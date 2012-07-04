Samsung Galaxy S II için Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesi internete sızdı





Samsung'un 2011 yılı amiral gemisi GT-I9100 Galaxy S II için Android Ice Cream Sandwich'in en güncel sürümünü taşıyan yazılım internete sızdı. Güney Koreli üreticinin cihazları için gayri resmi yazılım dağıtımı gerçekleştiren Sammobile, birkaç aydır beklenen yeni versiyonu takipçileriyle buluşturdu.





28 Haziran tarihli Firmware, Android 4.0.4 işletim sistemi versiyonu ve I9100XXLQ5 yapı numarasına sahip. Resmi Samsung yazılımı olduğunun altı çizilmiş ve denemek isteyen kullanıcılar için gerekli indirme bağlantıları paylaşılmış.

Android 4.0.3'teki güç yönetimiyle ilgili problemlerin giderildiği son sürümü I9100 model numaralı Galaxy S2 akıllı telefonunuza yüklemek istiyorsanız buradan yazılım dosyasını indirebilirsiniz. Yükleme işlemini Odin programıyla yapmalısınız.

Önümüzdeki haftalarda cihazınıza OTA olarak ya da Samsung'un resmi Kies yardımcı programı aracılığıyla ulaşması beklenen Android 4.0.4 ICS güncellemesi, mevcut yazılımdaki sorunların büyük çoğuluğuna çözüm getirecek. Eğer istenilen verimi alamazsanız cihazınızı fabrika ayarlarına alın.

Samsung'un yakında açıklaması beklenen Android 4.1 Jelly Bean güncelleme takvimi, muhtemelen Galaxy S2'yi de kapsayacak. Bu yüzden 4.0.4 sürümlü yeni yazılımların geliştirilmeyecektir. Halihazırda Jelly Bean üzerinde çalışma yapmakta olan tecrübeli üreticinin kullanıcılarını uzun süre bekletmemesini umuyoruz.

http://www.sammobile.com/2012/07/04/android-4-0-4-leaked-for-galaxy-sii/