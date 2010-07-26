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Samsung Galaxy S, ana vatanında 33 gün içinde 500.000'lik satış barajını aştı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,7b
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24
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S, ana vatanında 33 gün içinde 500.000'lik satış barajını aştı
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un 1 GHz saat hızında çalışan Cortex A8 Hummingbird işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in v2.1 ile TouchWIZ 3.0 arayüzü desteğini arkasına alan Galaxy S modeli Güney Kore'de 500.000'lik satış barajını aştı.

Samsung'un ana vatanında 33 gün içinde 500.000 barajını aşan Galaxy S, ilk 5 saatte 10.000, 6. günde 100000, 10. günde 200000 ve 19. günde 300000 satış seviyesine ulaşarak önemli bir başarının altına imza atmıştı. Galaxy S'nin teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;

- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği
- 1 GHz Cortex A8 Hummingbird işlemci
- 4.0 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran
- Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi
- TouchWIZ 3.0 arayüzü
- İvme sensörü
- 3.5 mm jak girişi
- 16 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- WI-FI 802.11 b/g/n
- GPS
- microUSB portu
- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 720p@30 FPS video kaydı
- RDS'li FM radyo
- 1500 mAh batarya

Samsung Galaxy S, ana vatanında 33 gün içinde 500.000'lik satış barajını aştı
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Brainy 9 yıl
İyi Satmış Yine.
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Uğur 9 yıl
Daha Önce Biyerde Okumuştum Beklenen Rakamlardan Bayaa Fazlaydı Ki Türkiyede De Talep Yoğunluğu Fazla ..
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sagy 9 yıl
Hacı samsung aynı samsug diyosun da adamların yaptıgı işlemci yi ipad ta kulanıyorlar ve yaptık ları ekran tartış masız dünyanın en iyi ekranı bide fıs diyosun yorum yapmadan önce biraz araştır
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Vipracing 9 yıl
Apple iPad de kendi geliştirdiği işlemciyi kullanıyor : (1ghz hızında A4)

- Link 1

- Link 2


sagy

Hacı samsung aynı samsug diyosun da adamların yaptıgı işlemci yi ipad ta kulanıyorlar ve yaptık ları ekran tartış masız dünyanın en iyi ekranı bide fıs diyosun yorum yapmadan önce biraz araştır

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Momo-Oz 9 yıl
bırak ya samsung androit yüklese ne yazıcakki , samsung yine samsung işte ..
adamlar donanım yapabiliyomu ona bakıcan , herşey kasa masa mükemmel kaputu bi açıyosun içi fıs buda bi gerçek ..
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CeEr 9 yıl

DungeonKeeper

bırak ya samsung androit yüklese ne yazıcakki , samsung yine samsung işte ..
adamlar donanım yapabiliyomu ona bakıcan , herşey kasa masa mükemmel kaputu bi açıyosun içi fıs buda bi gerçek ..


Çok şaşırtıcı bir çıkış olmuş donanımı hemen yukarıda yazan bir tlf için. Bir bildiğin var ki bu kadar net konuşuyorsun. Saygı duyarım merak ettim böyle deme sebebini. Rica etsek fikrini biraz daha açar mısın?
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Max_Payne 9 yıl

DungeonKeeper

bırak ya samsung androit yüklese ne yazıcakki , samsung yine samsung işte ..
adamlar donanım yapabiliyomu ona bakıcan , herşey kasa masa mükemmel kaputu bi açıyosun içi fıs buda bi gerçek ..

ön yargılar insanı çok cahil gösteriyor. yazık.
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sardemir 9 yıl

DungeonKeeper

bırak ya samsung androit yüklese ne yazıcakki , samsung yine samsung işte ..
adamlar donanım yapabiliyomu ona bakıcan , herşey kasa masa mükemmel kaputu bi açıyosun içi fıs buda bi gerçek ..



arkadaşın yaşını merak ediyorum... android neki demiş resmen komedi ya :D
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e j d e r 9 yıl

türkiyede satışı var mı?
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xalit 9 yıl

e j d e r


türkiyede satışı var mı?


resmi olarak yok.
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Neyıh 9 yıl
samsung telefonu sadeleştirmeye çalıştıkça doğal olarak satışarıda artıyor;
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sagy 9 yıl
Bu cihaz çogu iphone kulanıcısını kendine çekti iphone 4 tede anten sorunu olunca galaxy s önünde engel kalmadı 2010 ençok satan akılıtelefon larından biri olacak çünkü iyi bi telefonu oluşturan iki etmen var
1.işletim sistemi ios tan sonra enkıralı bence hata ilerde ios da geçer android
2.donanım abartısız şu an piyasadakilerin en iyisi ip4 dahil bana göre
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thorismund 9 yıl
Zaten en iyisi şuan :)
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nicolasanelka39 9 yıl
en iyisi de pek ilgi göremiyor forumda ilginç şekilde ? ne bir paylaşım ne bir inceleme. şusu böyle busu böyle diyen yok garip valla.daha kullanan böyle sallamazsa samsung hiç sallamaz gibi geliyor bana. wave ile arasındaki fark ekran ve işletim sistemi farkı sanırım sadece o da düşündürücü ama bada ne kim bilir bilmem.
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sahafiec 9 yıl
bu modelle çok güzel hamle attı Samsung, bence şu an için en iyi Android telefon.
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