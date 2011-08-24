Samsung Galaxy S II'nin Amerika versiyonu tasarım farklılığıyla dikkat çekiyor

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2011 yılının ikinci çeyreği itibarıyla dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumundaki Samsung, bilindiği üzere 29 Ağustos Pazartesi günü New York’da bir etkinlik düzenleyecek. Düzenlenecek etkinlik kapsamında Samsung’un, Amerika’da uzunca bir süredir merakla beklenen Galaxy S II’yi sergilenmesi bekleniyor.
Etkinlik öncesi internette yayınlanan tanıtım videosunun sonuna doğru Galaxy S II’de, global versiyona kıyasla tasarım farklılığı dikkat çekiyor. Fiziksel tuş takımı, yerini tamamen dokunmaya duyarlı tuşlara bırakmış durumda. Hatırlatmak gerekirse Samsung, benzer stratejiyi Galaxy S’de de izlemişti.
Samsung Galaxy S II'nin Amerika versiyonunun global versiyonla aynı teknik özellikleri paylaşması beklenirken, akıllı telefonun Amerika’da nasıl bir satış seviyesine ulaşacağı şimdiden merak konusu.
http://www.youtube.com/watch?v=CUinl4Wclr4&feature=player_embedded Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galaxy S2
S2
iPhone kullan diğer telefonların yüzüne bile bakmazsın
ama saçmalık at&t diye bi firma ve revizyon diye bi firma satıyor bunların dısında yok ama türkiye kargoyla gelmyor ebay dakilerde türkiye satışa koymuyor iyileri bize gelmiyor .
ne kadara aldın hocam amerikadan?
Yaptığım testlerde Wifi, kıyasla çok daha az çekiyordu.
Sesim karşı tarafa bazen mekanik bir şekilde bazende çok uzaktan gidiyordu.
Kamerada pembe spot vardı..
20 gün falan kullandım uzunca süre test ettim bir çok firmware kurdum ama fayda etmedi.. eh zaten değişime aldılar yenisi geliyor umarım sorun çıkmaz.
Gönderin tabiki, beklemeniz hata.
İki modelde aynı fiyat ile TR de olsa fiziksel tuşluyu seçerdim..
xD XD Xd xxdd
sorunu neydi arkadaşım. =?
Reklam muhteşem... Cihaza zatel laf yok :)
Samsung çok iyi yolda..
Tasarımı heralde iphone ile dava olmasın falan diye değiştirdi amerika için
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