Samsung Galaxy S10, ABD'de ön sipariş rekoru kırdı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtimiz günlerde tanıttığı Galaxy S10 serisi ön sipariş konusunda rekor kırdı. ABD'den gelen haberlere göre Cuma günü satışa çıkan cihaz yoğun ilgi görüyor.

Prizma beyazı rengine yoğun ilgi

ABD'de satışa çıkan cihazların hangilerinin popüler olduğuna dair istatistikler paylaşılmamış olsa da, Galaxy S10'un prizma beyazı renginin çok rağbet gördüğü belirtiliyor. İngiltere'de ise cihazın prizma siyahı modelinin çok satıldığı belirtilmiş.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10_preorders_break_record_in_us-news-35936.php

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Açıklanan rakamlara göre ABD'deki Samsung ön siparişlerininmodeli oluşturuyor. Apple'ın yaşadığı düşük satış rakamları karşısında'a hızlı bir giriş yapan Samsung'un bu satış grafiğinin nasılise önümüzdeki günlerde göreceğiz.