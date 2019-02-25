Samsung Galaxy S ve Note serilerinin isimleri değişiyor

Samsung, yeni nesil Galaxy S serisi telefonlarını Mobil Dünya Kongresi'nden birkaç gün önce düzenlediği etkinlikte tanıtmıştı. Şimdi ise Güney Koreli şirketin amiral gemisi serisi akıllı telefonlarını yeniden adlandırmayı planladığına dair haberler var. Hem Galaxy S hem de Galaxy Note serisinin yeniden isimlendirilebileceği konuşuluyor.

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Bu tür söylentilerin ilk kez ortaya çıkmadığını belirtmek gerek. Geçtiğimiz yıl da Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, şirketin amiral gemileri için yeni isimler aradığını öne sürmüştü ancak piyasaya sürülen son cihazlarda aynı isimlendirme politikasına sadık kalındı.

Samsung yeni isim seçeneklerini değerlendiriyor

Üst düzey yöneticilere göre, S11, S12 veya S13 olarak çıkacak yeni nesil cihazların adlarını telaffuz etmek biraz zor olabilir. Koreli haber ajansı Yonhap'a konuşan bir Samsung yetkilisi şöyle bir açıklama yaptı;

"Samsung, S10'dan sonra, mevcut sisteme bağlı kalırsak insanların iki basamaklı sayılarla gelecek olan uzun isimleri beğenmeyebileceğinin farkında. Şirket tüketicilere hitap edebilecek yeni seçenekleri değerlendirse de henüz bir karar vermiş değil."

Görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket hala isim belirleme sürecinde. Önümüzdeki günlerde Galaxy S ve Note serilerinin yeni isimlerinin ne olacağı konusunda daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20190224004000320