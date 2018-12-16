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Samsung Galaxy S10 sarı renk seçeneğine sahip olabilir

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S ve Note serilerinde genellikle sade ve ağır renk seçenekleri sunuyor. Ancak görünüşe bakılırsa Galaxy S10'un sarı renkli bir varyantı da olacak.
5 ay
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10
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S ve Galaxy Note serisi akıllı telefonların oldukça kasvetli renk seçeneklerine sahip olduğu bir gerçek ancak söylentiler doğruysa Galaxy S10 güzel bir sarı renkle gelebilir. Fakat bu rengin yalnızca en küçük varyanta özel olacağı iddia ediliyor.
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Güney Koreli şirket önümüzdeki sene büyük ihtimalle ikiden fazla Galaxy S10 çıkaracak. Samsung'un her zamanki gibi Galaxy S10 ve S10 Plus modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirketin üçüncü ve hatta dördüncü varyantı da çıkaracağına dair haberler var.

Sarı renk S10 Lite varyantına özel olabilir

Bunlardan biri olması beklenen bütçe dostu S10 "Lite" varyantının sarı renk seçeneği ile geleceği söyleniyor. Şu an için nasıl bir sarıdan bahsedildiğini bilmiyoruz ancak Note 9’un S Pen'inde kullanılanla aynı sarıysa oldukça hoş ve canlı görüneceğini söyleyebiliriz.
Telefonun diğer muhtemel renk seçenekleri arasında beyaz, siyah, yeşil ve mavi de bulunuyor. Sarı renkli Galaxy S10 hakkında henüz ortada resmi bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki haftalarda Samsung'un yeni amiral gemisi hakkında daha fazla detay ortaya çıktıkça bu konunun da aydınlığa kavuşacağını ümit ediyoruz.

https://www.sammobile.com/2018/12/14/exclusive-galaxy-s10-yellow-other-colors Yorum Yaz
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Yeşilbarış 5 ay
varyant
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sniko1 5 ay
Eğer böyle gelirse gerçekten tasarım konusunda çıtayı aşar
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ozgurrdunya 5 ay
İster sarı olsun, ister mavi olsun, isterse pembe olsun. O telefonları kılıfsız kullanamıyoruz. Kullananlar neyse de telefon hasar aldığında çıkan faturalar az buz değil. Sonuçta kılıfla kullanacağım telefonun arkası sarı olmuş ne farkedecek ki.
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Tommy Shelby 5 ay
Sarı telefon mu olur
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Lithaunans 5 ay
Birde apple artık inovatif ve öncü bir marka değil deniyor nerden geldi bu akıllarına acaba ?
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cos37 5 ay
Habere bak
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sis651 5 ay
Ne renk gelirse gelsin. Dandik bir araba fiyatına cihaz, zaten kılıf içinde kullanacağız; renginin önemi bana göre hiç yok gibi.
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kymelria 5 ay
5000mah pilli pikaçu ediyşın
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JaxFellex 5 ay
görselde ki gibi olursa efsane olur. ama fiyatlar uçuyor işte sıkıntılı.
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WinterSoldier10 5 ay JaxFellex
Muhtemelen öyle gelecek. Fakat Samsung dan beklenen bu değildi. S10 la beraber full ekran deneyimi sunan ekran altında kamera bekleniyordu. Kamera deliği değil. A serisinde delik olmalıydı.
3 4 sene öncesine kadar sektöre yön veren firmaydı. Şimdi bu hale gelmesine üzüldüm.
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samsung, akıllı telefon ve
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