Samsung Galaxy R, temmuz ayı sonunda İngiliz teknoloji meraklılarıyla buluşabilir

Güney Kore'nin en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, İsveç'de resmiyet kazandırdığı modeli Galaxy Z'yi, Galaxy R adı altında İngiltere'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

İçinde bulunduğumuz temmuz ayının sonuna doğru İngiltere pazarına giriş yapması beklenen i9103 Galaxy R, 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformundan ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor.

4.2-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde Super Clear LCD ekrana, 8 GB dahili flash belleğe sahip akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 40 GB'a kadar arttırılabilmekte.



Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsüyle donatılan Galaxy R, otomatik odaklama özellikli ve led flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor, 720p video kaydedebiliyor. Telefonun ön yüzünde ise görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamera konumlandırılmış durumda.



Son olarak 1650 mAh'lik batarya, 3.5 mm jak girişi ve RDS'li FM radyoyla gelen Galaxy R'nin hangi fiyat aralığında satışa sunulacağına ilişkin bilgi verilmedi.

