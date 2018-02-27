Samsung, Galaxy S serisini sonlandırabilir

Samsung, Galaxy S9'u resmen tanıttığına göre artık şirketin bir sonraki amiral gemisi hakkında, özellikle de muhtemel isim değişikliği söylentileriyle ilgili konuşmaya başlayabiliriz.

Şirketin mobil bölümünün başında bulunan Dong-jin Koh, Barcelona'daki MWC 2018 etkinliğinde, Galaxy S isimlendirme politikasından vazgeçmelerinin gerçekten mümkün olduğunu söyledi. Hatırlayacağınız üzere bu yılın başlarında ortaya çıkan raporlarda, Samsung'un Galaxy serisini korumaya devam edeceği ancak S harfini ortadan kaldırma ihtimalinin yüksek olduğu belirtilmişti.

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Samsung yöneticisi her ne kadar Kore Times'a bunun şimdilik bir öneri olduğunu ve henüz karar verilmediğini söylese de şirketin gerçekten de böyle bir planının olduğunu açığa çıkarmış gibi görünüyor. Dong-jin Koh kendisine yöneltilen "Bir sonraki Galaxy S modelinin ismini değiştirme planınız var mı?" sorusuna "Galaxy ismi kalacak olsa da S ibaresini veya numaralandırma sistemini korumamız gerekip gerekmediğini düşünüyoruz" dedi.

Samsung Galaxy X ihtimal dahilinde

Şirkete yakın kaynaklar Samsung'un, yeni isimlendirme stratejisinin bir parçası olarak, 2019 yılının başında gelmesi beklenen Galaxy S10'u Galaxy X olarak çıkarabileceğini söylüyor. Ancak iPhone X ile benzerliği göz önüne alındığında bu değişikliğin tüketiciler tarafından pek olumlu karşılanmama ihtimali var.

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi için Galaxy X ismini kullanıp kullanmayacağını zaman gösterecek olsa da şu an için Güney Koreli tekonoloji devinin yol haritasındaki en önemli şeyin, yaz aylarında gelmesi beklenen güncellenmiş Note modeli olduğu kesin.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20180227000757&ACE_MAIN=2