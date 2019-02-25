Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S ve Note serilerinin isimleri değişiyor

Kore kaynaklı yeni bir rapora göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung gelecek yıldan itibaren amiral gemisi telefon serilerinin isimlerini değiştirmeyi düşünüyor. Detaylar haberimizde...
2 ay
16,1b
1
23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, yeni nesil Galaxy S serisi telefonlarını Mobil Dünya Kongresi'nden birkaç gün önce düzenlediği etkinlikte tanıtmıştı. Şimdi ise Güney Koreli şirketin amiral gemisi serisi akıllı telefonlarını yeniden adlandırmayı planladığına dair haberler var. Hem Galaxy S hem de Galaxy Note serisinin yeniden isimlendirilebileceği konuşuluyor.
Ayrıca Bkz. "MediaTek, çok modlu Helio M70 5G modemini duyurdu"
Bu tür söylentilerin ilk kez ortaya çıkmadığını belirtmek gerek. Geçtiğimiz yıl da Samsung Mobile CEO'su DJ Koh, şirketin amiral gemileri için yeni isimler aradığını öne sürmüştü ancak piyasaya sürülen son cihazlarda aynı isimlendirme politikasına sadık kalındı.

Samsung yeni isim seçeneklerini değerlendiriyor

Üst düzey yöneticilere göre, S11, S12 veya S13 olarak çıkacak yeni nesil cihazların adlarını telaffuz etmek biraz zor olabilir. Koreli haber ajansı Yonhap'a konuşan bir Samsung yetkilisi şöyle bir açıklama yaptı;
"Samsung, S10'dan sonra, mevcut sisteme bağlı kalırsak insanların iki basamaklı sayılarla gelecek olan uzun isimleri beğenmeyebileceğinin farkında. Şirket tüketicilere hitap edebilecek yeni seçenekleri değerlendirse de henüz bir karar vermiş değil."
Görünüşe bakılırsa Güney Koreli şirket hala isim belirleme sürecinde. Önümüzdeki günlerde Galaxy S ve Note serilerinin yeni isimlerinin ne olacağı konusunda daha somut bilgilere sahip olmayı umuyoruz.

https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20190224004000320 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kymelria 2 ay en beğenilen
Sx desinler. Büyüğüne de sLx. Zaten araba parası
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
borukuzen 2 ay
En alt segmentten en üst segmente o kadar çok harf ve rakam kullanıldı ki alfabeyi talan ettiler adeta.
Samsung yine de yeni bir isimlendirme bulur.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriyo 2 ay
samsung X1 ve samsung note X
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tengrist 2 ay
Bende gece gündüz yemeden içmeden uyumadan kara kara düşünüyorum serinin adını ne koysalar diye Geçen gün yine tanzim satış kuyruğunda beklerken düşündüm hep acaba ne olacak adı Hatta çıkar çıkmaz ilk ben almalıyım dedim kendi kendime
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Archi33tect 3 hf.
Ama özellikle "tanzim satış kuyruğunda beklerken" di mi ? 😀
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sacr1face 2 ay
S20 / S30 /S40 diye giderler artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 2 ay
Zamanında kendi yazılımıyla çıkan "Wave", windowslu modellerinde kullandığı "Omnia" ismini verirken müşteriler düşünülmemiş sanırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yilmaz976 2 ay
İlginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Witcher3 2 ay
X1 olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dlee 2 ay
Arkadaşlar N11de, Spigen kılıflarda ve powerbanklerde indirim war, fiyatlar gayet iyi ilgilenenler bakabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
High Sierra 2 ay
Ben de Plus ve Note birleşmesi gelişecek sandım bir anda. Huawei ve LG nasıl iki haneyi sonu sıfır olacak şekilde başlattıysa Samsung da aynısını yapar.
S20 Note20 şeklinde. Tabi artık kaç tane amiral gemisi gelir saymayı bile unutuyoruz ister istemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 ay
Samsung'u değiştirsinler, 1'den başlasınlar tekrar :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 2 ay
Galaxy s (2020) , galaxy s (2021) vs. gibi alt serilerdeki isimlendirmeyi tercih etmeleri daha mantikli.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16112 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
8 etiket daha amiral gemisi cep telefonu galaxy s10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay İşte Virgin Galactic'in uzaydan yakaladığı büyüleyici video 2 ay Turkcell blok zinciri teknolojisini temel aldığı yeni çözümlerini tanıttı 2 ay Volkswagen açıkladı: Jetta ayrı bir marka oluyor 2 ay Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı 2 ay General Mobile yeni silahı GM 9 Plus’ı tanıttı 2 ay 2019 Skoda Kamiq crossover Cenevre öncesi tanıtıldı 2 ay Turkcell, 2 bin 650 adet ULAK baz istasyonu siparişi verdi 2 ay Vestel Venus V7 ön inceleme 2 ay Bitcoin aniden 3,900 doların altına düştü 2 ay Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı 2 ay Seat'tan Renault Twizy'e rakip elektrikli araç: Seat Minimo 2 ay Esnek ekran, telefon özelliği | Nubia Alpha akıllı saat 2 ay Redmi Note 7 Pro modeli detaylanıyor 2 ay Bilgisayar alımında taksit sayısı 6 aydan 12 aya çıktı 2 ay 2019 Peugeot 208 tanıtıldı: Elektrikli versiyonla 340 km menzil 2 ay Hakan: Muhafız’dan Cüneyt Arkın’lı yeni fragman 2 ay Qualcomm, 5G teknolojisini başka sektörlere de yaymak istiyor 2 ay Telefon olarak kullanılabilen, esnek ekranlı akıllı saat Nubia Alpha tanıtıldı 2 ay 4K OLED ekranlı telefon | Sony Xperia 1 ön inceleme 2 ay Selfie odaklı ZTE Blade V10 resmen tanıtıldı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S ve Note serilerinin isimleri değişiyor Sonraki Dizüstü segmentinde 5G dönemi başladı 2 ay 12GB RAM'li telefon | Xiaomi Mi9 Explorer Edition 2 ay ZTE de 5G trendine katıldı 2 ay Dünyanın ilk 1TB microSD kartı duyuruldu 2 ay MediaTek, çok modlu Helio M70 5G modemini duyurdu 2 ay Özelleşmiş kök hücreler kan-beyin bariyeri üretilmesinde kullanılabilir 2 ay Twitter kurucu ortağı Evan Williams, yönetim kurulundan istifa etti 2 ay Nintendo Switch'te Android çalıştırıldı 2 ay Arka kapakta HD ekran | Nubia X ön inceleme 2 ay Microsoft çalışanları, şirketin ABD ordusu ile yaptığı HoloLens anlaşmasının iptalini istiyor 2 ay GSMA’den Turkcell’e ödül 2 ay Oppo’nun katlanabilir telefonu ortaya çıktı 2 ay Qualcomm Quick Charge artık kablosuz 2 ay 1GB/s hızlara çıkabilen microSD Express standardı duyuruldu 2 ay 7 inçlik ekrana sahip Lenovo akıllı telefonu duyuruldu 2 ay Sony Xperia L3, Helio P22 yonga seti ile birlikte tanıtıldı 2 ay Infinity-U ekranlı Samsung Galaxy A30 resmen duyuruldu 2 ay Vestel yeni orta segment akıllı telefonunu duyurdu 2 ay Lenovo iki yeni kulaklık duyurdu 2 ay Kamerada devrim | Nokia 9 PureView ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim