Samsung Galaxy R, İngiltere pazarına 409.99 Pound'dan giriş yaptı

Daha önce Galaxy Z adı altında karşımıza çıkan Samsung i9103 Galaxy R, İngiltere'nin en büyük çevrimiçi satış sitelerinden Expansys aracılığıyla nihayet İngiltere pazarına giriş yaptı. Expansys'in 409.99 Pound (~1.164 TL) fiyat belirlediği Galaxy R'nin, Galaxy S II'nin teknik özellikleri kırpılmış versiyonu olduğu söylenebilir.



1 GHz saat hızında çalışan Nvidia Tegra 2 platformunun ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy R, Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. İşletim sistemine Samsung'un TouchWiz 4.0 arayüzü eşlik ediyor. Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri arasında;

Dört band GSM şebekesi, HSPA desteği

4.2-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik Super Clear LCD ekran

8 GB dahili flash bellek

32 GB'a kadar microSD kart girişi

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 3.0

GPS

5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş

720p video kaydı

1.3 megapiksel ön kamera

3.5 mm kulaklık girişi

FM radyo

1650 mAh batarya yer alıyor. Güncelleme: Samsung Galaxy R, 1.549 lira fiyat etiketiyle ülkemizde de satışa sunuldu.

Tam Boyutta Gör