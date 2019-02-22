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Samsung Galaxy S10+’ın DxOmark puanı belli oldu! Mate 20 Pro’yu geçti mi?

Samsung Galaxy S10+'ın DxOMark puanı açıklandı. DxOMark'ın liderlik koltuğunda bulunan Huawei Mate 20 Pro ve Huawei P20 Pro'yu geçebildi mi? Yanıtı haberimizde:
2 ay
17,7b
1
55
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy S10+’ın DxOmark puanı belli oldu! Mate 20 Pro’yu geçti mi?

Kamera test laboratuvarı DxOMark’ın yeni konuğu geçtiğimiz gün tanıtılan Samsung Galaxy S10+ oldu. Üç arka kameralı Galaxy S10+’ın aldığı puan, Mate 20 Pro’yu geçemedi.

Samsung Galaxy S10+, arka kamerası ile 109 puan aldı. Mate 20 Pro ve P20 Pro da 109 puan almıştı. “En iyi akıllı telefon kamerası” unvanını bu modellerle birlikte paylaşıyor. Samsung Galaxy S10+ ile Galaxy S10 modelleri aynı arka kameralara sahip. Galaxy S10’un da bu unvanı elde ettiğini söyleyebiliriz. Galaxy S10+'ın en büyük rakibi iPhone Xs Max ise 105 puan ile beşinci sırada bulunuyor.

DxOMark, ön kameraları da test etmeye başladı. Çift ön kameralı Galaxy S10+ 96 puan alarak bu alanda tek başına lider konuma yerleşiyor. En yakın rakipleri ise 92 puan ile Galaxy Note 9 ve Google Pixel 3.

Galaxy S10+ modelinde üç adet arka kamera bulunuyor. Bu kameraların teknik özellikleri şöyle:

  • Ana kamera: 12MP, 1.4µm,26mm, f/1.5–2.4 değişken diyafram açıklığı, Dual-Pixel AF, OIS
  • Ultra Geniş Açı: 16MP, 1.0µm, 13mm, f/2.4
  • 2X Telefoto: 12MP, 1.0µm, 52mm, f/2.4, PDAF, OIS

DxOMark’ın fotoğraf çekiminde arka kamera için yaptığı olumlu değerlendirmelere göre Galaxy S10+, çoğu koşulda beyaz dengesini ve renk gamutunu doğru bir şekilde ayarlıyor. Düşük ışıkta düşük gürültüyle çekim yapıyor. Geniş dinamik aralığına sahip ve vurguları korumayı başarıyor. Işığın çok az olduğu yerlerde flaşı ile çok güzel çekimler yapıyor. Yakın mesafeye zoom yapıldığında detayları iyi bir şekilde koruyor. Gerçekçi bokeh efekti veriyor.

Olumsuz değerlendirmelere göre ise çoğu durumda ince detayları kaybediyor. Çim alanlarda netlik kaybı var. Uzak mesafeye zoom yapıldığında detaylarda kayıp yaşanıyor. Parlak ışıkta parlamalar göze çarpıyor.

Video kaydında ise hızlı ve doğru bir şekilde odaklama yapığı, stabilizasyonun etkileyici olduğu, beyaz dengesinin ve pozlamanın iyi olduğu ifade ediliyor. Olumsuz olarak da parlak ortamlarda bozulmalar, kararsızlıklar ve parlamalar yaşandığı, düşük ışıkta renk doygunluğunun azaldığı, nesneyi takip eden çekimlerde netlik kaybı yaşandığı ifade ediliyor. Galaxy S10+'da bokeh modunda video kaydı yapılabiliyor.

