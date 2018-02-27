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Samsung, Galaxy S serisini sonlandırabilir

Samsung Mobile'ın bir numaralı ismi Dong-jin Koh, şirketin bir sonraki amiral gemisinin "Galaxy S" olarak gelmeyebileceğini söyledi. Önümüzdeki yıl Galaxy S10 yerine Galaxy X ile tanışabiliriz...
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy S9'u resmen tanıttığına göre artık şirketin bir sonraki amiral gemisi hakkında, özellikle de muhtemel isim değişikliği söylentileriyle ilgili konuşmaya başlayabiliriz.
Şirketin mobil bölümünün başında bulunan Dong-jin Koh, Barcelona'daki MWC 2018 etkinliğinde, Galaxy S isimlendirme politikasından vazgeçmelerinin gerçekten mümkün olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında ortaya çıkan raporlarda, Samsung'un Galaxy serisini korumaya devam edeceği ancak S harfini ortadan kaldırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.
Ayrıca Bkz. "Samsung, Bixby 2.0'ın Galaxy Note 9 ile gelebileceğini açıkladı"
Samsung yöneticisi her ne kadar Kore Times'a bunun şimdilik bir öneri olduğunu ve henüz karar verilmediğini söylese de şirketin gerçekten de böyle bir planının olduğunu açığa çıkarmış gibi görünüyor. Dong-jin Koh kendisine yöneltilen "Bir sonraki Galaxy S modelinin ismini değiştirme planınız var mı?" sorusuna "Galaxy ismi kalacak olsa da S ibaresini veya numaralandırma sistemini korumamız gerekip gerekmediğini düşünüyoruz" dedi.

Samsung Galaxy X ihtimal dahilinde

Şirkete yakın kaynaklar Samsung'un, yeni isimlendirme stratejisinin bir parçası olarak, 2019 yılının başında gelmesi beklenen Galaxy S10'u Galaxy X olarak çıkarabileceğini söylüyor. Ancak iPhone X ile benzerliği göz önüne alındığında bu değişikliğin tüketiciler tarafından pek olumlu karşılanmama ihtimali var.
Samsung'un yeni nesil amiral gemisi için Galaxy X ismini kullanıp kullanmayacağını zaman gösterecek olsa da şu an için Güney Koreli tekonoloji devinin yol haritasındaki en önemli şeyin, yaz aylarında gelmesi beklenen güncellenmiş Note modeli olduğu kesin.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180227000757&ACE_MAIN=2 Yorum Yaz
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fastmustaine 1 yıl en beğenilen
Ğ yapın ama X yapmayın.. yapmayın bunu..
1 Yanıt Yanıtla +49
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mu5tafa 1 yıl
X roman rakamı ile 10 demek. Apple in tapulu malı mı x işareti??
1 Yanıt Yanıtla +23
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Xtrud 1 yıl
Galaxy X ismi zaten iPhone X'ten çok öncedir geçiyor ve patentlenelide baya oldu siz neyin çakması muhabbeti yapıyorsunuz
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r4deon 1 yıl
Samsung'un inovasyon departmanında hiç yokmu ya yeni isim koyacak insanlar.Sakın x falan koymasın belki cok daha onceden planlamıs olabilirler lakin son kullanıcıya anlatamazsın ve kopyacı oldugu hissine kapılır kapılacaktırda.Su galaxy ismini bıraksa keşke artık samanyolu oldu iyice misal ben olsam galaxy yerine tamamıyle gezegen isimleriyle adlandırsın misal 'Samsung Mercury' ve yanına da s yerine mercury nin ilk harfi m yi koysun note ismi yine devam etsin
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Mr. Jingles 1 yıl norton772
Resmiyette olmayan ürünleri varmış gibi gösterip Samsung daha önce yaptı demek çok fantastik bir düşünce. Gelip de prototip aşamasındaki cihazları örnek göstermeyin komik oluyor. YouTube diyorsun Samsung'un kendi sitesinde bile olmayan ürün.
El tenasülüyle gerdeğe girmek misali cevap veriyorsunuz yapmayın bir zahmet.
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norton772 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Resmiyette olmayan ürünleri varmış gibi gösterip Samsung daha önce yaptı demek çok fantastik bir düşünce. Gelip de prototip aşamasındaki cihazları örnek göstermeyin komik oluyor. YouTube diyorsun Samsung'un kendi sitesinde bile olmayan ürün.
El tenasülüyle gerdeğe girmek misali cevap veriyorsunuz yapmayın bir zahmet.

