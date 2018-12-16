Samsung Galaxy S10 sarı renk seçeneğine sahip olabilir

Samsung Galaxy S ve Galaxy Note serisi akıllı telefonların oldukça kasvetli renk seçeneklerine sahip olduğu bir gerçek ancak söylentiler doğruysa Galaxy S10 güzel bir sarı renkle gelebilir. Fakat bu rengin yalnızca en küçük varyanta özel olacağı iddia ediliyor.

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Güney Koreli şirket önümüzdeki sene büyük ihtimalle ikiden fazla Galaxy S10 çıkaracak. Samsung'un her zamanki gibi Galaxy S10 ve S10 Plus modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak şirketin üçüncü ve hatta dördüncü varyantı da çıkaracağına dair haberler var.

Sarı renk S10 Lite varyantına özel olabilir

Bunlardan biri olması beklenen bütçe dostu S10 "Lite" varyantının sarı renk seçeneği ile geleceği söyleniyor. Şu an için nasıl bir sarıdan bahsedildiğini bilmiyoruz ancak Note 9’un S Pen'inde kullanılanla aynı sarıysa oldukça hoş ve canlı görüneceğini söyleyebiliriz.

Telefonun diğer muhtemel renk seçenekleri arasında beyaz, siyah, yeşil ve mavi de bulunuyor. Sarı renkli Galaxy S10 hakkında henüz ortada resmi bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki haftalarda Samsung'un yeni amiral gemisi hakkında daha fazla detay ortaya çıktıkça bu konunun da aydınlığa kavuşacağını ümit ediyoruz.

https://www.sammobile.com/2018/12/14/exclusive-galaxy-s10-yellow-other-colors