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Samsung Galaxy S III, 10 milyon satış barajını aştı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un mobil iletişim bölümü başkanı JK Shin, geçen ay yeni amiral gemi akıllı telefonları Galaxy S III'ün Temmuz sonunda 10 milyon satış barajını aşacağı tahmininde bulunmuştu. Bugün Koreli haber ajansı Yonhap News'e konuşan şirketin üst düzey yöneticisi, 10 milyon satışın gerçekleştiğini resmen açıkladı.
Galaxy S serisinin ilk modeli, yedi ayda, ikinci modeli ise; beş ayda 10 milyon satış barajını aşmıştı. Galaxy S3, bu rakama iki aydan kısa sürede ulaşarak Samsung'un büyüme ivmesini gözler önüne serdi. Ufak bir hesapla 29 Mayıs'tan beri her gün 190,000 civarında Galaxy S3'ün satıldığını söyleyebiliriz. Mobil sektörde liderliği bir süredir elinde tutan üreticinin bundan sonraki hedefi; 6 ayda 20 milyon'u devirmek.
Temmuz sonu itibariyle 145 ülkede 296 operatör ile satışı gerçekleşecek olan S3, 9 milyon ile tarihin en çok ön sipariş alan aygıtı olarak nitelendirilmişti. Galaxy S2'nin 3 milyon ön sipariş aldığını göz önünde bulundurduğumuzda rapor edilen bu rakamın doğru olduğunu anlıyoruz.
2012 ilk çeyreğini kapsayan akıllı telefon satışlarına göre; yıl bazında 42.2 milyon ile %267 büyüyen Samsung, ikinci çeyrekte 50 milyon barajını aşmayı umuyor. Analistler, Güney Koreli üreticinin en yakın rakibi Apple'ı neredeyse ikiye katlayacağını tahmin ediyor.
Ağustos sonunda ikinci nesil Galaxy Note akıllı telefonunu tanıtarak Apple ile olan rekabetini sürdürmeyi planlayan Samsung, ayrıca 15 Ağustos'ta da yeni bir Galaxy cihazı duyuracak.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2012/07/22/99/0601000000AEN20120722002300320F.HTML Yorum Yaz
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen
Bir çeyrekte 50 milyon smartphone müthiş rakam.Apple saymazsak HTC-sony-nokia-huawei-ZTE topla bir çeyrekte 50 milyon etmiyor.Büyüme oranıda çok yüksek.Tekele doğru gidiyor samsung mobile

Apple android tarafında sırf Samsung a dava açarak baskı uygulamakta haklı gibi bu rakamları başka türlü düşüremez.
Bir çeyrekte 50 milyon smartphone müthiş rakam.Apple saymazsak HTC-sony-nokia-huawei-ZTE topla bir çeyrekte 50 milyon etmiyor.Büyüme oranıda çok yüksek.Tekele...
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|M|N|Ç| 6 yıl
elmaya kapak :))
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E_Aydin35 6 yıl
Seviniyorum şahsen bu başarıya, inşallah ileride Apple'ı 2 değil 3'e 5'e katlar :)
Samsung bu tutuşu bu olumlu tavrı ile hem yararlı bir firma olarak hem pazar payı olarak bu şekilde ilerlerse her daim bizler arkasında olup destekleriz.. :)
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vallierevbpk 6 yıl
Cihazini kullan sus oraya kapak olsun elmaci falan yazmanin ne anlami var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Legendery 6 yıl
Bi de güncellemeye yeterince destek verebilse Google gibi.
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feneryol 6 yıl
Samsung'un çıkışını takdir etmek lazım,kimse kimseye laf atıp da forumun tadını kaçırmasın arkadaşlar.Son 2 senedir ipone kullanıcısıydım,sıkıldım bir de android kullanayım dedim;tercihim eskiden yüzüne bile bakmadığım samsung'un note modeli oldu,şimdilik gayet memnunum.İki telefonun da artıları eksileri var;sonuçta bu firmaların rekabeti bize yarıyor,bize ne gibi kolaylıklar getirdiği önemli sadece bu konu üzerinde yorum yapmak daha sağlıklı diye düşünüyorum...
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Erasmus78 6 yıl
korsanzeki168
satması normal kardeşim 2 tane birden aldı...

Sorması ayıp ne yapacakmış 2 tanesini?
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korsanzeki168 6 yıl
satması normal kardeşim 2 tane birden aldı...
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Erasmus78 6 yıl
Kavga etmeyin arkadaşlar. Yarın Apple son çeyrek raporunu yayınlayacak. O zaman kıyaslarsınız durumu. Gerçi iPhone 4S'in son 4 aylık rakamları yayınlanacak ama olsun. Siz o rakamı ikiye bölersiniz artık. :D
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Virtual Reality 6 yıl
Dünyanın en iyi telefonu Galaxy Note 2 olacak. Paranızı Galaxy S3 e vererek çarçur etmeyin. :)
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-mehmet- 6 yıl
Biri samsung u durdursun
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Lord Melkor 6 yıl
Yine apple mesajlari yok kapak olsun falan. Yav sizene siz kullanin telefonunuzu niye laf atiyosunuz tartismaya yer ariyosunuz. Su bazi firmalara duyulan kin nedendir anlayamiyorum sizi. Lutfen yeter artik yorumlara bakmayi hic istemiyorum bu olaylar yuzunden. Cihazini kullan sus oraya kapak olsun elmaci falan yazmanin ne anlami var
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