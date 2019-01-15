Facebook hikayelerde, etkinlikler de paylaşılabilecek

Teknoloji Editörü
Facebook, Instagram'daki hikayeler özelliği ile o kadar büyük bir başarı yakaladı ki neredeyse tüm hizmetlerine bu özelliği entegre etmeye başladı. Ancak yine de Instagram'daki popülariteye erişemedi. Şirket bu durumu iyileştirmek için Facebook'taki hikayelere ek özellikler getirdi.
Etkinlikler koordine edilebilecek
Yayınlanan sayısız raporlar, yaşanan son olumsuzluklarla birlikte Facebook'un genç kullanıcı kitlesini Instagram'a kaptırmış olduğunu gösterse de sosyal ağ hala çevrimiçi etkinlikler düzenlemek isteyenler için tercih sebebi. Şirketten yapılan açıklamaya göre artık düzenlenen etkinlikler, hikayelerde paylaşılıp koordine edilebilecek.Hem Android hem de iOS platformlarında kullanılabilecek bu özellik ilk olarak ABD, Brezilya ve Meksika'da test edilecek. Kullanıcılar etkinliklerine katılacak kişileri hikayelerine ekleyebilecek ve interaktif şekilde eklenen kişiler de durumlarını güncelleyebilecekler.
https://www.theverge.com/2019/1/14/18179235/facebook-stories-event-sharing-mobile-app-test-new-feature Yorum Yaz Paylaş Tweetle