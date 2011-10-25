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Samsung Galaxy Note'un reklamı yayınlandı

7 yıl
47,5b
1
91
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un, tabletler ile akıllı telefonlar arasındaki boşluğu doldurarak farklı bir konsept oluşturan modeli Galaxy Note'un reklamı yayınlandı. Reklamda akıllı cihazın, 5.3-inç boyutundaki ve 800 x 1280 piksel çözünürlüğündeki dokunmatik Super AMOLED ekranı ön plana çıkarılmaya çalışılmış.
Galaxy Note'un teknik özelliklerini merak edenler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, 1.4 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alan akıllı cihaz, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in Gingerbread versiyonuyla geliyor. 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilen Galaxy Note, TouchWiz arayüzü, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, dört band GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 21 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, 8 MP kamera, LED flaş, otomatik odaklama, 2 MP ön kamera, Full HD video kaydı ve 2500 mAh'lik bataryayı bünyesinde barındırıyor.



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ersoyesra 7 yıl en beğenilen
şimdiye kadar piyasaya çıkan en mükemmel cihaz
1 Yanıt Yanıtla +15
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karaköy_soğancısı 7 yıl
cebine güvenen alır arkadaş :)
1 Yanıt Yanıtla +12
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alprkrkmz 7 yıl
@ariescusjr;
Bu cihaz yanında sürekli tablet taşımak istemeyen ve 4.3 ve civarı ekranlı telefonlar da kendine küçük gelenler için. kullananlar söylüyorlar. bir süre kullandıktan sonra 4.3 ün falan küçük geldiğini. bir çantanız olmadığı sürece 10.1, 9, 8.9, 7 vs. ekranlı tablet taşımak güç. ama bu biraz daha taşınabilir bence. ki ceket cebinde falan gayet rahat taşınır.
apayrı bir segment oldu kendisi...
@ariescusjr;Bu cihaz yanında sürekli tablet taşımak istemeyen ve 4.3 ve civarı ekranlı telefonlar da kendine küçük gelenler için. kullananlar söylüyorlar. b...
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laider 7 yıl
kalemin ucunun ince olması dikkatimi çekti.
acaba ekranı Resistive mi Capacitive mi?
capacitive ise ince uçlu kalem ile nasıl yazılıyor?
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Ekabirr 7 yıl laider
laider

kalemin ucunun ince olması dikkatimi çekti.



acaba ekranı Resistive mi Capacitive mi?

capacitive ise ince uçlu kalem ile nasıl yazılıyor?





Öyle bir telefonda resiztif ekran kullanılır mı sence hocam naptın
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laider 7 yıl
silinebilir


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anelka39 7 yıl
Telefon çıktımı arkadaslar
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muratsss 7 yıl
TheLoft
Hem galaxy s2 özellikleri hem de ondan daha geniş ve yüksek çözünürlükte ekran ile süper bir internet ve multimedya deneyimi..galaxy s2 yi upgrade edebileceğim tek cihaz bu şimdilik..

katılıyorum aynen benimde öyle :D galaxy s 2 ye bile büyük diyenler var nasıl taşıyorsun falan diye. ya ben eski ufak nokia telefonu taşırken pantolonumda iz yapıyordu kalın olduğu için ama s 2 ince olduğundan hiç sorun yaşamıyorum. galaxy note ile de yaşamazmışım gibime geliyor. kot cebine koyanların videoları vardı nette olmadı yanımda sürekli gezdirdiğim ufak çantamda da kendine yer bulabilir : )
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another year 7 yıl
Galaxy Note not almak icin bire bir
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batuta 7 yıl
samsung'un business modeli diyorum ben buna, ekranın büyük olduğunu iddaa edenler bu gözden baksın
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genc34 7 yıl
almanya'da dagitimina coktan baslandi, ebay'da dahil olmak üzere.
cyberport.de/...
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finansmen1 7 yıl genc34
genc34

almanya'da dagitimina coktan baslandi, ebay'da dahil olmak üzere.



cyberport.de/...





Gerçekten helal olsun. Güya ben de her gün google'da search ediyorum, satışa başlandı mı diye? Demek ki google bulamadığı da oluyormuş.

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arel.gr 7 yıl
674,04€ maximum 24€ nakliye haric Galaxy Note siparis uzeri mevcut.
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theyapici 7 yıl
ekranına bayıldık dehşet-ül vahşet reklam sağlam olmuş
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digitayf 7 yıl
Çıksın İpad im için stylusundaa sipariş vereceğim. Piyasadaki stylus lar maşallah başparmak kadar, attığın çizgiyi göremiyorsun. Bu ürünün stylus u oldukça ince ve ucuda iyi görünüyor ben kaleme göz koydum
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finansmen1 7 yıl
Bakar mısınız aşağıdaki habere lütfen:

shiftdelete.net/...




Bu demektir ki ülkemize de 1 ay önce giriş yapacak bu telefon.

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