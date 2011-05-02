Samsung Galaxy S II için 6. reklam yayınlandı. Odak noktası: İşlemci ve HSPA+

Küresel cep telefonu pazarında ikincilik, akıllı telefon pazarında ise üçüncülük tahtında oturmayı sürdüren Samsung, Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanan amiral gemisi i9100 Galaxy S II için birbirinden ilginç ve kısa reklamlar yayınlamaya devam ediyor. Galaxy S II'nin 4.27-inç'lik Super AMOLED Plus ekranının ne kadar canlı ve gerçekçi görüntü sunduğuna, inceliğine ve sesle kontrol özelliğine dair yayınlanan beş farklı reklamın ardından altıncı reklam da bugün itibariyle boy gösterdi.
Yayınlanan yeni reklamın odak noktası Galaxy S II'e güç veren 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemcisi ve bünyesinde barındırdığı HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği olmuş.
İşte o reklam;
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Valla eşine eğer Galaxy S II alan birisiysen, hemen cinsiyet değiştirebilirim yani.
Şaka bir yana hakikaten eşin çok şanslı birisi. Umarım doğrum gününe yetiştirirsin kardeşim..
Bence anneler gunü ve sevgiliye alınabilecek güzel bir hediye diye düşünüyorum.
anneler günüyle birleştirirsiniz artık.. Ama biraz pahalı bir hediye .. genelde bayanlar çok fazla teknolojidende anlamaz akıl vermek gibi olmasın ama telefon alacaksanız şöyle daha kibar küçük ucuz bir telefon tercih edebilirsiniz..