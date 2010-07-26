Samsung Galaxy S, ana vatanında 33 gün içinde 500.000'lik satış barajını aştı

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un 1 GHz saat hızında çalışan Cortex A8 Hummingbird işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in v2.1 ile TouchWIZ 3.0 arayüzü desteğini arkasına alan Galaxy S modeli Güney Kore'de 500.000'lik satış barajını aştı.

Samsung'un ana vatanında 33 gün içinde 500.000 barajını aşan Galaxy S, ilk 5 saatte 10.000, 6. günde 100000, 10. günde 200000 ve 19. günde 300000 satış seviyesine ulaşarak önemli bir başarının altına imza atmıştı. Galaxy S'nin teknik özellikleri merak edenler için şu şekilde;

- Quadband GSM; HSDPA şebekesi desteği

- 1 GHz Cortex A8 Hummingbird işlemci

- 4.0 inç, 480x800 piksel, dokunmatik Super AMOLED ekran

- Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi

- TouchWIZ 3.0 arayüzü

- İvme sensörü

- 3.5 mm jak girişi

- 16 GB dahili bellek + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- Bluetooth 3.0 + A2DP

- WI-FI 802.11 b/g/n

- GPS

- microUSB portu

- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 720p@30 FPS video kaydı

- RDS'li FM radyo

- 1500 mAh batarya