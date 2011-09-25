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Samsung Galaxy R, İngiltere pazarına 409.99 Pound'dan giriş yaptı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,5b
1
32
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy R, İngiltere pazarına 409.99 Pound'dan giriş yaptı
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Daha önce Galaxy Z adı altında karşımıza çıkan Samsung i9103 Galaxy R, İngiltere'nin en büyük çevrimiçi satış sitelerinden Expansys aracılığıyla nihayet İngiltere pazarına giriş yaptı. Expansys'in 409.99 Pound (~1.164 TL) fiyat belirlediği Galaxy R'nin, Galaxy S II'nin teknik özellikleri kırpılmış versiyonu olduğu söylenebilir.
1 GHz saat hızında çalışan Nvidia Tegra 2 platformunun ve 1 GB RAM'in güç verdiği Galaxy R, Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor. İşletim sistemine Samsung'un TouchWiz 4.0 arayüzü eşlik ediyor. Akıllı telefonun diğer teknik özellikleri arasında;
  • Dört band GSM şebekesi, HSPA desteği
  • 4.2-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik Super Clear LCD ekran
  • 8 GB dahili flash bellek
  • 32 GB'a kadar microSD kart girişi
  • Wi-Fi 802.11n
  • Bluetooth 3.0
  • GPS
  • 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 720p video kaydı
  • 1.3 megapiksel ön kamera
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • FM radyo
  • 1650 mAh batarya
yer alıyor.
Güncelleme: Samsung Galaxy R, 1.549 lira fiyat etiketiyle ülkemizde de satışa sunuldu.
Samsung Galaxy R, İngiltere pazarına 409.99 Pound'dan giriş yaptı
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onrerol 8 yıl en beğenilen
Samsung her cebe hitap eden mukemmel telefonlar yapmayi basariyor
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BayZagor 8 yıl
Fiyat saçmalık olmuş 100 lira daha ver s2 al
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Skearf 7 yıl
600 lira fark var SII yle neyin yüz lirasından bahsediyorsunuzki ayrıca tegra 3 çıkınca fiyatı 1000 tl seviyesine inip f/p ürünü olur :D
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eresist 8 yıl
Teknosa da satış sonrası destekmi var allah aşkına adamlar herkezi servise gönderiyor ürün değişimi yapmıyor. Sen teknosa nın satış sonrası hizmetinden memnnunsan sen daha hizmet almamışsın demektir.
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eranmania 8 yıl
Aynı sitede baktım s2 %20 daha pahalı buna göre bu telefonun da s2 den 200-250 tl daha ucuz olması lazım bence.
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bsliali 8 yıl
teknosa pahalı evet ama satış sonrası desteği onun gibi zor bulursunuz başka yerlerde
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silver021 8 yıl
samsung şu ana kadar çıkardığı hiç bir telefon modeli elde patlamadı. hepsi teker teker sahibini alıcısını buldu. bu telefon teknosadaki satış fiyatlarının çok çok altında satılacağı aşikar. zaten teknosadan mal alanın kafasında iki çivisi eksik zira defolu malları paketleyip satıyorlar. bu telefon 1100 TL den girecek piyasaya. hepsiburadaya gelince daha net bir fikir edinmiş olucaz.
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damn2u 8 yıl
Umarım teknosadaki satış sözleşmesi bir aydan fazla olmaz yoksa bu telefonun Türkiyedeki satış politikası resmen Samsung'un imajını zedeleyecek. Teknosayı saçma fiyatlandırmalarından ötürü bir türlü sevemiyorum.
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Ehlika 8 yıl
Çekim kalitesi gerçekten kötüymüş lensinden de basit bir şey olduğu belli oluyor. phonearena.com/...
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Ehlika 8 yıl
Oxeman
Xperia arc özelliklerinde hatta kamerası daha düşük ama fiyatı arc tan daha pahalı.S2 alamayanlara alternatif bir model çıkartmış samsung ama s2 alamayan bunuda alamaz :D Fiyatı türkiye için 1000 tl yi geçmeyen bir model olmalıydı.İyi satış rakamlarını yakalayamaz.ürünün çıkış amacını nasıl artık etlerden sosis yapıyolarsa.Artık panel aksam işlemcilerden yapılmış boş bir telefon olarak görüyorum.

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Rainbow6 8 yıl
kirpiga bakin yurt disi fiyati 1160 tl
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xsw 8 yıl
Fiyat pahalı satılmayınca seneye bunun da fiyatı 1099TL'ye iner.
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darkaura 8 yıl
daha makul fiyatli donanimlarla s2 ye yakin performansada bir model cikarmis. s2 deneyimi vereceginden suphe yok ama ne kadar satacagini dogal olarak fiyati belirleycek. bu ilk fiyata bakip aldanmamak gerek. bu cikis fiyati. kisa surede dusecektir.
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V4LKyR 8 yıl
Şahsen Tegra 2 platformunu Qualcomm'a tercih ederim. Nvidia'cıyız şurda.

Edit : Pardon Galaxy S II'nin platformu Qualcomm değilmiş, EXYNOS'muş.
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ahkbjk 8 yıl
tufancan82
ya arkadaş nedir bu 4.2-4.3 inç sevdası yapın şöyle 3.7 inçlik güçlü bir cihaz da cebimize rahat sığsın

bkz:wave 2..
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