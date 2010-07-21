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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S için v2.2 ''Froyo'' güncellemesi Fransa'ya eylül ayında gelebilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
29b
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Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi, 1 GHz frekansında çalışan Hummingbird işlemci, 512 MB RAM, 4 inç boyutunda WVGA çözünürlüğünde dokunmatik SuperAMOLED ekran, 720p video kaydı gibi güçlü özellikleriyle pek çok rakibi arasından sıyrılan akıllı telefonu Galaxy S için ağustos ayında v2.2 (Froyo) güncellemesinin geleceği daha önceden belirtilmişti. Fakat bu güncelleme Güney Kore'de satılan ''M110S'' kod adlı Galaxy S'ler için geçerliydi.

Bugün, Samsung'un Fransa sözcüsü Fransız teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği güncellemenin eylül ayında kullanıma sunulacağını açıkladı. Fransa dışındaki Avrupa ülkelerine eylül ayında güncellemenin gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini korumakta. Samsung'un güncellemeleri fazla ertelememesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira kasım ayında Google'ın mobil işletim sistemi Android'in yeni sürümünün tanıtılması bekleniyor.


http://www.lesmobiles.com/actualite/5182-samsung-galaxy-s-android-2-2-froyo-prevu-pour-septembre-en-france.html Yorum Yaz
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guvenkaya 9 yıl
galaxy s super iphone 4 den bile iphone da telefon mu internete gec giriyor galaxy s de sayfanin adini yaziyon tamama bastigin zaman sayfanin tamami aciliyor arkadasin iphone 4 ile yaristirdim youtube girdik beraber tarkan yazdik araya bastigimizda galaxy s hemen videolari gosterdi 4 saniye sonrada iphone 4 gosterdi ayni anda ilk videoya bastik galaxy s videoyu hemen oynatti iphone 4 20 saniye loading yazdi sonra acti galaxy s de video super canli televizyondan daha iyi gosterdi yani iphone bir ise yaramaz iphone almak isteyenlere duyurulur bende var satmak icin aldim 1200tl ye birakirim ben 100 euroya aldim orjinal kutusunda iphone 4 16gb
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DH Misafiri 9 yıl
1. Samsung i8910 için Türkçe içeren 4 yazılım dağıtmıştır. IF6, II2, JA1, JC1. Sonuncu yazılım olan JC1 tüm dünyada ortak dağıtılan son yazılımdır. Tüm bölgeler ve ülkeler için JC1 in localize versiyonlarını çıkarmıştır Samsung.
Ben bu JC1 e ulaşamadım. Fikri oln var mı?
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smart1978 9 yıl

DH Misafiri

1. Samsung i8910 için Türkçe içeren 4 yazılım dağıtmıştır. IF6, II2, JA1, JC1. Sonuncu yazılım olan JC1 tüm dünyada ortak dağıtılan son yazılımdır. Tüm bölgeler ve ülkeler için JC1 in localize versiyonlarını çıkarmıştır Samsung.

Ben bu JC1 e ulaşamadım. Fikri oln var mı?


Daha önce yaklaşık 1 yıl Samsung i8910 HD kullanmıştım. Yazılım desteği daha iyi ve zamanında olmaması yüzünden i8910 HD den vazgeçmiştim. Neyse sorunuza dönersek.

Buyur forumda i8910 HD kısmında paylaşmıştım. Oraya bakıp bulabilmek zor.


mediafire.com/...

Orjinal modifiye edilmemiş Türkçe en son çıkan firmware. Bu işlem için program ve driverları windows xp altında yapıldığını da hatırlatırım. Epey süre geçti belkide windows 7 altında veya alternatif flash atma programı da çıkmış olabilir... Benden bu kadar gerisi size ve i8910 hd bölümündeki arkadaşların yardımlarına kalmıştır.

Kolay gelsin...
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ShafakCool 9 yıl
Seneye yeni tel çıkarır bunu da unutur sonra!
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RapscallioN 9 yıl
Yahu bazı tipler var Iphone fanı olmalarına rağmen hergün samsung forumuna girip her konuya mesaj atıyorlar ve hepsi samsung aleyhinde...Tamam kabul Apple süper Iphone en iyi ama basın gidin başka yerde çirkeflik yapın...
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Erasmus78 9 yıl
Abi ne Eylül'ü ya? Çocuk mu kandırıyor Samsung? Eylülde gelse gelse G.Koreye gelir o güncelleme. Aralıktan önce başka bir ülkeye gelirse hiç bir şey bilmiyorum ben.
Not alın bir kenara. Malımı bilmem mi ben? Samsung'dan bahsediyoruz.
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hook1903 9 yıl
samsung kim bilir 2.2 yi ne zaman getirir,zaten 3.0 ı getirceğini hiç sanmıyorum
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Windows10 9 yıl
ama şunu da unutmamak gerekir, android 3.0de google arayüzü sabitleştiriyor diye biliyorum. yani htc sense ya da samsung touchwiz gibi arayüzler uygulanmasına gerek olmadan googledan nasıl çıktıysa öyle kullanılma ihtimali de var. kaldıki samsungun bu telefondan 10 milyon tane satma hedefi var. telefonun üretiminde arz eksikliği olduğu yönündeki haberleri de gözönünde bulundurursak android 3.0 gelebilir bu telefona.
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