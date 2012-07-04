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Samsung Galaxy S II için Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich güncellemesi internete sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
101,3b
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un 2011 yılı amiral gemisi GT-I9100 Galaxy S II için Android Ice Cream Sandwich'in en güncel sürümünü taşıyan yazılım internete sızdı. Güney Koreli üreticinin cihazları için gayri resmi yazılım dağıtımı gerçekleştiren Sammobile, birkaç aydır beklenen yeni versiyonu takipçileriyle buluşturdu.

28 Haziran tarihli Firmware, Android 4.0.4 işletim sistemi versiyonu ve I9100XXLQ5 yapı numarasına sahip. Resmi Samsung yazılımı olduğunun altı çizilmiş ve denemek isteyen kullanıcılar için gerekli indirme bağlantıları paylaşılmış. 
Android 4.0.3'teki güç yönetimiyle ilgili problemlerin giderildiği son sürümü I9100 model numaralı Galaxy S2 akıllı telefonunuza yüklemek istiyorsanız buradan yazılım dosyasını indirebilirsiniz. Yükleme işlemini Odin programıyla yapmalısınız.
Önümüzdeki haftalarda cihazınıza OTA olarak ya da Samsung'un resmi Kies yardımcı programı aracılığıyla ulaşması beklenen Android 4.0.4 ICS güncellemesi, mevcut yazılımdaki sorunların büyük çoğuluğuna çözüm getirecek. Eğer istenilen verimi alamazsanız cihazınızı fabrika ayarlarına alın.
Samsung'un yakında açıklaması beklenen Android 4.1 Jelly Bean güncelleme takvimi, muhtemelen Galaxy S2'yi de kapsayacak. Bu yüzden 4.0.4 sürümlü yeni yazılımların geliştirilmeyecektir. Halihazırda Jelly Bean üzerinde çalışma yapmakta olan tecrübeli üreticinin kullanıcılarını uzun süre bekletmemesini umuyoruz.

http://www.sammobile.com/2012/07/04/android-4-0-4-leaked-for-galaxy-sii/ Yorum Yaz
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4mylove 7 yıl en beğenilen Normandia_06
Normandia_06
Android Ice Cream Sandwich haaa isme bak hizaya gel :D 2 sene sonra kimse hatırlamıyacak bu ismi :D gelecek ios da :D
Jelibon-bon-bonnn işletim sistemi kullanın daha iyi


gülün adam espiri yaptı
Normandia_06Android Ice Cream Sandwich haaa isme bak hizaya gel :D 2 sene sonra kimse hatırlamıyacak bu ismi :D gelecek ios da :DJelib...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba samsung galaxy tab 2 10.1 tabletim var odin modu geldi ama cıkamıyorum ne yapmalıyım
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DH Misafiri 6 yıl
4.0.4 bu değil 4.1.1 bu hiç değil 4.1.2 de değil siz beni anlamıyorsunuz ben daha farklı birşey istiyorum 2.3.5 işte buuuuu...
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nohackmove 7 yıl
arkadaşlar geçen hafta samsung beşiktaş servisine bıraktım telefonu ve sağolsunlar 4.0.4 yüklemişler şarjı fena değil şuan.
arkadaşın telefonu kiesten güncellemeyi denedik 4.0.3 en güncel olarak görünüyor. acaba avcılar samsung servisine götürsek arkadaşada 4.0.4 atarlar mı?
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qfer 7 yıl
merhaba arkadaşlar benm s2 4.0.3 sürümünde kaldı okuduğum kadarıyla 4.0.4 I9100XXLQ5 yapı no lulara geliyormus benim yapı no farklı nasıl alıcam güncellemeyi
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DH Misafiri 7 yıl
Kardeş bunu yükleyince 16 gb olan hafızamı 8 gb olarak görmeye başladı cihazım. Buna bir çözüm veya açıklama getirebilir misiniz. Ayrıca farklı bir rom kurdum yine 8 gb olarak görmeye devam etti telefon. Gitti mi yani 8 gb hafıza.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben galaxy s2 tmobile kullanıcısıyım acaba bu güncellmeyi yüklersem bi sorun olurmu yardımlarınızı bekliyorum...
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung resmen onayladi Android 4.1.1 s2 e geliyor gelecek ay sonunda......
Saygilat
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ALBAY 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung resmen onayladi Android 4.1.1 s2 e geliyor gelecek ay sonunda......





Saygilat

411 değil 412 geliyor direk
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DH Misafiri 7 yıl
ithalatçı firma dağıtmıyor arkadaşlar samsung servis 40 TL ücretle yapıyor ben şikayet ettim sikayet maili atıyorum ama dönüş yapmıyorlar.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar yuklardaki guncelleştirme işlemini için teşekkür ederim
bi rcam olacak
indirdiğim 387 mb lık guncelleştirme nasıl yuklenır
onu yazabilirmisiniz
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BATYUS 7 yıl
eylülde bitti ekime geldik ve hala 4.0.4 yok
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cansut37 7 yıl
merhaba samsung s2 wifi den gördüğü halde sürekli tarayıp buluyor ve devre dışı diyor ve girmiyor. bunu sadece bir yerde yapıyor.ne yapmam gerekli
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aksu1982 7 yıl
vERECEKLERİ YOK JELLY BEAN İÇİN ADAMLAR S2 Yİ KAALE BİLE ALMIYORLAR DÜN TWİTTERDA Kİ TWEETTE

NOTE 2,S3 VE GALAXY TAB İÇİN GELECEĞİ YAZMIŞTI AMA S2 YOKTU
20 milyon satmış bir telefon ama unutuldu
Samsungun Desteği bu kadar elimde ki s2 yi satıp hTc Alıcam

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