Samsung Galaxy S için v2.2 ''Froyo'' güncellemesi Fransa'ya eylül ayında gelebilir

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un Android v2.1 (Eclair) işletim sistemi, 1 GHz frekansında çalışan Hummingbird işlemci, 512 MB RAM, 4 inç boyutunda WVGA çözünürlüğünde dokunmatik SuperAMOLED ekran, 720p video kaydı gibi güçlü özellikleriyle pek çok rakibi arasından sıyrılan akıllı telefonu Galaxy S için ağustos ayında v2.2 (Froyo) güncellemesinin geleceği daha önceden belirtilmişti. Fakat bu güncelleme Güney Kore'de satılan ''M110S'' kod adlı Galaxy S'ler için geçerliydi.
Bugün, Samsung'un Fransa sözcüsü Fransız teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği güncellemenin eylül ayında kullanıma sunulacağını açıkladı. Fransa dışındaki Avrupa ülkelerine eylül ayında güncellemenin gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini korumakta. Samsung'un güncellemeleri fazla ertelememesi gerektiğini düşünüyoruz. Zira kasım ayında Google'ın mobil işletim sistemi Android'in yeni sürümünün tanıtılması bekleniyor.
http://www.lesmobiles.com/actualite/5182-samsung-galaxy-s-android-2-2-froyo-prevu-pour-septembre-en-france.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben bu JC1 e ulaşamadım. Fikri oln var mı?
Daha önce yaklaşık 1 yıl Samsung i8910 HD kullanmıştım. Yazılım desteği daha iyi ve zamanında olmaması yüzünden i8910 HD den vazgeçmiştim. Neyse sorunuza dönersek.
Buyur forumda i8910 HD kısmında paylaşmıştım. Oraya bakıp bulabilmek zor.
mediafire.com/...
Orjinal modifiye edilmemiş Türkçe en son çıkan firmware. Bu işlem için program ve driverları windows xp altında yapıldığını da hatırlatırım. Epey süre geçti belkide windows 7 altında veya alternatif flash atma programı da çıkmış olabilir... Benden bu kadar gerisi size ve i8910 hd bölümündeki arkadaşların yardımlarına kalmıştır.
Kolay gelsin...
Not alın bir kenara. Malımı bilmem mi ben? Samsung'dan bahsediyoruz.