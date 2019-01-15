Facebook hikayelerde, etkinlikler de paylaşılabilecek

Facebook, Instagram'daki hikayeler özelliği ile o kadar büyük bir başarı yakaladı ki neredeyse tüm hizmetlerine bu özelliği entegre etmeye başladı. Ancak yine de Instagram'daki popülariteye erişemedi. Şirket bu durumu iyileştirmek için Facebook'taki hikayelere ek özellikler getirdi.

Etkinlikler koordine edilebilecek

Yayınlanan sayısız raporlar, yaşanan son olumsuzluklarla birlikte Facebook'un genç kullanıcı kitlesini Instagram'a kaptırmış olduğunu gösterse de sosyal ağ hala çevrimiçi etkinlikler düzenlemek isteyenler için tercih sebebi. Şirketten yapılan açıklamaya göre artık düzenlenen etkinlikler, hikayelerde paylaşılıp koordine edilebilecek.

https://www.theverge.com/2019/1/14/18179235/facebook-stories-event-sharing-mobile-app-test-new-feature

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Hemhem deplatformlarında kullanılabilecek bu özellik ilk olarakve'da test edilecek. Kullanıcılar etkinliklerine katılacak kişileriekleyebilecek veşekilde eklenen kişiler de durumlarını güncelleyebilecekler.