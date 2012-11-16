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Samsung Galaxy S II için Android 4.1.2 ve Touchwiz Nature arayüzlü deneme yazılımı sızdı

6 yıl
6b
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S II için Android 4.1.2 ve Touchwiz Nature arayüzlü deneme yazılımı sızdı
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Eski amiral gemisi Galaxy S II için Android Jelly Bean güncellemesini yayınlayacağını resmen müjdeleyen Samsung, geliştirme çalışmalarını tamamlayarak dağıtıma başlamayı planlıyor olabilir. Bugün xda-developers forumunun izap takma adlı üyesi tarafından internete sızdırılan resmi yazılım dosyası, 30 milyonu aşkın Galaxy S2 kullanıcısını bir hayli sevindirecek yeniliklerin yolda olduğunu gözler önüne serdi. 
6 Kasım tarihinde oluşturulan üretici yazılımı, I9100XXLSJ yapı numarası, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve Galaxy S3 ile çıkışını yaparak son aylarda piyasaya sürülmüş tüm modellere eşlik eden yeni Touchwiz Nature kullanıcı arayüzünü beraberinde getiriyor. Deneme sürümü seviyesindeki Firmware, Kies yardımcı programı ya da FOTA yoluyla dağıtıma henüz hazır değil, ancak içerdiği ufak hataların dışında oldukça akıcı ve stabil bir kullanım sunduğu rapor ediliyor. Yazılımın sahip olduğu yeni özellikler şöyle;
  • Jelly Bean ile birlikte gelen Project Butter iyileştirmeleri sayesinde daha pürüzsüz ve stabil çalışan arayüz
  • TouchWiz Nature UX
  • Arama motoru tabanlı Google Now sanal yardımcı hizmeti 
  • Yeni ana ekran modu, Widget'lar
  • Yeni uyarı çubuğu
  • Samsung'un bulut tabanlı hizmetleri
  • Direct Call, Smart Stay ve Pop-up Play fonksiyonları
Tıpkı Güney Koreli üreticinin yeni üst düzey modellerinde olduğu gibi Galaxy S2 sahipleri de Touchwiz'e özel yeniliklerden faydalanabilecek. Telefonu kulağınıza götürerek ekrandaki numarayı arayabilir, ekrana bakmadığınızda kapanmasını sağlayabilir, herhangi bir işlemi görüntülerken video izlemeye devam edebilirsiniz. Tüm bu yenilikleri içeren resmi güncellemenin GT-I9100 model numaralı akıllı telefonlara Kasım ayı içerisinde dağıtılmaya başlaması bekleniyor.
Neredeyse tamamen sorunsuz ve pürüzsüz çalışan Android 4.1.2'li yazılımı cihazınıza kendiniz kurabilirsiniz. Yazılımın Sammobile tarafından hazırlanan ön inceleme videosu ve dosyanın indirme bağlantısı ile kurulum detaylarının mevcut olduğu kaynak bağlantısı aşağıdadır.


http://www.sammobile.com/2012/11/15/i9100xxlsj-%E2%80%93-galaxy-s-ii-android-4-1-2-jelly-bean-test-firmware/ Yorum Yaz
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ByAliTR 6 yıl en beğenilen
geçişler, animasyonlar yağ gibi. şu ana kadar bir takılma, yavaşlamaya denk gelmedim. yeni arayüz telefona yeni bir can getirdi sanki.

evet, samsunga çok kızdık bu kadar geç çıkartılır mı diye ama, diğer firmalardan çok çok önde olduğu ap açık. inşallah s2'ye destediğini devam ettirir. hala üst seviye bir cihaz çünkü.
geçişler, animasyonlar yağ gibi. şu ana kadar bir takılma, yavaşlamaya denk gelmedim. yeni arayüz telefona yeni bir can getirdi sanki.evet, samsun...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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UnInvited_Guest 6 yıl
Helal olsun her kuruşunada.Adamlar resmen s2 yi s3 e çevirmiş bravo tekrar helal olsun. HER üretici görsün bence bu adımı çok örnek bir davranış bravo.
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DarkEnergy 6 yıl BreakBeaT
BreakBeaT

iphone 4 kullanıyordum, birkaç gün önce s2 aldım. iyikide almışım diyorum


Almışsın sonunda hayırlı olsun. Bende iyiki seninle anlaşamamışız satmamışım telefonumu diyorum


Şaka bir tarafa bu güncelleme ile Samsung Galaxy S modelinden kalan kötü itibarını sildi ve neden 1 numara olduğunu gösterdi diye düşünüyorum. 4.1.2 adı altında kıytırık bir güncelleme de dağıtabilirdi ancak telefonun cehresini değiştirmiş resmen.

Galaxy S 2.5 olmuş telefon
BreakBeaTiphone 4 kullanıyordum, birkaç gün önce s2 aldım. iyikide almışım diyorumAlmışsın sonunda hayırlı ...
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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar bu yazılımı i9000 e de yükleme şanımız varmı
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Bukalemun 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar bu yazılımı i9000 e de yükleme şanımız varmı

EVET ancak i9000 için farklı daha iyi yazılımlar var, cihazın 512 mb paylaşımlı ram i yetmedği için SAMSUNG uygulamaları yavaşlatacaktır


trandroidev.com/...

trandroidev.com/...

root layıp , gecelik JB 4.3 rom kurup sonrada CUSTOM ROM süper nexus 3.0 kurabilirsiniz
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DH Misafiri 6 yıl
çoklu pencere var mı arkadaşlar
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DH Misafiri 6 yıl
Ya ben programı telefona yükledim ama açamıyorum uygun program bulunamadı diyor biri yardımcı olsun lutfen acill :(
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DH Misafiri 6 yıl
Google now nasıl çalışıyor
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the flying dutchman 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Google now nasıl çalışıyor

Google Now maalesef ülkemizde çalışmıyor.
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MüyendisAdayı 6 yıl
Bu mesaj gelince islik sesi geliyo o cok hosuma gidiyor bu s2 ye de geldi mi?
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DH Misafiri 6 yıl
Bu yenilikler I9100G modeli içinde geçerli mi acaba ?
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar 4.1.2 ye geştim kies ten yedek almıştım ama şimdi kies telefonu görmüyor ne yapmam gerek
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DH Misafiri 6 yıl
orjinas sürüm iptal edilmiş. 4.2.1 s2 ye verilmeyecekmiş. samsung açıklaması
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Litminov 6 yıl
Android 4.1 ile devrim yaşadı. Umarım ileriki sürümleriyle Ios kadar stabil bir işletim sistemi olur.
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Krone 6 yıl
Cihaz için class 10 sd kullanan varmı ? Performansı nasıl?
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