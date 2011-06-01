Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de yaklaşık 1 ayda 1 milyon satış barajını aştı

Haber Editörü
Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II anavatanında satışa sunulduğu 29 Nisan tarihinden bu yana 1 milyondan fazla satarak hem i9000 Galaxy S'in rekorunu kırmış oldu hem de Güney Kore'de en hızlı satılan telefonlar arasına girmeyi başardı. Önceki varis Galaxy S, 70 günlük bir zaman zarfında aynı satış miktarına ulaşmıştı.
Güney Kore'de 3 günde 100.000, 8 günde 200.000, 14 günde 400.000 ve 18. günde 500.000 satış barajını aşan akıllı telefon bilindiği üzere zamanla 120 farklı ülkenin pazarına giriş yapacak. Samsung'un 2011 yılı hedefi ise dünya çapında 10 milyon Galaxy S II satışı. Şu anki tabloya göre bu miktara ulaşmaları o kadar da zor görünmüyor.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemciden, 1 GB RAM'den ve Mali-400MP grafik biriminden güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 versiyonuyla gelen Samsung i9100 Galaxy S II, bünyesinde dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, jiroskop, ivme sensörü, mesafe sensörü, dokunmaya duyarlı tuş takımı, 8.49 mm kalınlık, 4.27-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED+ erkan, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri, microSD kat slotu, 3.5 mm jack girişi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + DLNA, Bluetooth 3.0 + HS, GPS, aGPS, 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama, görüntü stabilizasyon sistemi, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı, MHL portu, RDS'li FM radyo, NFC desteği ve 1650 mAh batarya gibi özellikleri barındırıyor.
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Yorumlarınıza sadece gülüp geçtim. Bu telefonu 1 aydır kullanıyorum.
- Pili en kral smartphonedan daha iyi . 2 gün rahat rahat kullanıyorum. Desire hd ve iphone 4 yanına yaklaşamaz bu konuda.
- Tasarım da ne arıyorsun bilmiyorum ama ben telefonu uçakda yolda nerde elime alıp açtıysam çok ilgi gördü. Tutturmuşlar plastik diye . Bi kere telefonun etrafına salak plastik koruyucular takmasanız bile telefon çizilmiyor. Cebine koysan bile çıkardığında pırıl pırıl oluyor. İphoneda plastik yok da ne oluyor. Telefonu plastik kafeslerin içine koyup saklamaktan bi hal oluyorsunuz. Kaldı ki malzeme kalitesi oldukça üst düzey. Bu konuda görmeden tüm yorum yapan zekiler herşeyi düşündü de tasarımcılar mı atladı bu konuyu :-)
- Gelelim bekleme ve hız meselelerine . Eğer telefon yavaş ve hızlı değilse neden her eline alan ip4 kullanıcısı takdir edip ilk ne kadar hızlı olduğundan bahsediyor.
Herneyse internet testleri ve videolar internette. Burda polemiğe girmek de değil amacım. Ancak; bari kullanıcıları yanıltmayın yorumlarınızla.
yorum için teşekkürler samsung un tasarım kopyalama konusunada değinmeniz iyi olmuş
Oncelikle Samsung Korea ana vatani oldugu icin bu satisi yapmasi gayet normal ulke tutucu bir millet ve destekleyici...
Ozelliklerine bakip yorum yapan arkadaslara bir sey demiyorum...
Gecen hafta Samsung Galaxy S II nin lansmanindaydim gorduklerimi ve test
ettigim bir kac noktayi paylasiyorum..
Cihazin ekrani 4.3 inc ekran cozunurlugu 480-800 piksel ve Amoled Plus
( Cihazin sadece amoled plus olusundan bahsedildi lansmanda defalarca sormama ragmen ekran cozunurlugunu ne yazdilar ne ozelliklerde yaziyordu ne soylediler.)Cok ilginc
Cihazin 8 Mp bir kamerasi var ( Test ettim 8 Mp degecek herhangi bir sey goremedim ) 2 Resim cektim ve ne yazikki cekim yaparken bile cihaz bekledi resmi cekip sadece bir defa buyuttugumde ise ekrani gormek istemessiniz...
Cihazin resim modundan video moduna gecmesi bile bekliyor.
Cihaz eski buyuk bir plastik televizyon kumandasina benziyor.
Kullanilan yeni applicationlarin hepsi copy paste yapilmis ( Kimden oldugu belli ) Isimler degistirilmis editlenmis..
Tasarim olarak farkli bir sey bekliyordum ama yine hayal kirikligina ugradim...
Ve anladigim seyler sunlar...
Google eger android isletim sistemini cikarmasaydi Galaxy Serisi ne olurdu merak ediyorum...
Samsung gibi bir firma neden kendine ozgu tasarim veya applicationlar uretmiyor onuda anlamis degilim...
Apple iphone'u uretmeseydi samsung'un akilli telefon tasarimlarini gormek isterdim gercekten...
Kesinlikle katılıyorum.
Bu kocaman telefonları alan arkadaşlar taşıyabilmek için yaz kış mont giyiyorlar heralde. Birde farklı tasarım bekleyen arkadaşlar; üreticiler artık öndeki düğmeleride kapasitif yapıyorlar, ön tarafı tamamen düz bir cam (veya plastik) olan telefonlar birbirinden ne kadar farklı olabilir.