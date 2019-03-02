Samsung S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı dayanıklılık testinden geçti

YouTuber JerryRigEverything, Samsung Galaxy S10’un ekrana gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcısını kapsamlı bir çizik testinden geçirdi. Mobil cihazların dayanıklılığını test etmek için yaptığı işkence testleri ile tanınan JerryRigEverything, amiral gemisi telefonun ekranını çizmek için iki özel kalem kullandı.

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Galaxy S10’un parmak izi tarayıcısı ilk aletle yapılan çiziklerden sonra çok az gecikme ile çalışarak nispeten başarılı oldu. Ekranda daha derin çatlaklar oluşturan ikinci kalem kullanıldığında ise ultrasonik tarayıcı kullanılamaz hale geldi.

S10 serisi ekran koruyucu uygulanmış olarak geliyor

Söz konusu testlerin cihaz satın alındığında üzerinde takılı olarak gelen koruyucu ekran filmi olmadan yapıldığını belirtmek gerekir. JerryRigEverything aynı zamanda telefonun ekranını çakmakla yaktı ve bükülme testi uyguladı.

Bununla birlikte S10'un kasasını ve kameralarını oldukça sağlam bir falçatayla kazıyarak test etti. Aşağıdaki videoda Samsung'un yeni amiral gemisine uygulanan işkence testini izleyebilir ve cihazın nasıl bir performans sergilediğini görebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=QD_IlFkqSnA