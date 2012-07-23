Samsung Galaxy S III, 10 milyon satış barajını aştı





Samsung'un mobil iletişim bölümü başkanı JK Shin, geçen ay yeni amiral gemi akıllı telefonları Galaxy S III'ün Temmuz sonunda 10 milyon satış barajını aşacağı tahmininde bulunmuştu. Bugün Koreli haber ajansı Yonhap News'e konuşan şirketin üst düzey yöneticisi, 10 milyon satışın gerçekleştiğini resmen açıkladı.

Galaxy S serisinin ilk modeli, yedi ayda, ikinci modeli ise; beş ayda 10 milyon satış barajını aşmıştı. Galaxy S3, bu rakama iki aydan kısa sürede ulaşarak Samsung'un büyüme ivmesini gözler önüne serdi. Ufak bir hesapla 29 Mayıs'tan beri her gün 190,000 civarında Galaxy S3'ün satıldığını söyleyebiliriz. Mobil sektörde liderliği bir süredir elinde tutan üreticinin bundan sonraki hedefi; 6 ayda 20 milyon'u devirmek.

Temmuz sonu itibariyle 145 ülkede 296 operatör ile satışı gerçekleşecek olan S3, 9 milyon ile tarihin en çok ön sipariş alan aygıtı olarak nitelendirilmişti. Galaxy S2'nin 3 milyon ön sipariş aldığını göz önünde bulundurduğumuzda rapor edilen bu rakamın doğru olduğunu anlıyoruz.

2012 ilk çeyreğini kapsayan akıllı telefon satışlarına göre; yıl bazında 42.2 milyon ile %267 büyüyen Samsung, ikinci çeyrekte 50 milyon barajını aşmayı umuyor. Analistler, Güney Koreli üreticinin en yakın rakibi Apple'ı neredeyse ikiye katlayacağını tahmin ediyor.

Ağustos sonunda ikinci nesil Galaxy Note akıllı telefonunu tanıtarak Apple ile olan rekabetini sürdürmeyi planlayan Samsung, ayrıca 15 Ağustos'ta da yeni bir Galaxy cihazı duyuracak.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2012/07/22/99/0601000000AEN20120722002300320F.HTML