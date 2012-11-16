Samsung Galaxy S II için Android 4.1.2 ve Touchwiz Nature arayüzlü deneme yazılımı sızdı

Haber Editörü
Eski amiral gemisi Galaxy S II için Android Jelly Bean güncellemesini yayınlayacağını resmen müjdeleyen Samsung, geliştirme çalışmalarını tamamlayarak dağıtıma başlamayı planlıyor olabilir. Bugün xda-developers forumunun izap takma adlı üyesi tarafından internete sızdırılan resmi yazılım dosyası, 30 milyonu aşkın Galaxy S2 kullanıcısını bir hayli sevindirecek yeniliklerin yolda olduğunu gözler önüne serdi.
6 Kasım tarihinde oluşturulan üretici yazılımı, I9100XXLSJ yapı numarası, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve Galaxy S3 ile çıkışını yaparak son aylarda piyasaya sürülmüş tüm modellere eşlik eden yeni Touchwiz Nature kullanıcı arayüzünü beraberinde getiriyor. Deneme sürümü seviyesindeki Firmware, Kies yardımcı programı ya da FOTA yoluyla dağıtıma henüz hazır değil, ancak içerdiği ufak hataların dışında oldukça akıcı ve stabil bir kullanım sunduğu rapor ediliyor. Yazılımın sahip olduğu yeni özellikler şöyle;
- Jelly Bean ile birlikte gelen Project Butter iyileştirmeleri sayesinde daha pürüzsüz ve stabil çalışan arayüz
- TouchWiz Nature UX
- Arama motoru tabanlı Google Now sanal yardımcı hizmeti
- Yeni ana ekran modu, Widget'lar
- Yeni uyarı çubuğu
- Samsung'un bulut tabanlı hizmetleri
- Direct Call, Smart Stay ve Pop-up Play fonksiyonları
Tıpkı Güney Koreli üreticinin yeni üst düzey modellerinde olduğu gibi Galaxy S2 sahipleri de Touchwiz'e özel yeniliklerden faydalanabilecek. Telefonu kulağınıza götürerek ekrandaki numarayı arayabilir, ekrana bakmadığınızda kapanmasını sağlayabilir, herhangi bir işlemi görüntülerken video izlemeye devam edebilirsiniz. Tüm bu yenilikleri içeren resmi güncellemenin GT-I9100 model numaralı akıllı telefonlara Kasım ayı içerisinde dağıtılmaya başlaması bekleniyor.
Neredeyse tamamen sorunsuz ve pürüzsüz çalışan Android 4.1.2'li yazılımı cihazınıza kendiniz kurabilirsiniz. Yazılımın Sammobile tarafından hazırlanan ön inceleme videosu ve dosyanın indirme bağlantısı ile kurulum detaylarının mevcut olduğu kaynak bağlantısı aşağıdadır.
http://www.sammobile.com/2012/11/15/i9100xxlsj-%E2%80%93-galaxy-s-ii-android-4-1-2-jelly-bean-test-firmware/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
evet, samsunga çok kızdık bu kadar geç çıkartılır mı diye ama, diğer firmalardan çok çok önde olduğu ap açık. inşallah s2'ye destediğini devam ettirir. hala üst seviye bir cihaz çünkü.
Almışsın sonunda hayırlı olsun. Bende iyiki seninle anlaşamamışız satmamışım telefonumu diyorum
Şaka bir tarafa bu güncelleme ile Samsung Galaxy S modelinden kalan kötü itibarını sildi ve neden 1 numara olduğunu gösterdi diye düşünüyorum. 4.1.2 adı altında kıytırık bir güncelleme de dağıtabilirdi ancak telefonun cehresini değiştirmiş resmen.
Galaxy S 2.5 olmuş telefon