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Samsung Galaxy R, temmuz ayı sonunda İngiliz teknoloji meraklılarıyla buluşabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,7b
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20
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, İsveç'de resmiyet kazandırdığı modeli Galaxy Z'yi, Galaxy R adı altında İngiltere'de satışa sunmaya hazırlanıyor.
İçinde bulunduğumuz temmuz ayının sonuna doğru İngiltere pazarına giriş yapması beklenen i9103 Galaxy R, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor.
4.2-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde Super Clear LCD ekrana, 8 GB dahili flash belleğe sahip akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar arttırılabilmekte.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsüyle donatılan Galaxy R, otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor, 720p video kaydedebiliyor. Telefonun ön yüzünde ise görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamera konumlandırılmış durumda.
Son olarak 1650 mAh'lik batarya, 3.5 mm jak girişi ve RDS'li FM radyoyla gelen Galaxy R'nin hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına ilişkin bilgi verilmedi.

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stalker(1979) 6 yıl
telefon satılmıyor herhalde
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Tasarim haric her ozelligi on numara telefonun
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omers 8 yıl
bence samsung bu telefonu S2'nin arka kapağını beğenmeyip, çok ucuz görünüyo diyenler için çıkarmış. resimden gördüğüm aliminyum kasası oldukça sağlam duruyor.
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Kasatka 8 yıl
Galaxy S den Islemci ve ram ustunlugu ile Galaxy S II den 16 yerine 8GB depolama ve 8 MP yerine 5MP dusuklugu ile ayriliyor.
Eger fiyat Galaxy s e yakin olursa (galacy s su an 300 euro/ bu 350 euro olursa ki sanmiyorum 400 euro yu dusurmez bence) galaxy s yerine rahatca alinabilir. Ancak 400 veya uzeri olursa su an 450 euro olan galaxy s 2 yerine almak aptallik olur.
yani uzun lafin kisasi fiyati belirleyecek nerde durdugunu.
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huseyincarnege 8 yıl
fiyatına göre i9000 katili olabilir :)
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hattoriy 8 yıl
Samsungda artık kabak tadı veriyo,temcit pilavı gibi Galaksi S olmadı Z olmadı R oda olmadı Q,donanım ve yazılım üzerine lafım yok ama insan birazda tasarıma önem verir.Birisinin elinde görsek hadi bil bakalım bu hangi galaksi modeli oyunu oynuyacaz.
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silver021 8 yıl
samsung iphone gibi 2000 TL den telefon piyasaya sürmüyor. en mükemmeline bile en makul fiyat aralığı bırakıyor. ve bence bununda kullanıcısı çok olucaktır. yaklaşık 1300 TL den girer diye düşünüyorum. daha önceki SL sürümleride aynı nedenden ucuzdu.
tamamen ekran faktörü devrede. ancak ben yinede 1700 verip galaxy s2 alırdım. Şuan kullandığım süperamoled ekranın üstüne ekran tanımam. size mükemmeleyeti yaşatıyor ve ekranıyla çok dikkat çekiyor. görenin aklı gidiyor. :)
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Deníz 8 yıl
özellikleri güzel ama fiyatı önemli
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mert1907 8 yıl
S2 alamayanlar için bi alt kademe olarak tercih edilebilir.
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nightsoldier 8 yıl mert1907
mert1907

S2 alamayanlar için bi alt kademe olarak tercih edilebilir.


veya o kadar özelliği istemeyenler
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interwap 8 yıl
hmrkartal
ne guzel 1700 verdıgın telefon 1 ay sonra eskımıs oluyor ve ıkıncı el fıyatı 700e duser..

Daha S o fiyata düşmedi.
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hmrkartal 8 yıl
O fıyata dusmedıgını bılıyorum..ordakı mesaj samsungun genel stratesıne yonelık bır elestırı ıdı..

ne yazıkkı smsung yenı model haberlerı ıle ''nedense'' benı hıc yanıltmıyor

kullandıgım cıhaz:3gs ama ısteyen olursa 3310 hatta daha ust modellerı hedıye ederım''DUSUNEN OLURSA''
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