Samsung Galaxy S II için 6. reklam yayınlandı. Odak noktası: İşlemci ve HSPA+

Küresel cep telefonu pazarında ikincilik, akıllı telefon pazarında ise üçüncülük tahtında oturmayı sürdüren Samsung, Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan amiral gemisi i9100 Galaxy S II için birbirinden ilginç ve kısa reklamlar yayınlamaya devam ediyor. Galaxy S II'nin 4.27-inç'lik Super AMOLED Plus ekranının ne kadar canlı ve gerçekçi görüntü sunduğuna, inceliğine ve sesle kontrol özelliğine dair yayınlanan beş farklı reklamın ardından altıncı reklam da bugün itibariyle boy gösterdi.

Yayınlanan yeni reklamın odak noktası Galaxy S II'e güç veren 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemcisi ve bünyesinde barındırdığı HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği olmuş.

İşte o reklam;