Samsung Galaxy S10, ABD'de ön sipariş rekoru kırdı

Teknoloji Editörü
Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtimiz günlerde tanıttığı Galaxy S10 serisi ön sipariş konusunda rekor kırdı. ABD'den gelen haberlere göre Cuma günü satışa çıkan cihaz yoğun ilgi görüyor.
Prizma beyazı rengine yoğun ilgi
ABD'de satışa çıkan cihazların hangilerinin popüler olduğuna dair istatistikler paylaşılmamış olsa da, Galaxy S10'un prizma beyazı renginin çok rağbet gördüğü belirtiliyor. İngiltere'de ise cihazın prizma siyahı modelinin çok satıldığı belirtilmiş.Açıklanan rakamlara göre ABD'deki Samsung ön siparişlerinin %57'sini Galaxy S10 Plus modeli oluşturuyor. Apple'ın yaşadığı düşük satış rakamları karşısında 2019'a hızlı bir giriş yapan Samsung'un bu satış grafiğinin nasıl devam edeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10_preorders_break_record_in_us-news-35936.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne rekoru kırdı, kaç adet sattı?
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S10 6600 olduna bakmayin 5000'e aliniyor+ budsta var bu piyasaya gore cok iyi fiyat.
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