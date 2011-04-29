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Samsung Galaxy S II'nin beşinci reklamı yayınlandı. Odak noktası: Ekran

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,5b
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21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un, 120 farklı ülkeye Galaxy S II'nin dağıtımı için hazırlık yaptığı şu günlerde sürekli reklam ve tutundurma çabalarına şahit oluyoruz. 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Exynos işlemci, 1 GB RAM ve Mali-400MP grafik işlemcisinden güç alan; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 sürümü desteğini arkasına alan Galaxy S II için beşinci reklam da yayınlandı.

Yayınlanan son reklamın oyuncusu daha önceki reklamların aksine farklı. Ancak ilk reklamla benzer şekilde akıllı telefonun 4.27-inç boyutundaki Super AMOLED Plus ekranının ne kadar canlı ve gerçekçi görüntü verdiği gösterilmek istenmiş. İşte o reklam;


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arel.gr 8 yıl
Kasatka
Birincisi o Tavuk degil HOROZ :)Ikincisi Yumurta ustune HOROZ degil TAVUK yatar:) (GURK denir)Samsunga duyrulur :)

horoz olusu ve davranislari maksatli animasyon,hemen oltaya gelmeyin :)
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El_domingo 8 yıl
Reklam hakkaten muhtesem olmus...bu galaxy s2 turkiyeye ne zaman ve nekadar gireceğini kesin soleselerde ona gore hareket etsek...
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fatihcanery 8 yıl
başka bir siteden videosunu izledim,gerçekten ekranı şahane.1 yıl sonra muhtemelen bu telefonu alırım
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CWaRRioR 8 yıl
TheLastNinja2
Amma da reklam ha. Adamın evinde tavuğun ne işi varsa.

:D
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igonam 8 yıl
Sony Ps reklamlarında Akbaba vardı çok tutmuştu.. Akbabanın evde ne işi VARSA.. Reklam bu arkadaşlar adam isterse horoza sezeryan yaptırır..
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ali282 8 yıl
güzel

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damn2u 8 yıl
Telefonun üstüne oturacak kadar değerli misin lan?! Akşam yemeği yaparlar haberi yok.
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wox 8 yıl

igonam

Sony Ps reklamlarında Akbaba vardı çok tutmuştu.. Akbabanın evde ne işi VARSA.. Reklam bu arkadaşlar adam isterse horoza sezeryan yaptırır..


horoza sezeryan he:)koptum be,,,
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Kasatka 8 yıl
Birincisi o Tavuk degil HOROZ :)
Ikincisi Yumurta ustune HOROZ degil TAVUK yatar:) (GURK denir)
Samsunga duyrulur :)
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DH Misafiri 8 yıl
Siz adamı gerçek mi sandınız, animasyon
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aboxzux 8 yıl
harika olmuş:D
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TheLastNinja2 8 yıl
Amma da reklam ha. Adamın evinde tavuğun ne işi varsa.
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infom@n 8 yıl
Çok süper olmuş yav:D
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