Samsung Galaxy S10 Plus'ı net şekilde gösteren bir fotoğraf yayınlandı

Galaxy S10 Plus modelini çalışırken gösteren yeni bir fotoğraf internete düştü. Son sızıntı birkaç gün önce ortaya çıkandan çok daha net. Fotoğraf ekrana gömülü çift ön kamerası olan akıllı telefonun ön yüzünü gösteriyor. Telefonun arayüzünden görüldüğü kadarıyla pil seviyesi ve çekim gücü gibi simgeler kamera deliği ile aynı hizada olacak.

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Amiral gemisi telefonun üst çerçevesi yok ancak alt kısımda ince bir çerçeve bulunuyor. Genel olarak geniş bir ekran alanı var. Çince arayüzde ayarlar ve diğer simgelerin yer aldığını görüyoruz. Galaxy S10 Plus, serinin en büyük ve ekranında çift ön kamera deliği olan tek modeli olacak.

Galaxy S10 serisi 20 Şubat'ta tanıtılacak

Akıllı telefonun arka tarafında LED flaşlı, yatay olarak konumlandırılmış üçlü kamera sisteminin yer alacağı söyleniyor. Ayrıca 3.5 mm kulaklık girişi ve USB-C Type portu ile gelecek. Bununla birlikte Güney Koreli şirketin yeni Galaxy S10 serisinde ters kablosuz şarj teknolojisi sunacağı söyleniyor. Amiral gemisi telefon, Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nden önce 20 Şubat 2019 tarihinde tanıtılacak.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s10_flashes_for_the_camera_once_again-news-35273.php