Samsung Galaxy S, ana vatanında 33 gün içinde 500.000'lik satış barajını aştı

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un 1 GHz saat hızında çalışan Cortex A8 Hummingbird işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in v2.1 ile TouchWIZ 3.0 arayüzü desteğini arkasına alan Galaxy S modeli Güney Kore'de 500.000'lik satış barajını aştı.
Samsung'un ana vatanında 33 gün içinde 500.000 barajını aşan Galaxy S, ilk 5 saatte 10.000, 6. günde 100000, 10. günde 200000 ve 19. günde 300000 satış seviyesine ulaşarak önemli bir başarının altına imza atmıştı. Galaxy S'nin teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;
- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği
- 1 GHz Cortex A8 Hummingbird işlemci
- 4.0 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran
- Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme sensörü
- 3.5 mm jak girişi
- 16 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- WI-FI 802.11 b/g/n
- GPS
- microUSB portu
- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 720p@30 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1500 mAh batarya
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adamlar donanım yapabiliyomu ona bakıcan , herşey kasa masa mükemmel kaputu bi açıyosun içi fıs buda bi gerçek ..
Çok şaşırtıcı bir çıkış olmuş donanımı hemen yukarıda yazan bir tlf için. Bir bildiğin var ki bu kadar net konuşuyorsun. Saygı duyarım merak ettim böyle deme sebebini. Rica etsek fikrini biraz daha açar mısın?
ön yargılar insanı çok cahil gösteriyor. yazık.
arkadaşın yaşını merak ediyorum... android neki demiş resmen komedi ya :D
türkiyede satışı var mı?
resmi olarak yok.
1.işletim sistemi ios tan sonra enkıralı bence hata ilerde ios da geçer android
2.donanım abartısız şu an piyasadakilerin en iyisi ip4 dahil bana göre