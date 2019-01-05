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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Su damlası çentikli Huawei P30'un görselleri yayınlandı

Mart ayında resmiyet kazanması beklenen Huawei P30'un tasarımı ortaya çıktı. Yayınlanan görseller akıllı telefonun üç arka kamera ve su damlası şeklinde bir çentikle geleceğini gösteriyor.
4 ay
7,9b
1
14
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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91Mobiles internet sitesi ve OnLeaks işbirliği ile Huawei P30'un yüksek kalitede görüntüleri ve 360 derecelik videosu yayınlandı. Görseller 1.080 x 2.340 piksel çözünürlükte 6 inçlik OLED ekrana sahip olacağı belirtilen telefonun tasarımını gözler önüne seriyor..
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Akıllı telefonda su damlası şeklinde küçük bir çentik ve 24 megapiksel ön kamera yer alacak. Huawei P30'un 5x optik yakınlaştırma yapabilen 38 megapiksellik bir Sony sensörle donatılmış üçlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor.

Mart sonuna doğru tanıtılabilir

Render görseller telefonun hem USB-C portuna hem de 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını ortaya koyuyor. Ancak bildiğiniz gibi şirket P20 modelinde kulaklık girişine yer vermemişti. Dolayısı ile telefonun kulaklık girişi ile gelmesi pek de olası görünmüyor.
91Mobiles'a göre Huawei P30, 6 GB veya 8 GB RAM, 256 GB'a kadar depolama alanı ve Kirin 980 yonga seti ile piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil. Ancak Çinli şirketin P30 serisini Mart sonunda tanıtmayı planladığına yönelik söylentiler var.

https://www.91mobiles.com/hub/huawei-p30-renders-360-degree-video-exclusive/ Yorum Yaz
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OverClocK1ng 4 ay en beğenilen
Bu telefon tutarsa Andy Rubin in telefonu için üzülürüm. Ön tarafı aynı.
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Umutcan 4 ay Barthemana
Yoktan problem yaratıyorlar işte sonra azaltıyorlar. En sonunda da çentiği kaldırdık diyecekler.
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Barthemana 4 ay
Benim anlamadığım 2018'de kalın çentikli telefon çıkardı bütün firmalar ve şimdi ise hepsi su damlası yöntemine geçiyor. En başta akılları neredeydi veya neden bize çentiği azalttık mantığıyla ürün satmaya çalışıyorlar diye sormak istiyorum.
Benim anlamadığım 2018'de kalın çentikli telefon çıkardı bütün firmalar ve şimdi ise hepsi su damlası yöntemine geçiyor. En başta akılları neredeydi veya neden ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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willemv 1 hf. yeni yorumcu
Akıllı telefonda su damlası şeklinde küçük bir çentik ve 24 megapiksel ön kamera yer alacak. Huawei P30'un 5x optik yakınlaştırma yapabilen 38 megapiksellik bir Sony sensörle donatılmış üçlü arka kamera sistemi ile gelmesi bekleniyor.
basketball legends
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Xiaomiseverim 4 ay
Bence çok çirkin görünüyor tuğla gibi telefon. Ekran su damlası çentik olsa da çerçevesi çok kalın arka taraf fazla düz. Huawei telefonlarını çok beğenirim ama amiral gemisi bir telefon için bu biraz zayıf bir tasarım
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DH Misafiri 4 ay
Xioami zamanlı arızalanma programı oldugunu düşünüyorum çünkü mi5 telefonum garantisi bittikten 1 ay sonra bozuldu evofone distribütörü tamiri mümkün olmadığını yeni telefon almamı belirtti ilk ben keşfettim galiba telefonun kendini imha etme olayını [öyle düşünüyorum] çünkü markaların kasten yavaşlatma olayını biliyoruz buda olur o yüzden xiaomi markasından uzak durun derim
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joshbarnes 4 ay
Mate 20 Pro'nun noktadan çıkma yüz kilidini açma teknolojisini hemen terk etmeleri onlar için bir anlam ifade etmiyor ... Yine de orada görsel bir engel olacak, bu yüzden neden onunla kilidini açmak için fazladan güvenlik eklemiyorsunuz? Belki parmak izi tarayıcısı daha hızlı ve daha güvenilir olacak (optik sistemden ultrasonik sisteme yükseltilmiş), bu yüzden foolable selfie kamera 2D yüz kilidini açmak yerine güvenlikle ilgilenen herkese bahse giriyorlar.Nox Showbox Mobdro
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spencermila 4 ay
bildigin samsungun son cıkan telefonu gibi olmuş arkası nedense özgün tasarım kalmadı gibi bir birine benzeyen teller cıkar oldu...dünyada tasarımcımı kalmadı acaba
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soneday 4 ay
Hersene bi kamera ekleyerek Amiral gemisi derler artık.
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OverClocK1ng 4 ay en beğenilen
Bu telefon tutarsa Andy Rubin in telefonu için üzülürüm. Ön tarafı aynı.
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expressimo 4 ay OverClocK1ng
ve ne yazık ki de tutacak.
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Barthemana 4 ay
Benim anlamadığım 2018'de kalın çentikli telefon çıkardı bütün firmalar ve şimdi ise hepsi su damlası yöntemine geçiyor. En başta akılları neredeydi veya neden bize çentiği azalttık mantığıyla ürün satmaya çalışıyorlar diye sormak istiyorum.
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esmerbuyucu 4 ay Barthemana
Apple öyle yaptı diye.
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Umutcan 4 ay Barthemana
Yoktan problem yaratıyorlar işte sonra azaltıyorlar. En sonunda da çentiği kaldırdık diyecekler.
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