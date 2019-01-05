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Samsung Galaxy S10 Lite'ın pili ortaya çıktı

Samsung'un önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni amiral gemisine ait detaylar netleşmeye devam ediyor. Bu kez de Galaxy S10 Lite'ın pil kapasitesini açığa çıkaran bir görsel sızdırıldı.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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SlashLeaks tarafından yayınlanan yeni bir görsel Samsung Galaxy S10 Lite'ın 3.100 mAh kapasiteli bir pile sahip olacağını ortaya koydu. S10 serisinin uygun fiyatlı versiyonu olması beklenen telefon bazı özellikleri kırpılmış şekilde gelecek. Cihazda düz ekran kullanılması bekleniyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi sensörü de olmayacak.
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Yukarıdaki görselde yer alan pilin Samsung Galaxy S10'a ait olduğu iddia ediliyor. Genel kanı söz konusu pilin S10 Lite varyantına güç vereceği yönünde. Bunu düşündüren şey ise Samsung'un 5.8 inç ekranlı S9'da 3.000 mAh kapasiteli bir pile yer vermiş olması. Dolayısı ile aynı ekran boyutuna sahip olması beklenen S10 Lite'ın da benzer büyüklükte bir pille geleceğine inanılıyor.

Pil görseli güvenilir bir kaynak tarafından sızdırıldı

Pil görseli SlashLeaks'te, 800'den fazla sızıntıyla yüzde 96 doğruluk derecesine sahip “Zyad Atef” tarafından paylaşıldı. Sızıntı yüzde 100 güvenilir olarak değerlendirilmiş durumda. Yani bu da karşımızda duran pilin Galaxy S10'a ait olma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

https://twitter.com/Slashleaks/status/1081190064414248960 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 ay
Tam tersi yazıyor. Rated tasarlandığı kapasite, typical genel olarak, tipik olarak, ortalama olarak elde edilen, görülen kapasite.
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idombayci 4 ay
sızdırma kelimesi yerine başka kullanın. Bebek bezimi verelim adamlara.
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OverClocK1ng 4 ay
Typical 3000, Rated 3100 yazıyor. Typical ne Rated ne ki?
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cumur 4 ay
pilin üzerindeki tarihten anlaşılıyor ki telefonlar artık tamamlanmış hatta kutulanmış bile olabilir, pili bile üretildiğine göre
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Galatas4ray 4 ay
Samsung ekranı piyasada tartışılmaz en iyisi çok canlı görüntüsü veriyor.Ama şu nokta gibi kamera ekranın ortasında olmamış.
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cesseray 4 ay Galatas4ray
çok şey biliyorsun degilmi ya adamların sıfır akran teknolojisine ne demeli peki onada yorum yapsana çok bilmiş
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