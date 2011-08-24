Samsung Galaxy S II'nin Amerika versiyonu tasarım farklılığıyla dikkat çekiyor

2011 yılının ikinci çeyreği itibarıyla dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki Samsung, bilindiği üzere 29 Ağustos Pazartesi günü New York’da bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek etkinlik kapsamında Samsung’un, Amerika’da uzunca bir süredir merakla beklenen Galaxy S II’yi sergilenmesi bekleniyor.







http://www.youtube.com/watch?v=CUinl4Wclr4&feature=player_embedded

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Etkinlik öncesi internette yayınlanan tanıtım videosunun sonuna doğru Galaxy S II’de, global versiyona kıyasla tasarım farklılığı dikkat çekiyor. Fiziksel tuş takımı, yerini tamamen dokunmaya duyarlı tuşlara bırakmış durumda. Hatırlatmak gerekirse Samsung, benzer stratejiyi Galaxy S’de de izlemişti.Samsung Galaxy S II'nin Amerika versiyonunun global versiyonla aynı teknik özellikleri paylaşması beklenirken, akıllı telefonun Amerika’da nasıl bir satış seviyesine ulaşacağı şimdiden merak konusu.