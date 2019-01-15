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Facebook hikayelerde, etkinlikler de paylaşılabilecek

Sosyal medya devi Facebook, platforma eklediği hikayeler özelliğini daha da geliştirmek istiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre artık hikayeler bölümünde etkinlikler de paylaşılabilecek.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook hikayelerde, etkinlikler de paylaşılabilecek
Facebook, Instagram'daki hikayeler özelliği ile o kadar büyük bir başarı yakaladı ki neredeyse tüm hizmetlerine bu özelliği entegre etmeye başladı. Ancak yine de Instagram'daki popülariteye erişemedi. Şirket bu durumu iyileştirmek için Facebook'taki hikayelere ek özellikler getirdi.

Etkinlikler koordine edilebilecek

Yayınlanan sayısız raporlar, yaşanan son olumsuzluklarla birlikte Facebook'un genç kullanıcı kitlesini Instagram'a kaptırmış olduğunu gösterse de sosyal ağ hala çevrimiçi etkinlikler düzenlemek isteyenler için tercih sebebi. Şirketten yapılan açıklamaya göre artık düzenlenen etkinlikler, hikayelerde paylaşılıp koordine edilebilecek.
Hem Android hem de iOS platformlarında kullanılabilecek bu özellik ilk olarak ABD, Brezilya ve Meksika'da test edilecek. Kullanıcılar etkinliklerine katılacak kişileri hikayelerine ekleyebilecek ve interaktif şekilde eklenen kişiler de durumlarını güncelleyebilecekler.

https://www.theverge.com/2019/1/14/18179235/facebook-stories-event-sharing-mobile-app-test-new-feature Yorum Yaz
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