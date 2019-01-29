Samsung Galaxy S10'un kablosuz şarj cihazı FCC'de ortaya çıktı

Kablosuz şarj neredeyse tüm telefonlarda olmasını beklediğimiz bir özellik haline geldi. Dolayısı ile yakında tanıtılacak Samsung Galaxy S10'un bu özelliği sunacak olması pek de sürpriz sayılmaz. Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) kayıtlarına bakılırsa Galaxy S10 öncekinden daha hızlı kablosuz şarj teknolojisine sahip olabilir.

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Günümüzdeki kablosuz şarj cihazları yaklaşık 10W'lık bir çıkış gücü sunuyor. Ancak FCC belgelerine göre Samsung'un kablosuz şarj cihazı 15W gücünde şarj imkanı sunacak. Yani bu da Galaxy S10'un piyasadaki akıllı telefonların çoğundan daha hızlı şarj edilebileceği anlamına geliyor.

Apple AirPower da bu yıl çıkacak

Apple'ın da uzunca bir süredir kendi kablosuz şarj cihazı üzerinde çalıştığını biliyoruz. Şirket, AirPower adlı kablosuz şarj aksesuarını 2017'de duyurmasına rağmen henüz piyasaya sürmedi. Gelen haberler bu yılın ilk yarısında çıkacağı yönünde. İki şirket arasındaki rekabeti düşünürsek, Samsung'un da eşit hızda bir aksesuar sunması son derece yerinde bir hamle olacak.

https://fccid.io/A3LEPP520