Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı

Samsung'un önümüzdeki yıl üç farklı Galaxy S10 çıkarması bekleniyor. Bazı özelliklerden yoksun şekilde gelmesi beklenen uygun fiyatlı S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran yeni bir görsel yayınlandı.
5 ay
6,3b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy S10 serisi ile ilgili söylentiler hız kazanmış durumda. Her geçen gün yeni amiral gemisi telefonla ilgili heyecan verici şeyler duyuyoruz. Hemen hemen tüm raporlar Samsung'un üç farklı Galaxy S10 çıkaracağını ortaya koyuyor. Başlangıç modeli bazı özellikleri kırpılmış şekilde gelecek Galaxy S10 Lite olacak. Standart varyant Galaxy S10 olarak karşımıza çıkarken serinin en üstünde Galaxy S10 Plus yer alacak.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 Lite'ın tasarımını açığa çıkaran kılıf görselleri yayınlandı"
Sızıntıları ile sıklıkla gündeme gelen Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Galaxy S10 Lite'ın yeni bir görselini yayınladı. Kendisi akıllı telefonun bu tasarım ile geleceğini iddia ediyor. Yayınlanan render S10 Lite'ın Infinity-O ekrana sahip olacağını ortaya koymuş durumda. Ancak telefonda Galaxy S10 ve S10 Plus modelinden farklı olarak kavisli yerine düz bir ekran yer alacak.

Ekrana gömülü parmak izi sensörü olmayacak

Daha önceki sızıntılar Galaxy S10'un ekranındaki kamera deliğinin ortada veya solda olacağını göstermişti. Yeni görsel ise deliğin sağ üst köşede konumlandırılacağını ortaya koyuyor. Galaxy S10 Lite'ın şirket içinde "Beyond 0" kod adı ile geliştirildiğini biliyoruz. Ayrıca model numarasının SM-G970F olduğu açığa çıkmıştı.
Akıllı telefonun 5.8 inç ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca kısa süre önce ortaya çıkan kılıf görselleri sayesinde yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü ile geleceğini öğrendik. Buna karşın daha gelişmiş özellikler sunacağı söylenen diğer iki varyant ekrana gömülü parmak izi sensörü ile donatılacak.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1072457898524110849 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Emre.isikgoz 5 ay
aynısının laciverti yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 5 ay
2020 de de o ben i yok etseler tamamdır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 5 ay
onlarca sızıntı var piyasada, çok güzel algı operasyonu yapmaya başladı bunlarda, ama en iyi bu olmuş gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 5 ay
Lite olan bu ise normalini almaya gerek yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NorthShield 5 ay
Tasarım güzel. düz ekran olması dahada hoş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rwo 5 ay
alt taraftaki boşluğu üste çevirse kamerayıda oraya soksa ekran delmeye gerek bile kalmayacak ama gıcıklığına yapmıyolar önce bu deliği kullanışsız yere koyarlar sonraki modellerde düzeltirler artık S15te de deliksizi halini satrarlar al sana 5 yıllık mazzeme
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 5 ay
ulan zaten ufak :D resmen kasa yok , çok zarif ha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 5 ay
Çentiksiz iPhone X. Arka kamerada trafik lambası oldu mu işlem tamamdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 5 ay
Çok tatlı olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aliaydin16 5 ay
Çok güzel olmuş ben çok beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6266 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
7 etiket daha cep telefonu render görsel galaxy s10 lite Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay ABD'de en az yakıt tüketen pickup 2019 Ford Ranger oldu 5 ay Huawei P30 Pro, Sony'nin IMX607 kamera sensörüyle gelebilir 5 ay Samsung’dan 14 metrelik dev LED sinema perdesi 5 ay Instagram, özel seçeneklere sahip yüksek profilli bir hesap türünü test ediyor 5 ay Mozilla Firefox 64 yayınlandı, işte yenilikler 5 ay Sayborg bitki “Elowan” ile tanışın 5 ay Dizüstünde ikinci ekran? "Asus ZenBook Pro UX580G incelemesi" 5 ay Yandex, Türkiye’deki askeri tesislerin uydu görüntülerini buzladı (Açıklama geldi) 5 ay Suriye, 'uzay programını' başlatıyor: İlk yerli uydu fırlatılacak 5 ay Mercedes'in efsanevi kamyonu Unimog, Türkiye'de satışa sunuldu 5 ay Disney filmleri 2018 yılı bitmeden 7 milyar dolar hasılata ulaştı 5 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerini açıkladı 5 ay Tesla, önümüzdeki yıl elektrikli pickup prototipini tanıtabilir 5 ay Metro 2033 filmi iptal oldu: Kitap yazarından Hollywood için ilginç sözler 5 ay Büyük bataryalı Asus ZenFone Max M2 serisi duyuruldu 5 ay Çift ekranlı Vivo Nex Dual Display Edition duyuruldu 5 ay Lav ile suyun buluştuğu an 5 ay Infinity Blade serisi yolun sonuna geldi 5 ay EOS ağından bugüne kadar 800 bin dolar çalındı 5 ay Çin Hükümeti'nden PUBG ve Fortnite dahil 9 büyük oyuna yasak! 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S10 Lite'ın tasarımını gösteren yeni bir görsel yayınlandı Sonraki NASA'nın uzay aracı, Bennu asteroitinde 'su kalıntıları' buldu 5 ay Touareg'in elektrikli versiyonu Volkswagen I.D. Lounge geliyor 5 ay 10GB RAM'li çılgın telefon | OnePlus 6T McLaren 5 ay iOS'taki Google uygulamasına, Google Lens desteği geldi 5 ay Ford, ısıtmalı emniyet kemerinin patentini aldı 5 ay Telegram büyük bir güncelleme aldı 5 ay 25. yıl şerefine, John Romero’dan ilk Doom oyununa 18 yeni bölüm 5 ay WhatsApp'ın iPhone versiyonunda grup çağrısı özelliği kolaylaştı 5 ay Yargıtay'daki davaların sonucunu doğru tahmin eden yerli yapay zeka 5 ay Facebook artık nereye gideceğinizi bile tahmin edecek 5 ay 10 GB RAM'li OnePlus 6T McLaren Edition resmen tanıtıldı 5 ay Sınıfının ilk örneği elektrikli karavan: Iridium E Mobil 5 ay Xiaomi'den yeni oyuncu telefonu Xiaomi Play 5 ay PlayStation Classic, USB üzerinden oyun çalıştırmak için hacklendi 5 ay Google+ üzerinde yeni bir açık bulundu, kapanışı öne çekildi 5 ay Yer altında baz istasyonu dönemi başlıyor 5 ay Google Haritalar Sizin İçin özelliği 130 yeni ülkede erişime açıldı 5 ay GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı 5 ay Xiaomi, Apple HomeKit destekli ve uygun fiyatlı MIJIA Bedside Lamp 2’yi duyurdu 5 ay Simülasyon türündeki eSpor oyunları için olimpiyat müjdesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim