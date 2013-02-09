Samsung Galaxy S II I9100G için Jelly Bean sürümlü yeni yazılım yayınlandı





Android platformunun en çok kullanıcıya sahip ikinci telefonu olan Galaxy S II'nin I9100 model numaralı Exynos çipsete sahip orijinal versiyonu için geçen ay kapsamlı bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başlayan Samsung, aynı cihazın Texas Instruments üretimi OMAP 4430 yongayla donatılan I9100G sürümü için de aynı güncellemeyi müşterileriyle buluşturmaya başlıyor. Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonunu taşıyan ve şimdiye kadar ekosistemdeki en büyük güncellemelerden biri olarak gösterilen yeni üretici yazılımı, firmanın 2012'de satışa sunduğu ürünlerine eşlik eden TouchWiz Nature kullanıcı arayüzünü beraberinde getiriyor.

Gingerbread sürümünden Ice Cream Sandwich'e geçiş sırasında arayüzü yenilemeyen Güney Koreli teknoloji devi, bazı rakiplerinin aksine Jelly Bean güncellemesini sağladığı gibi ikinci yılını doldurmak üzere olan eski arayüzü de yenilemeye karar verdi. Böylece akıllı telefon, görsel anlamda yenilenmiş olmasının yanı sıra daha akıcı bir kullanım deneyimi sunmaya başladı. Ayrıca Samsung'un bulut servisleri, yeni kamera fonksiyonları, özelleştirme seçenekleri arttırılan yeni kilit ekranı, Pop-up Play, Direct Call, Smart Stay gibi yenilikçi yazılımsal işlevler, yeni ana ekran araçları, iki farklı ana ekran modu, yeni uyarı çubuğu ve Google Now hizmeti bu güncelleme ile Galaxy S II I9100 ve I9100G modellerini kullanan cihaz sahiplerine sunulacak.

indirerek Odin aracından kurulum gerçekleştirebilirler. Güncellemenin aygıtınız için erişilebilir olup olmadığını Ayarlar/Telefon Hakkında/Yazılım Güncellemeleri menüsünden ya da Samsung'un Kies yardımcı programını kullanarak öğrenebilirsiniz. İlk olarak Fransa'da dağıtılmaya başlayan yükseltmenin önümüzdeki ay dünya genelindeki birçok kullanıcıya ulaşacağı müjdelenmişti. Beklemek istemeyen cihaz sahipleri 565MB büyüklüğündeki yazılım paketinin tamamını buradan indirerek Odin aracından kurulum gerçekleştirebilirler. Güncellemenin aygıtınız için erişilebilir olup olmadığını Ayarlar/Telefon Hakkında/Yazılım Güncellemeleri menüsünden ya da Samsung'un Kies yardımcı programını kullanarak öğrenebilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/02/08/samsung-starts-android-4-1-2-jelly-bean-update-for-the-galaxy-s-ii-gt-i9100g/