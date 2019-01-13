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Play Store'un yeni özelliği telefonunuzun depolama alanını yönetebilmenizi sağlıyor

Android platformunun uygulama marketi Play Store'a yeni bir özellik eklendi. Artık cihazınızda ne kadar depolama alanı kaldığını görebilecek ve istediğiniz uygulamaları hızlıca kaldırabileceksiniz.
4 ay
6,5b
1
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Eğer akıllı telefonunuzdaki Play Store uygulamasını sıklıkla kullanıyorsanız, son zamanlarda uygulamaya eklenen yeni bir özellik dikkatinizi çekmiş olmalı. Zira artık Play Store uygulamasından cihazınızın depolama alanını yönetmeniz mümkün hale geldi.

Uygulamaları hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz

Uygulamaya "Depolama" başlığı altında eklenen bu özellik, akıllı telefonunuzda ne kadar boş alan kaldığını bir durum çubuğu şeklinde gösteriyor. Bu özelliğe ulaşmak için Play Store'u açtıktan sonra sol üstteki menü düğmesine tıklayın ve ardından "Uygulamalarım ve oyunlarım" seçeneğine girin.
Bu kısımda en üstteki "YÜKLÜ" sekmesine tıklayarak ilgili özelliğe ulaşabilirsiniz. Elbetteki yeni özellik bununla sınırlı değil. Durum çubuğunun üzerine tıklayarak cihazınızda yüklü olan uygulamaları görebilir ve kullanmadığınız uygulamaları işaretleyerek hızlı bir şekilde cihazınızdan kaldırabilirsiniz. En alttaki yeşil alanda ise bu işlem sonucunda akıllı telefonunuzda ne kadar alan açılacağını görmeniz de mümkün.

https://www.droid-life.com/2019/01/11/google-play-gets-handy-storage-space-status-shortcut/ Yorum Yaz
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Günaydın DH.
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