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Samsung Galaxy S II I9100G için Jelly Bean sürümlü yeni yazılım yayınlandı

6 yıl
4,3b
1
25
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II I9100G için Jelly Bean sürümlü yeni yazılım yayınlandı

Android platformunun en çok kullanıcıya sahip ikinci telefonu olan Galaxy S II'nin I9100 model numaralı Exynos çipsete sahip orijinal versiyonu için geçen ay kapsamlı bir yazılım güncellemesi dağıtmaya başlayan Samsung, aynı cihazın Texas Instruments üretimi OMAP 4430 yongayla donatılan I9100G sürümü için de aynı güncellemeyi müşterileriyle buluşturmaya başlıyor. Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonunu taşıyan ve şimdiye kadar ekosistemdeki en büyük güncellemelerden biri olarak gösterilen yeni üretici yazılımı, firmanın 2012'de satışa sunduğu ürünlerine eşlik eden TouchWiz Nature kullanıcı arayüzünü beraberinde getiriyor.
Gingerbread sürümünden Ice Cream Sandwich'e geçiş sırasında arayüzü yenilemeyen Güney Koreli teknoloji devi, bazı rakiplerinin aksine Jelly Bean güncellemesini sağladığı gibi ikinci yılını doldurmak üzere olan eski arayüzü de yenilemeye karar verdi. Böylece akıllı telefon, görsel anlamda yenilenmiş olmasının yanı sıra daha akıcı bir kullanım deneyimi sunmaya başladı. Ayrıca Samsung'un bulut servisleri, yeni kamera fonksiyonları, özelleştirme seçenekleri arttırılan yeni kilit ekranı, Pop-up Play, Direct Call, Smart Stay gibi yenilikçi yazılımsal işlevler, yeni ana ekran araçları, iki farklı ana ekran modu, yeni uyarı çubuğu ve Google Now hizmeti bu güncelleme ile Galaxy S II I9100 ve I9100G modellerini kullanan cihaz sahiplerine sunulacak.
İlk olarak Fransa'da dağıtılmaya başlayan yükseltmenin önümüzdeki ay dünya genelindeki birçok kullanıcıya ulaşacağı müjdelenmişti. Beklemek istemeyen cihaz sahipleri 565MB büyüklüğündeki yazılım paketinin tamamını buradan indirerek Odin aracından kurulum gerçekleştirebilirler. Güncellemenin aygıtınız için erişilebilir olup olmadığını Ayarlar/Telefon Hakkında/Yazılım Güncellemeleri menüsünden ya da Samsung'un Kies yardımcı programını kullanarak öğrenebilirsiniz.

http://www.sammobile.com/2013/02/08/samsung-starts-android-4-1-2-jelly-bean-update-for-the-galaxy-s-ii-gt-i9100g/ Yorum Yaz
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teksalih 6 yıl en beğenilen
kim ne derse desin samsung
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burakahmet19 6 yıl
S2 gibi bir efsane telefona sahip olmak isterdim
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
ÖNCELİKLE TEŞEKKÜRLER İNDİRME LİNKİ ÇALIŞMIYOR HOTFİLE SİTESİ ERİŞİMİ YOK:
LİNKİ YENİLERMİSN BAŞKA UPLOAD SİTESİNDEN.....
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar 4.1.2'yi yükledim telefon kendi kendine kapanıyor bataryayı çıkarıp takınca açılıyor açınca zaman aralığı gozetmeden kendi kendine tekrar kapanıyor lutfen yardimci olurmusunuz
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DH Misafiri 5 yıl
Bu güncellemeler telefonun orjinalliğini bozuyor mu yani şimdi satmaya kalksam adam benden telefonu fiyatı az olarak mı alır ? türkiye kapsamında zaten bıldiğim kadarıyla garantileri yok ama işte yinede korkuyorum elimde kalır telefon diye
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DH Misafiri 6 yıl
telefon pilini çıkarıp tekrar taktıktan sonra ses arttırma home ve güç tuslarına aynı anda basarken samsung i9100g yazısı kaybolunca tusları bırakın recovery modda açılıncada ses tuslarını kullanarak wipe data factory reseti secın. guc tusu ile okeyleyin daha sonra rebootu secin telefon acılır..
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masuk 6 yıl
telefon pilini çıkarıp tekrar taktıktan sonra ses arttırma home ve güç tuslarına aynı anda basarken samsung i9100g yazısı kaybolunca tusları bırakın recovery modda açılıncada ses tuslarını kullanarak wipe data factory reseti secın. guc tusu ile okeyleyin daha sonra rebootu secin telefon acılır..
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DH Misafiri 6 yıl
ne zman başlayacak s2 için ?
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abdullah_03 6 yıl
arkadaşlar ben telefonun ayarlarından
telefon hakkında=>yazılım güncelleme=>güncelle
dedim ve telefon önce 460 mb büyüklüğünde bir dosya indirdi. zaten 4.0.4 kurulu idi kendi otomatik güncelledikçe güncelliyorum öyle çok alakam olmaz ancak bu sefer ne olduysa güncellemeyi kur'u seçtim sonra telefon 3 kere açılıp kapandı birşeyleri yükledi ancak en sonunda açılış ekranı olan
Samsung
GALAXY S II
GT-I9100G
bu ekran geldi ve telefon öylece dondu kaldı aradan 1 saat kadar geçti telefona reset atmak için güç tuşuna uzun süre basılı tuttum ekran önce kapandı sonra tekrar açılış ekranı geldi şu an hala öyle duruyor. sinirlendim pili çıkarıp taktım yine açtığımda aynı ekran duruyor acil yardımcı olabilir misiniz?
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DH Misafiri 6 yıl
Samsung a helal olsun üretici dediğin böyle olur S2 efsanesi...
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mtn1905 6 yıl
Güncellemeyi yaptım ama kamera focus lamada sıkıntı var gibi.
Onun dışında fena değil.
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DH Misafiri 6 yıl
kim ne derse sony
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stellon 6 yıl
Arkadaşlar sizce orjinal rom kullanmak mı iyi yoksa custom rom mu şahsen jellybam 4.2.1 kullanıyorum sizce hangisi daha sağlıklı olur ?
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaslar ben s2 kulanicisiyim telefonumda son zamanlarda sistem bellegi dolma sorunu var nasil halledirim kolay yolu varmi internete girdikce artiyor neden bilmiom yardimci olun lutfen
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stalker(1979) 6 yıl
Samsung galaxy s2 9100g'yi bile unutmadı helal olsun. Türkiye Kies'ten yüklemeyi bekleyenler daha çok bekler arkadaşların da dediği gibi Suç samsung'un değil Samsung Türkiye'nin gibi görünüyor. Daha 4,0,4 güncellemesini bile vermediler.Benim teli İspanya Rom ile Odinden Flashladım. jelly bean üzerine omega 19,2 yükledim bunun da üzerine biftor ile azıcık modifiye yapıp birde xperia z'nin duvar kağıdı seçici programını yokleyince (mavi çiçekli olan) S2'im süper oldu:) Birde jkay deluxe çıkarsa super olur.
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Kemal K. 6 yıl
Samsung'u seçmek için bir neden daha.
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