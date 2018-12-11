Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı

Samsung Galaxy S10 serisi ile ilgili söylentiler hız kazanmış durumda. Her geçen gün yeni amiral gemisi telefonla ilgili heyecan verici şeyler duyuyoruz. Hemen hemen tüm raporlar Samsung'un üç farklı Galaxy S10 çıkaracağını ortaya koyuyor. Başlangıç modeli bazı özellikleri kırpılmış şekilde gelecek Galaxy S10 Lite olacak. Standart varyant Galaxy S10 olarak karşımıza çıkarken serinin en üstünde Galaxy S10 Plus yer alacak.

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"Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı"

Sızıntıları ile sıklıkla gündeme gelen Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Galaxy S10 Lite'ın yeni bir görselini yayınladı. Kendisi akıllı telefonun bu tasarım ile geleceğini iddia ediyor. Yayınlanan render S10 Lite'ın Infinity-O ekrana sahip olacağını ortaya koymuş durumda. Ancak telefonda Galaxy S10 ve S10 Plus modelinden farklı olarak kavisli yerine düz bir ekran yer alacak.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü olmayacak

Daha önceki sızıntılar Galaxy S10'un ekranındaki kamera deliğinin ortada veya solda olacağını göstermişti. Yeni görsel ise deliğin sağ üst köşede konumlandırılacağını ortaya koyuyor. Galaxy S10 Lite'ın şirket içinde "Beyond 0" kod adı ile geliştirildiğini biliyoruz. Ayrıca model numarasının SM-G970F olduğu açığa çıkmıştı.

Akıllı telefonun 5.8 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca kısa süre önce ortaya çıkan kılıf görselleri sayesinde yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile geleceğini öğrendik. Buna karşın daha gelişmiş özellikler sunacağı söylenen diğer iki varyant ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1072457898524110849