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Samsung Galaxy S II için 6. reklam yayınlandı. Odak noktası: İşlemci ve HSPA+

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Küresel cep telefonu pazarında ikincilik, akıllı telefon pazarında ise üçüncülük tahtında oturmayı sürdüren Samsung, Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan amiral gemisi i9100 Galaxy S II için birbirinden ilginç ve kısa reklamlar yayınlamaya devam ediyor. Galaxy S II'nin 4.27-inç'lik Super AMOLED Plus ekranının ne kadar canlı ve gerçekçi görüntü sunduğuna, inceliğine ve sesle kontrol özelliğine dair yayınlanan beş farklı reklamın ardından altıncı reklam da bugün itibariyle boy gösterdi.

Yayınlanan yeni reklamın odak noktası Galaxy S II'e güç veren 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemcisi ve bünyesinde barındırdığı HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği olmuş.

İşte o reklam;


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righteous 8 yıl
Fiyat olarak 1699 TL olarak bir başlıkta okudum. Bu fiyat ile çıkarsa şimdilik beni aşar ileride fiyat düşerse alırım..
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4w3e 8 yıl
Samsung iyi iş çıkarıyor
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jakops. 8 yıl
sevdim bu reklamı ;)
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Xtracer 8 yıl
yok yok ben niyeti bozdum iyice..3 ay önce sıfır aldığım galaxy s'yi satıp hemen bunu alacam.yoksa çatlarım:)
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OverClocK1ng 8 yıl
tolgaciik
Fiyatı bide açıklansaydı iyi olurdu. Eşimin doğumgünü yaklaşıyor. Bundan hediye etmek istiyorum

Valla eşine eğer Galaxy S II alan birisiysen, hemen cinsiyet değiştirebilirim yani.




Şaka bir yana hakikaten eşin çok şanslı birisi. Umarım doğrum gününe yetiştirirsin kardeşim..
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hayyaatt 8 yıl
evet güzel reklam olmus.ee naparsın alet güzel abi :)
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Firaristt 8 yıl
Bnde bu reklmi diğerlerinden daha çok.sevdim. guzel olmuş :) fiyti uygun olursa BG'da sgs den sgs2 e geçmeyi düşünüyorum...
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VideOyun 8 yıl
Süper reklam olmuş :)
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TheLastNinja2 8 yıl
En güzel reklam bu olmuş...
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Ersin ÇAKI 8 yıl
Bayanlar teknolijden anlamaz diyorsunuz. Doğrudur. Ama söyle bir ornek vermek istiyorum. Ben nişanlıma iPhone 4 aldım. Daha önce dokunmadık ekranlar ilgimi çekmez diyen kisi iki ay icinde cihazın kurdu oldu. Her özelliğini rahatlıkla kullanabiliyor. Hatta dediği dokunmadık ekranlar ilgimi çekmez lafını hatirlattikca bana her defasında hak veriyor.
Bence anneler gunü ve sevgiliye alınabilecek güzel bir hediye diye düşünüyorum.
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tolgaciik 8 yıl
Fiyatı bide açıklansaydı iyi olurdu. Eşimin doğumgünü yaklaşıyor. Bundan hediye etmek istiyorum
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EcZaNeT 8 yıl
tolgaciik

Fiyatı bide açıklansaydı iyi olurdu. Eşimin doğumgünü yaklaşıyor. Bundan hediye etmek istiyorum



anneler günüyle birleştirirsiniz artık.. Ama biraz pahalı bir hediye .. genelde bayanlar çok fazla teknolojidende anlamaz akıl vermek gibi olmasın ama telefon alacaksanız şöyle daha kibar küçük ucuz bir telefon tercih edebilirsiniz..

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