onlarca video var zaten adinin resmiyette de x olacagina dair ki bunlar iphone x piyasalarda yokken dillendirildi defalarca. ayrica tenasul falan gibi hemen argo, hayrola? seviyeyi dusurmezsen sevinirim.
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Mr. Jingles 1 yıl mu5tafa
X serisi adı altında Nokia ve Sony'nin de modelleri oldu fakat Apple bunu sırf onuncu yılı diye adlandırdı ve aralarında yıllarca fark var. Fakat Apple'ın hemen ardından aynı şekilde isimlendirmeye giderse bu taklitçilik oluyor. Ki Samsung'un Galaxy serisinde kullandığı S harfi de Apple'dan kopyalamadır. Samsung'un bu seriyi başlatan ilk modeli i7500'dır. Modellerinde i harfiyle kodlandırma yapıp yanına da Omnia, Innov, Galaxy gibi isimler veriyordu. Geçen süre zarfında Apple iPhone 3G'den sonra 3Gs modelini çıkardı. S harfi de "speed" kelimesini temsilen eklendi ve iPhone'un her ana modelden sonra donanımsal geliştirmenin ön plana çıkarıldığı iPhone s serisi başlamış oldu. Samsung ne yaptı 3Gs'den sonra senesi geçmeden amiral gemisi çıkardı ve adını da Galaxy S yaptı. Şimdi yine aynısını yapıyor ve iPhone X'ten sonra Galaxy X adında seri yapacak. Taklidin dikalasını yapıyor adamlar.
2 Yanıt Yanıtla +2
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norton772 1 yıl Mr. Jingles
arkadasim iphone x bu sene tanitildi. oysa ki galaxy x 2016 senesinden beri dilendiriliyor. simdi bu durumda kim taklit etmis oluyor? birakin bu apple yagciligini!
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ipli jeton 1 yıl Mr. Jingles
Aslında o isimlendirme hala devam ediyor. Telefon açılırken boot ekranında sgh i bilmem kaç diye yazıyor.
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balcis 1 yıl
beğenin beğenmeyin isimden cisme her şeyde apple'ı taklit ediyorlar, küçük büyük fark etmiyor.
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karagece25 1 yıl
Foka sarmaya basladi bu seri.Hadi bunu atalim yeni bir isimle,yeni heyecanlarla bi sure yavas yavas foka sarariz mi demek istiyorlar?
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princeunal 1 yıl
Kesin Selçuk İnan dan tırsmıslardır
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___Lawyer___ 1 yıl
Bana göre Samsung S serini rakamsal olarak sonlandırmalı sadece. Bundan sonra her zaman galaxy S olarak çıkmalı tıpkı A serisine benzer bir şekilde. Note seriside aynı şekilde olmalı Galaxy Note şeklinde.
Ancak X olunca Apple’dan esinlendi diyen haber editörümüz X 10’u temsil ediyor ve genelde batıda 10 sayısı çok az yerde kullanılır X demeyi tercih ederler. Bunda garip bir durum göremiyorum.
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alemburda34 1 yıl
Yok artık adamlar harf, sayı, karakter mi bulamamışlar onuda mı taklit edecekler. Ulan koskoca Samsung yakışıyor mu hiç
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metingrc 1 yıl alemburda34
Bu açıklamanızı gören samsung yetkilileri derhal yeni bir sayı bulmak için gerekli arge çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.
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ozmenakif 1 yıl
Türkiye'de bari Galaxy S10'dan sonra değişsin model adı. S10 son yani
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Xtrud 1 yıl
Galaxy X ismi zaten iPhone X'ten çok öncedir geçiyor ve patentlenelide baya oldu siz neyin çakması muhabbeti yapıyorsunuz
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