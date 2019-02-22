Samsung Galaxy S10+’ın DxOmark puanı belli oldu! Mate 20 Pro’yu geçti mi?

Kamera test laboratuvarı DxOMark’ın yeni konuğu geçtiğimiz gün tanıtılan Samsung Galaxy S10+ oldu. Üç arka kameralı Galaxy S10+’ın aldığı puan, Mate 20 Pro’yu geçemedi.

Samsung Galaxy S10+, arka kamerası ile 109 puan aldı. Mate 20 Pro ve P20 Pro da 109 puan almıştı. “En iyi akıllı telefon kamerası” unvanını bu modellerle birlikte paylaşıyor. Samsung Galaxy S10+ ile Galaxy S10 modelleri aynı arka kameralara sahip. Galaxy S10’un da bu unvanı elde ettiğini söyleyebiliriz. Galaxy S10+'ın en büyük rakibi iPhone Xs Max ise 105 puan ile beşinci sırada bulunuyor.

DxOMark, ön kameraları da test etmeye başladı. Çift ön kameralı Galaxy S10+ 96 puan alarak bu alanda tek başına lider konuma yerleşiyor. En yakın rakipleri ise 92 puan ile Galaxy Note 9 ve Google Pixel 3.

Galaxy S10+ modelinde üç adet arka kamera bulunuyor. Bu kameraların teknik özellikleri şöyle:

Ana kamera: 12MP, 1.4µm,26mm, f/1.5–2.4 değişken diyafram açıklığı, Dual-Pixel AF, OIS

12MP, 1.4µm,26mm, f/1.5–2.4 değişken diyafram açıklığı, Dual-Pixel AF, OIS Ultra Geniş Açı: 16MP, 1.0µm, 13mm, f/2.4

16MP, 1.0µm, 13mm, f/2.4 2X Telefoto: 12MP, 1.0µm, 52mm, f/2.4, PDAF, OIS

DxOMark’ın fotoğraf çekiminde arka kamera için yaptığı olumlu değerlendirmelere göre Galaxy S10+, çoğu koşulda beyaz dengesini ve renk gamutunu doğru bir şekilde ayarlıyor. Düşük ışıkta düşük gürültüyle çekim yapıyor. Geniş dinamik aralığına sahip ve vurguları korumayı başarıyor. Işığın çok az olduğu yerlerde flaşı ile çok güzel çekimler yapıyor. Yakın mesafeye zoom yapıldığında detayları iyi bir şekilde koruyor. Gerçekçi bokeh efekti veriyor.

Olumsuz değerlendirmelere göre ise çoğu durumda ince detayları kaybediyor. Çim alanlarda netlik kaybı var. Uzak mesafeye zoom yapıldığında detaylarda kayıp yaşanıyor. Parlak ışıkta parlamalar göze çarpıyor.

Video kaydında ise hızlı ve doğru bir şekilde odaklama yapığı, stabilizasyonun etkileyici olduğu, beyaz dengesinin ve pozlamanın iyi olduğu ifade ediliyor. Olumsuz olarak da parlak ortamlarda bozulmalar, kararsızlıklar ve parlamalar yaşandığı, düşük ışıkta renk doygunluğunun azaldığı, nesneyi takip eden çekimlerde netlik kaybı yaşandığı ifade ediliyor. Galaxy S10+'da bokeh modunda video kaydı yapılabiliyor.

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DxOMark'a göre Samsung Galaxy S10+'ın kamerası diğer akıllı telefonların gerisinde değil. Çoğu koşulda Mate 20 Pro haricindeki rakiplerine göre daha iyi çekim yapıyor. Ancak Mate 20 Pro ile kıyaslandığında arada pek fark olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle bu telefona Mate 20 Pro ile aynı puan verilmiş. Galaxy S10+'ın Mate 20 Pro'yu geçememesi bazı kişilerde hayal kırıklığına neden oldu.