Play Store'un yeni özelliği telefonunuzun depolama alanını yönetebilmenizi sağlıyor

Eğer akıllı telefonunuzdaki Play Store uygulamasını sıklıkla kullanıyorsanız, son zamanlarda uygulamaya eklenen yeni bir özellik dikkatinizi çekmiş olmalı. Zira artık Play Store uygulamasından cihazınızın depolama alanını yönetmeniz mümkün hale geldi.

Uygulamaları hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz

Uygulamaya "Depolama" başlığı altında eklenen bu özellik, akıllı telefonunuzda ne kadar boş alan kaldığını bir durum çubuğu şeklinde gösteriyor. Bu özelliğe ulaşmak için Play Store'u açtıktan sonra sol üstteki menü düğmesine tıklayın ve ardından "Uygulamalarım ve oyunlarım" seçeneğine girin.

https://www.droid-life.com/2019/01/11/google-play-gets-handy-storage-space-status-shortcut/

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Bu kısımda en üstteki "" sekmesine tıklayarak ilgili özelliğe ulaşabilirsiniz. Elbetteki yeni özellik bununla sınırlı değil. Durum çubuğunun üzerine tıklayarak cihazınızdauygulamaları görebilir ve kullanmadığınız uygulamaları işaretleyerekcihazınızdan kaldırabilirsiniz. En alttakiise bu işlem sonucunda akıllı telefonunuzdagörmeniz de mümkün.