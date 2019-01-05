Su damlası çentikli Huawei P30'un görselleri yayınlandı

91Mobiles internet sitesi ve OnLeaks işbirliği ile Huawei P30'un yüksek kalitede görüntüleri ve 360 derecelik videosu yayınlandı. Görseller 1.080 x 2.340 piksel çözünürlükte 6 inçlik OLED ekrana sahip olacağı belirtilen telefonun tasarımını gözler önüne seriyor..

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Akıllı telefonda su damlası şeklinde küçük bir çentik ve 24 megapiksel ön kamera yer alacak. Huawei P30'un 5x optik yakınlaştırma yapabilen 38 megapiksellik bir Sony sensörle donatılmış üçlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor.

Mart sonuna doğru tanıtılabilir

Render görseller telefonun hem USB-C portuna hem de 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını ortaya koyuyor. Ancak bildiğiniz gibi şirket P20 modelinde kulaklık girişine yer vermemişti. Dolayısı ile telefonun kulaklık girişi ile gelmesi pek de olası görünmüyor.

91Mobiles'a göre Huawei P30, 6 GB veya 8 GB RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve Kirin 980 yonga seti ile piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Ancak Çinli şirketin P30 serisini Mart sonunda tanıtmayı planladığına yönelik söylentiler var.

https://www.91mobiles.com/hub/huawei-p30-renders-360-degree-video-exclusive/