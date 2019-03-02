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Samsung S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı dayanıklılık testinden geçti

Mobil cihazlara uyguladığı işkence testleriyle tanıtığımız JerryRigEverything bu kez Galaxy S10'u eline geçirdi. Ünlü YouTuber, akıllı telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörünü bayağı bir zorladı.
2 ay
6,3b
1
15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTuber JerryRigEverything, Samsung Galaxy S10’un ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısını kapsamlı bir çizik testinden geçirdi. Mobil cihazların dayanıklılığını test etmek için yaptığı işkence testleri ile tanınan JerryRigEverything, amiral gemisi telefonun ekranını çizmek için iki özel kalem kullandı.
Ayrıca Bkz. "Sony, PS Vita satışlarını resmen durdurmaya başladı"
Galaxy S10’un parmak izi tarayıcısı ilk aletle yapılan çiziklerden sonra çok az gecikme ile çalışarak nispeten başarılı oldu. Ekranda daha derin çatlaklar oluşturan ikinci kalem kullanıldığında ise ultrasonik tarayıcı kullanılamaz hale geldi.

S10 serisi ekran koruyucu uygulanmış olarak geliyor

Söz konusu testlerin cihaz satın alındığında üzerinde takılı olarak gelen koruyucu ekran filmi olmadan yapıldığını belirtmek gerekir. JerryRigEverything aynı zamanda telefonun ekranını çakmakla yaktı ve bükülme testi uyguladı.
Bununla birlikte S10'un kasasını ve kameralarını oldukça sağlam bir falçatayla kazıyarak test etti. Aşağıdaki videoda Samsung'un yeni amiral gemisine uygulanan işkence testini izleyebilir ve cihazın nasıl bir performans sergilediğini görebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=QD_IlFkqSnA Yorum Yaz
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Shoresh 2 ay en beğenilen
izlemicem, içim yanıyor sonra..:)
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cumur 2 ay nebulabado
hız testlerinde ve ıslak kirli karşılaştırmalarda hep önde nasıl geride oluyor youtube da bir sürü video var karşılaştırmalı ekrandan parmak izi okuyan telefonlarda hep önde şu anda adam daha ne yapsın, ekranı kazıdı orada da çalışmasın bi zahmet, optik olanları da gördük elin terlerse okumuyor
az araştırın bilmiş bilmiş yorum yapmadan önce

hız testlerinde ve ıslak kirli karşılaştırmalarda hep önde nasıl geride oluyor youtube da bir sürü video var karşılaştırmalı ekrandan parmak izi okuyan telefo...
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hopeyoung 2 ay
Barcelonaya giden sayın editörlerimiz güzel bir g8 videosu yayınlamadı. (Yayınladı da ben mi kaçırdım yoksa?). Adamlar ekrana hoparlör gömdü, kulağımızın üstüne yatıyoruz. Huawei yapsaydı 3 ay ana başlık olurdu mübarek. Hatta Huawei motion teknolojisini bile sunsaydı 1 ay ana başlık olurdu.
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DH Misafiri 2 ay
gereksiz youtuber lar. elle tutulur bir sey yapmiyorsunuz bari olana zarar vermeyin.
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Askaparta 2 ay
Fiyatlar da bize işkence ediyor.
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crazywinner3 2 ay
Gitti 7 milyar
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scorpion20 2 ay crazywinner3
kaç asagri ücret ediyor o?
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interwap 2 ay
geçti mi kaldı mı?
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nebulabado 2 ay
Tahmin ettiğim gibi; Ultrasonik parmak izi tarama teknolojisi Optik sistemler göre çok geride.
Samsung'un lanse ettiği gibi tarama hızı, algılama hassasiyeti, dayanıklılık gibi bir artısı olmadığını görmüş oldum.
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cumur 2 ay nebulabado
hız testlerinde ve ıslak kirli karşılaştırmalarda hep önde nasıl geride oluyor youtube da bir sürü video var karşılaştırmalı ekrandan parmak izi okuyan telefonlarda hep önde şu anda adam daha ne yapsın, ekranı kazıdı orada da çalışmasın bi zahmet, optik olanları da gördük elin terlerse okumuyor
az araştırın bilmiş bilmiş yorum yapmadan önce

1 Yanıt Yanıtla +8
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anekos 2 ay
''S10'dan yazıyorum'' parmak izi okuyucu sarj %7nin altına düşünce zor okuyor. ama cidden kaliteli ve güzel telefon. kullanım dostu
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cumur 2 ay
sim kart yuvasının ve tuşların hala plastik olması üzücü
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S.Vettel 2 ay
ekranın o kadar kolay çizilmesi normal mi ya gorilla glass filan hikaye herhalde
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MrKattchup 2 ay S.Vettel
Bence başından beri dayanıklaştırdıkları iddiası hikaye, firmanın verdiği bilgilere göre bu kırılma işinin çoktan aşılmış olmazı lazımdı fakat ilk jenerasyon ile son jenerasyon arasında bir fark yok her türlü çizilip kırılıyorlar.
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sis651 2 ay S.Vettel
Ekran kolay çiziliyor ama çok da kolay değil. Hani o sivrilikte bir şeyi bilerek ekrana sürtmen gerek ki çizilsin. Öncesinde hep ekran koruyucu ile kullanırdım telefonu. Galaxy S8 kıvrımlı kenarlı olduğu için kılıflar koruyucuyu attırıyor diye ekran koruyucusuz kullanıyorum. Daha bir çizik vs. olumsuz iz belirmedi camda. Amoled ekranda kullandığım temanın ikonları görünmeye başladı tabi. :D
Safir sanırım bu goril camlarından daha iyi çizilmeme konusunda. Net bir hilesi var mı bilmem ama adam matkapla deniyor. Belki çok zorlamıyor ama o kadar zorlayacak doğal bir koşul da az bulunur. Bkz. youtube.com/...
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Shoresh 2 ay en beğenilen
izlemicem, içim yanıyor sonra..:)
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