kamera ve 3.100 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikleri bir arada toplayan Galaxy Note II'nin 1-2 ay içinde dünya çapında 10 milyon satış barajını aştığına dair gelişmelere şahit olabiliriz. Akıllı cihaza yeni renk alternatiflerinin eklenmesiyle satışların ivme kazanması bekleniyor.
http://news.mk.co.kr/newsRead.php?sc=30800006&year=2012&no=866602&sID=308 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ufak gordun karamursel sepeti sandin galiba :))) saka bir yana topraklari ufak olsada, 50milyon nufuslu gelismis zengin bir ulkeden bahsediyoruz. turkiyeden daha fazla akilli telefon satildigina suphe yok. heleki bu ulkenin zirveye guresen kendi milli markalari varsa 1milyon satmasi az bile.
üretimin tamamı ürün piyasaya çıkmadan önce yapılmıyor. tedarik zincirinden alınan geri bildirimler doğrultusunda üretimler devam ediyor.
Yani bir firma sadece "bu telefon 10 milyon tane satar" diyip 10 milyon telefon üretmiyor heralde?
Ürünleri direk stokdan alıyorız,yani önsipariş miktarına göre üretim yapılmıyor...
İstediği kadar da pazar araştırması yapılsın,geleceği gören bir adamları olmadıktan sonra net bir rakam belirlenemeyeceğine göre cidden ne kadar üretim yapacaklarını neye göre hesaplıyorlar merak ettim
Haklısınız.
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