DxOMark'a göre Samsung Galaxy S10+'ın kamerası diğer akıllı telefonların gerisinde değil. Çoğu koşulda Mate 20 Pro haricindeki rakiplerine göre daha iyi çekim yapıyor. Ancak Mate 20 Pro ile kıyaslandığında arada pek fark olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle bu telefona Mate 20 Pro ile aynı puan verilmiş. Galaxy S10+'ın Mate 20 Pro'yu geçememesi bazı kişilerde hayal kırıklığına neden oldu.
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GT_55 2 ay en beğenilen
Huawei ile antlaşması bitseydi o zaman 1. sıraya alabilirdi.
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10ff 2 ay Matt_Murdock
Hiç samsung kullandın mı bilmiyorum. Sony gibi telefonlar yağlı boya gibi çekerken ben samsung note 8 kamerasini teleskop niyetine kullanıyordum. Su an s3 mini cihaz bile mix2 gibi cihazdan daha detaylı çekecek neredeyse Sen gitte xiaomi nin çamur kamerasını kullan...
Hiç samsung kullandın mı bilmiyorum. Sony gibi telefonlar yağlı boya gibi çekerken ben samsung note 8 kamerasini teleskop niyetine kullanıyordum. Su an s3 mini...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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Tr@mmler 2 ay
S10+
1080p 960fps çekim modu, 4k 60fps video kaydı, 4k eis desteği gibi artıları varken Mate 20 ile arada pek fark yok denmesi çok tuhaf.
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DH Misafiri 1 ay
kardşim istersen s10 plusta o kamerayı gizleyebiliyor ekranı biraz kısmış oluyor ama note 9 görünümünü alıyor bu düşünülmüş en azından s10 ciddi anlamda iyi bir telefon :DD
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sistemli adam 2 ay
Kamera konusunda diğer markalar Huawei'ye saygı duymak zorundalar.
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___Lawyer___ 2 ay
Doğru düzgün video çekemeyen bir aletin ona buna para yedirerek aldığı puanları kim ciddiye alıyor. Kimden mi bahsediyor Mate 20 Pro'dan. Sözde kamerası rakipsiz cihaz video konusunda neredeyse Note 5 performansı verirken kalkıpta s10 gibi herşeyi ortalamanın ciddi derecede üzerinde yapan bir cihaz ile karşılaştırmak hatadır.
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Ridianod 2 ay
Sevgili arkadaşlar. Resme ya da siteye bakarsanız Mobile puan kolonu altında bir ok ile ona göre sıraladım denmiş aynı puan alanlarda isme göre sıralanmış. Bu da gösteriyor ki puanlama sıralama sisteminde ve puanlama da çok fazla yanlış var. Yeniliklerinde ayrı bir sıralaması, total puan vs gibi kamera ile alakalı her şeyin olduğu bir sıralama da olmalıydı. Kendi ayağına sıkmış dxomark. Bunu düşünmelilerdi.
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foreveriphone 2 ay
S9 Plus'ta 4k 60 fps ve 1080p 60 fps 5 ve 10 dakikayla sınırlıydı umarım bunda sınır kalkmıştır
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nevrans 2 ay
İyiki Note 9 almışım çok memnunum 10 serisinin ekranına 2 adet kamera sokmuşlar berbat olmuş film izlerken oyun oynarken çok sıkıcı bir durum olur note 11 bekliyorum sanırım çentiksiz 4K ekranlar 2020 yılında tanıtılcak.
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cumur 2 ay
Huawei ye selfie kamerasıyla fark atmış 96 puanla selfi işini çözdü samsung
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spirituals 2 ay
iPhone Samsung gibi telefonlara 1000 dolar ve üstü vermek yerine 400 500 dolar civarı gezen oneplus , Xiaomi cihazları alın arkadaşlar. Hız olarak zaten s855 ile Exynos 9820 benzer performans veriyor. Kamera desen zaten aman aman farklar yok. Normal kullanıcı s710 ile s845 arasındaki farkı anlayamaz bile. (Atomu telefonla parçaladığını düşünen "manyak" arkadaşlar hariç)
Apple uzun süreli olma konusunda diğer markalardan daha iyi sadece. 7 plus bile halen pupg gibi oyunları note9 ayarında oynatıyor ki 3 4 yıllık bir cihaz kendileri. (Ki 6s bile pupbg de cidden iyi) Yazılım donanım uyumu sayesinde her açıdan fark yaratıyor.
Bu demek değil ki Apple daha iyi.. Aynı şeyin lacivert olanı sadece. Sadece 1 sene sonra kasmaya başlamasın dersen al.
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Fenomenon 2 ay
Bu forumda ne kadar iphone fanı varsa bi o kadar da samsung fanı var bu o kadar da xiaomi fanı var.
Ben mi 6 kullanıyorum ve kamerasından memnunum. Gayet güzel çekiyor. Xiaomi'yi kötüleyenler neye göre kötülüyor anlamıyorum. Samsunun renkleri çok farkı gösteriyor. Yağlı boya tablosu gibi çeken asıl samsung'dur. Ama bu güzel çektiğini göstermez.
Adam demiş s3 mini xiaomi'den iyi çekiyor. Yav he he. 2017-2018 model j serisi a serisi bile çöp gibi çekiyor. Xiaomi'ye yaklaşması imkansız. Aynı paraya alınan samsung ve xiaomi'lerden xiaomi en az 2 gömlek üstün kamera konusunda
Bu kadar ön yargılı olmayın. Bu kadar kıskanmayın. Mi9 çıktı. Kamerada 107 puan aldı. Yok dandikmiş yok iyi değilmiş. Daha görmediği telefona b*k atıyor.
Maalesef samsung fanlarının iphone fanlarından fazla farkı yok.
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meftunyekta 2 ay
Şu herşeyi ben bilirimciler, fanboylar, ölümüne karalama timi siz niye hiç bitmiyorsunuz ? Gayet güzel cihaz yapmışlar.
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caneryendi 2 ay meftunyekta
mi 8 kullanıyorum samsung sevmem ama adamlar yapmış
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