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Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Serinin en büyük telefonu olacak Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf sızdırıldı.
3 ay
8,5b
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31
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Galaxy S10 Plus modelini çalışırken gösteren yeni bir fotoğraf internete düştü. Son sızıntı birkaç gün önce ortaya çıkandan çok daha net. Fotoğraf ekrana gömülü çift ön kamerası olan akıllı telefonun ön yüzünü gösteriyor. Telefonun arayüzünden görüldüğü kadarıyla pil seviyesi ve çekim gücü gibi simgeler kamera deliği ile aynı hizada olacak.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10'un kablosuz şarj cihazı FCC'de ortaya çıktı"
Amiral gemisi telefonun üst çerçevesi yok ancak alt kısımda ince bir çerçeve bulunuyor. Genel olarak geniş bir ekran alanı var. Çince arayüzde ayarlar ve diğer simgelerin yer aldığını görüyoruz. Galaxy S10 Plus, serinin en büyük ve ekranında çift ön kamera deliği olan tek modeli olacak.

Galaxy S10 serisi 20 Şubat'ta tanıtılacak

Akıllı telefonun arka tarafında LED flaşlı, yatay olarak konumlandırılmış üçlü kamera sisteminin yer alacağı söyleniyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C Type portu ile gelecek. Bununla birlikte Güney Koreli şirketin yeni Galaxy S10 serisinde ters kablosuz şarj teknolojisi sunacağı söyleniyor. Amiral gemisi telefon, Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nden önce 20 Şubat 2019 tarihinde tanıtılacak.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10_flashes_for_the_camera_once_again-news-35273.php Yorum Yaz
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CWaRRioR 3 ay en beğenilen renega
Diye haykırdı ciğere uzanamayan kedi.
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carman 3 ay
çentik bundan mantıklı bence en azından ekranın daha üstünde oluyor bunun üst tarafında saçma bir boşluk var . köşede olsa neyse ama löks diye saçma bir yere koymuşlar insanın gözü takılıyor
bana çok gereksiz geldi en güzeli damla çentik en azından ortada simetriyide koruyor
çentik bundan mantıklı bence en azından ekranın daha üstünde oluyor bunun üst tarafında saçma bir boşluk var . köşede olsa neyse ama löks diye saçma bir yere k...
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QapriCe 3 ay
İphone 8 plus ın arka yüzünden farkı kalmamış. ekranın ortasına bir arkaplan 🍏 koydunmu tamam. Madalyonun diğer tarafıda 💩 gibi oldu yazık onca üretime hammaddeye.
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ovrclds 3 ay
S9 a photoshop yapmışlar gibi uygulama yamuk durmuyorumu? Bana ı öyle geldi
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cabriyo 3 ay
ekranın ortaya açma kapama tuşu koysunlar ama çentiksiz olsun.
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Askaparta 3 ay
Çentikten bıktık ama bu kamera olmamış. Fiyat da kazık olacaktır.
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nightbringer 3 ay
Arkaya ekran koy selfie çekecek oradan çeksin anasını satayım. Ne mıncıkladılar ya şu ön kamera işini
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drjacob 3 ay
çentikli olsaydı daha güzel olurdu.
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alemburda34 3 ay
Yuh üst tarafta özellikle neredeyse 0 çerçeve
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Gravaze 3 ay
Önde ekrandan çalan çift kamera düzenine be gerek var anlamış değilim. S10’da olduğu gibi tek kamera bari olsaymış. Bence önde kamera olmasına bile lüzum yok da hem yüz okuma hem de selfici gençlik sağolsun böyle absürt şeyleri görüyoruz.
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Shatteredthings 3 ay
Üzüldüğüm şey o kadar iyi işlemci, depolama, ekranın böyle çirkin bir tasarımla gelmesi.
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dt1907 3 ay
önemli olan türkiyede fiyatı.kazık olursa satmaz az kişi alır.çinli firmalar öyle acayip ataklar yaptılar ki samsung buna cevap veremiyor.resmen cinli firmalar ezmeye başladılar.helal olsun cinlilere.artık en önce yenilikleri cinli firmalar cıkarıyor.samsung bu gidişle cok müşteri kaybetcek.zaten kaybediyor karşılık veremiyor.
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