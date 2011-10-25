Samsung Galaxy Note'un reklamı yayınlandı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, tabletler ile akıllı telefonlar arasındaki boşluğu doldurarak farklı bir konsept oluşturan modeli Galaxy Note'un reklamı yayınlandı. Reklamda akıllı cihazın, 5.3-inç boyutundaki ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik Super AMOLED ekranı ön plana çıkarılmaya çalışılmış.



Galaxy Note'un teknik özelliklerini merak edenler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, 1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan akıllı cihaz, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonuyla geliyor. 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilen Galaxy Note, TouchWiz arayüzü, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, dört band GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 8 MP kamera, LED flaş, otomatik odaklama, 2 MP ön kamera, Full HD video kaydı ve 2500 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındırıyor.







