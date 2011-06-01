Samsung Galaxy S II, Güney Kore'de yaklaşık 1 ayda 1 milyon satış barajını aştı

Güney Kore'nin en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un, yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II anavatanında satışa sunulduğu 29 Nisan tarihinden bu yana 1 milyondan fazla satarak hem i9000 Galaxy S'in rekorunu kırmış oldu hem de Güney Kore'de en hızlı satılan telefonlar arasına girmeyi başardı. Önceki varis Galaxy S, 70 günlük bir zaman zarfında aynı satış miktarına ulaşmıştı.



Güney Kore'de 3 günde 100.000, 8 günde 200.000, 14 günde 400.000 ve 18. günde 500.000 satış barajını aşan akıllı telefon bilindiği üzere zamanla 120 farklı ülkenin pazarına giriş yapacak. Samsung'un 2011 yılı hedefi ise dünya çapında 10 milyon Galaxy S II satışı. Şu anki tabloya göre bu miktara ulaşmaları o kadar da zor görünmüyor.



1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemciden, 1 GB RAM'den ve Mali-400MP grafik biriminden güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 versiyonuyla gelen Samsung i9100 Galaxy S II, bünyesinde dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, jiroskop, ivme sensörü, mesafe sensörü, dokunmaya duyarlı tuş takımı, 8.49 mm kalınlık, 4.27-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif Super AMOLED+ erkan, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek seçenekleri, microSD kat slotu, 3.5 mm jack girişi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + DLNA, Bluetooth 3.0 + HS, GPS, aGPS, 8 megapiksel kamera, otomatik odaklama, led flaş, yüz algılama, görüntü stabilizasyon sistemi, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, 1920 x 1080 piksel (Full HD) video kaydı, MHL portu, RDS'li FM radyo, NFC desteği ve 1650 mAh batarya gibi özellikleri barındırıyor.

