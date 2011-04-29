Samsung Galaxy S II'nin beşinci reklamı yayınlandı. Odak noktası: Ekran

Samsung'un, 120 farklı ülkeye Galaxy S II'nin dağıtımı için hazırlık yaptığı şu günlerde sürekli reklam ve tutundurma çabalarına şahit oluyoruz. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM ve Mali-400MP grafik işlemcisinden güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 sürümü desteğini arkasına alan Galaxy S II için beşinci reklam da yayınlandı.

Yayınlanan son reklamın oyuncusu daha önceki reklamların aksine farklı. Ancak ilk reklamla benzer şekilde akıllı telefonun 4.27-inç boyutundaki Super AMOLED Plus ekranının ne kadar canlı ve gerçekçi görüntü verdiği gösterilmek istenmiş. İşte o reklam;