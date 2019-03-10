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Samsung Galaxy S10, ABD'de ön sipariş rekoru kırdı

Teknoloji devi Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisinden yana yüzü gülüyor. Gelen haberlere göre ABD'deki Galaxy S10 ön siparişleri rekor kırdı.
2 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtimiz günlerde tanıttığı Galaxy S10 serisi ön sipariş konusunda rekor kırdı. ABD'den gelen haberlere göre Cuma günü satışa çıkan cihaz yoğun ilgi görüyor.

Prizma beyazı rengine yoğun ilgi

ABD'de satışa çıkan cihazların hangilerinin popüler olduğuna dair istatistikler paylaşılmamış olsa da, Galaxy S10'un prizma beyazı renginin çok rağbet gördüğü belirtiliyor. İngiltere'de ise cihazın prizma siyahı modelinin çok satıldığı belirtilmiş.
Samsung Galaxy S10, ABD'de ön sipariş rekoru kırdı
Açıklanan rakamlara göre ABD'deki Samsung ön siparişlerinin %57'sini Galaxy S10 Plus modeli oluşturuyor. Apple'ın yaşadığı düşük satış rakamları karşısında 2019'a hızlı bir giriş yapan Samsung'un bu satış grafiğinin nasıl devam edeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10_preorders_break_record_in_us-news-35936.php Yorum Yaz
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Bay Robot 2 ay en beğenilen
Adamlarda para var para. Biz de aç aç işte...
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EyeCoral 2 ay
Bence de bu sefer Samsung çok iyi telefon yaptı, kesinlikle rekor kırmayı hakediyor..
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cabriyo 2 ay 1ses1
2. eli 1200 lira olan apple watch seri 3 ün ön camına 1800 lira isteyen apple daha iyi yani öyle mi? iphone xs ön cam parasına samsung note 9 512gb 8gb ram alıyorsun. apple servisi eskiden iyiydi. şu anda bu paralara iyi değil.
2. eli 1200 lira olan apple watch seri 3 ün ön camına 1800 lira isteyen apple daha iyi yani öyle mi? iphone xs ön cam parasına samsung note 9 512gb 8gb ram alı...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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The.Mafia 2 ay
Apple bunu beğenmedi 😭😭
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koçari 2 ay
Rekor kırdı!!!
Ne rekoru kırdı, kaç adet sattı?
İçeriği boş haber ya da reklam amaçlı haber.
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Morichannn 2 ay
Samsung için bu sene güzel geçecek.
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DH Misafiri 2 ay
samsung galaxy s10 plus aldim ve kullaniyorum... kesinlikle tavsiye ederim.. prizma beyaz inanilmaz guzel... ayrica sunu anlamadim.. amerikada cuma gunu cikmis ben alali 2 hafta oldu. :))) neyse banane a.g ..
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Marrusia 2 ay
TR dede satislar iyiymis.Degisim kampanyasi cok iyi zaten s3 mini falan veriyorsun +1050 TL indirim veriyorlar(Teknosa,Mediamarkt).
S10 6600 olduna bakmayin 5000'e aliniyor+ budsta var bu piyasaya gore cok iyi fiyat.
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DH Misafiri 2 ay
Arkadaslar ben de yeni samsung alacagim,isteyen olursa samsung samsung 2 hediye edicem
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Askaparta 2 ay
Elma çakıyı yedi.
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dermeister01 2 ay
yakında samsunga uydurma bir tazminat davası çakar amerikalılar
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L.o.T.u.S 2 ay
Allah var şimdi. Kolay kolay telefon övmem ama s10+ harbi iyi olmuş.note cu olarak kalemden bile vazgecebilirim
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Felurian 2 ay
Yıllardır İphone kullanan ve Android’e karşı aşırı önyargılı biri olarak ilk kez bir Android telefon şuan ciddi bir biçimde ilgimi çekiyor, tasarımına felan bayıldım ama dediğim gibi Android ya...
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