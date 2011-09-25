Samsung Galaxy R, İngiltere pazarına 409.99 Pound'dan giriş yaptı

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Daha önce Galaxy Z adı altında karşımıza çıkan Samsung i9103 Galaxy R, İngiltere'nin en büyük çevrimiçi satış sitelerinden Expansys aracılığıyla nihayet İngiltere pazarına giriş yaptı. Expansys'in 409.99 Pound (~1.164 TL) fiyat belirlediği Galaxy R'nin, Galaxy S II'nin teknik özellikleri kırpılmış versiyonu olduğu söylenebilir.
1 GHz saat hızında çalışan Nvidia Tegra 2 platformunun ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy R, Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. İşletim sistemine Samsung'un TouchWiz 4.0 arayüzü eşlik ediyor. Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri arasında;
- Dört band GSM şebekesi, HSPA desteği
- 4.2-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik Super Clear LCD ekran
- 8 GB dahili flash bellek
- 32 GB'a kadar microSD kart girişi
- Wi-Fi 802.11n
- Bluetooth 3.0
- GPS
- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
- 720p video kaydı
- 1.3 megapiksel ön kamera
- 3.5 mm kulaklık girişi
- FM radyo
- 1650 mAh batarya
yer alıyor.
Güncelleme: Samsung Galaxy R, 1.549 lira fiyat etiketiyle ülkemizde de satışa sunuldu.
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Edit : Pardon Galaxy S II'nin platformu Qualcomm değilmiş, EXYNOS'muş.
bkz:wave 2..
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