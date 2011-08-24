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Samsung Galaxy S II'nin Amerika versiyonu tasarım farklılığıyla dikkat çekiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
29,3b
1
38
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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2011 yılının ikinci çeyreği itibarıyla dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki Samsung, bilindiği üzere 29 Ağustos Pazartesi günü New York’da bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek etkinlik kapsamında Samsung’un, Amerika’da uzunca bir süredir merakla beklenen Galaxy S II’yi sergilenmesi bekleniyor.

Etkinlik öncesi internette yayınlanan tanıtım videosunun sonuna doğru Galaxy S II’de, global versiyona kıyasla tasarım farklılığı dikkat çekiyor. Fiziksel tuş takımı, yerini tamamen dokunmaya duyarlı tuşlara bırakmış durumda. Hatırlatmak gerekirse Samsung, benzer stratejiyi Galaxy S’de de izlemişti.

Samsung Galaxy S II'nin Amerika versiyonunun global versiyonla aynı teknik özellikleri paylaşması beklenirken, akıllı telefonun Amerika’da nasıl bir satış seviyesine ulaşacağı şimdiden merak konusu.



http://www.youtube.com/watch?v=CUinl4Wclr4&feature=player_embedded Yorum Yaz
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mert1907 8 yıl en beğenilen
Napsın Apple'ın çenesinden kurtulmak için mecbur kaldı.
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DH Misafiri 7 yıl
slm ace kullanıcıyım fakat değiştirmek istiyorum ama iphone 4s ve s2 arasında kararsız kaldım sizse hangisi lütfen yardımcı olun...tşk
3 Yanıt Yanıtla
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lazloo 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

slm ace kullanıcıyım fakat değiştirmek istiyorum ama iphone 4s ve s2 arasında kararsız kaldım sizse hangisi lütfen yardımcı olun...tşk

Galaxy S2
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Romulus 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

slm ace kullanıcıyım fakat değiştirmek istiyorum ama iphone 4s ve s2 arasında kararsız kaldım sizse hangisi lütfen yardımcı olun...tşk

S2
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Joyeux 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
slm ace kullanıcıyım fakat değiştirmek istiyorum ama iphone 4s ve s2 arasında kararsız kaldım sizse hangisi lütfen yardımcı olun...tşk

iPhone kullan diğer telefonların yüzüne bile bakmazsın
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DeepNote 7 yıl
Ana sayfa haberine bu sefer siz mi hort yaptınız.Bende diyorum galaxy s3 ile ilgili bir haber var.Ana sayfadan kaldırın artık suyu çıktı s2'nin
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DH Misafiri 8 yıl
amcamın oğlu getirdi arada bi inç farkı bide ram farkı war 2 gb ram war yavasmıs gibi ramde eklemişler :D
ama saçmalık at&t diye bi firma ve revizyon diye bi firma satıyor bunların dısında yok ama türkiye kargoyla gelmyor ebay dakilerde türkiye satışa koymuyor iyileri bize gelmiyor .
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ulubatlı2506 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

amcamın oğlu getirdi arada bi inç farkı bide ram farkı war 2 gb ram war yavasmıs gibi ramde eklemişler :D

ama saçmalık at&t diye bi firma ve revizyon diye bi firma satıyor bunların dısında yok ama türkiye kargoyla gelmyor ebay dakilerde türkiye satışa koymuyor iyileri bize gelmiyor .

ne kadara aldın hocam amerikadan?
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seckinim 8 yıl
silver021
seckinimoff özledim şimdi telefonumu ya... 20 gündür serviste değişim için bekliyor . :(
sorunu neydi arkadaşım. =?

Yaptığım testlerde Wifi, kıyasla çok daha az çekiyordu.
Sesim karşı tarafa bazen mekanik bir şekilde bazende çok uzaktan gidiyordu.
Kamerada pembe spot vardı..
20 gün falan kullandım uzunca süre test ettim bir çok firmware kurdum ama fayda etmedi.. eh zaten değişime aldılar yenisi geliyor umarım sorun çıkmaz.
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özkan707 8 yıl
askadaşlar s2 beyez renkleri gösterirkrn ekranda gök kuşağı renkleri oluşuyo arkadaşın teline baktım ondada oluyo ama aynı yerden almıştık fazla rahatsız edici bişey diil ama yinede böyle olsun istemezdik garantiye yollamam gerekirmi bi bilgisi olan varmı
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tanreall 8 yıl özkan707
özkan707

askadaşlar s2 beyez renkleri gösterirkrn ekranda gök kuşağı renkleri oluşuyo arkadaşın teline baktım ondada oluyo ama aynı yerden almıştık fazla rahatsız edici bişey diil ama yinede böyle olsun istemezdik garantiye yollamam gerekirmi bi bilgisi olan varmı




Gönderin tabiki, beklemeniz hata.
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furkant1 8 yıl
Böyle şüphesiz daha şık olmuş fakat kullanılabilirlik açısından 1 tane fiziksel tuş daha rahat oluyor.
İki modelde aynı fiyat ile TR de olsa fiziksel tuşluyu seçerdim..
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lazloo 8 yıl
Muhaha... reklam mükemmel olmuş. :D
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Klasör.:X:. 8 yıl
güzel olmuş ekran çözünürlüğüde artırılsaymış keşke
xD XD Xd xxdd
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silver021 8 yıl
seckinim
off özledim şimdi telefonumu ya... 20 gündür serviste değişim için bekliyor . :(

sorunu neydi arkadaşım. =?
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seckinim 8 yıl
off özledim şimdi telefonumu ya... 20 gündür serviste değişim için bekliyor . :(
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TheMidnight 8 yıl

Reklam muhteşem... Cihaza zatel laf yok :)

Samsung çok iyi yolda..
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furkant1 8 yıl
İyi reklam olmuş :)
Tasarımı heralde iphone ile dava olmasın falan diye değiştirdi amerika için
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