Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı

Popüler aksesuar üreticisi Olixar, Huawei P30 ve P30 Pro modellerine ait kılıf görsellerini yayınladı. Görünüşe bakılırsa P30 Pro modeli dört, P30 ise üç arka kamera ile piyasaya sürülecek.
5 ay
13,2b
1
17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu yılın başlarına piyasaya sürülen Huawei P20 Pro üçlü arka kamera sistemi ile gelen ilk akıllı telefon olmuştu. Dolayısı ile önümüzdeki yıl çıkacak Huawei P30 Pro'nun dört arka kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor.
Samsung kısa süre önce dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu olan Galaxy A9 (2018) modelini piyasaya sürdü. Dolayısı ile Huawei dörtlü kamera sistemine sahip bir telefon çıkarsa bile bu konuda bir ilke imza atmış olmayacak.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı"
Yayınlanan yeni bir rapor P30 Pro'nun ek bir arka kamera sensörü ile donatılabileceğini ortaya koydu. Olixar adlı bir aksesuar üreticisi Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin sırasıyla üç ve dört arka kamerayla geleceğini gösteren kılıf görsellerini yayınladı.

Galaxy S10 serisine rakip olacak

Huawei P30 Pro'nun kılıf resimleri, dikey olarak konumlandırılmış dörtlü arka kamera sistemini gözler önüne seriyor. Görünüşe bakılırsa flaş ünitesi yan tarafta olacak. Çift LED flaşın üzerindeki iki nokta, lazer otofokus sensörü gibi görünüyor. Huawei P30'un kılıf görselleri ise cihazın üçlü kamera sistemine sahip olacağını ortaya koydu. LED flaş ünitesi de P20 Pro'daki gibi kamera modülü ile aynı konumda yer alacak.
Olixar'ın paylaştığı görüntüler, P30 ve P30 Pro'nun ekranında su damlası şeklinde küçük bir çentik olacağını gösteriyor. Huawei P30 serisi, delikli ekranla piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 ve S10 Plus modelleri ile rekabet edecek. Galaxy S10 serisinin Şubat ayında tanıtılacağı bildirilirken, P30 ve P30 Pro'nun Mart ayında resmiyet kazanacağı söyleniyor.

https://www.mobilefun.com/huawei/p30-pro/cases Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
erdem552 5 ay en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kymelria 5 ay
İyice minibüse döndü telefonlar, Arkayı dörtleyelim beyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grafman09 5 ay
Dörtleyen, dörtleyene :) biri çenter, öbürü damlar. Bu işten en kazançlı çıkan sony herhalde, sırf sensör satışı ile ihya oluyorlar..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 5 ay
Bu kadar kamera var kimse de çıkıp xenon flaş yapmadı daha nokiadan sonra.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cihansev 5 ay ezimuse
xenon flash ilk sonyericsonda vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Greylights 5 ay
3 den fazlası gereksiz. Biri kaliteli diyaframı büyük bir sensör, biri siyah beyaz ışık algılamak için biri de mp si yüksek 3x 5x zoom olsun bence kamera yönünden mükkemmel telefon bu olur. Huawei 4 kameradan önce 4k60fps versin ilk.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 5 ay Greylights
Greylights
3 den fazlası gereksiz. Biri kaliteli diyaframı büyük bir sensör, biri siyah beyaz ışık algılamak için biri de mp si yüksek 3x 5x zoom olsun bence kamera yönünden mükkemmel telefon bu olur. Huawei 4 kameradan önce 4k60fps versin ilk.

Bence de geniş açı olmazsa olmaz. 4 kamera çok doğru bir seçim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 5 ay
Atanamamış Galaxy A9 :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lax Guy 5 ay
iyi güzel hoş da neden ama neden?
4 kamera ne yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 ay
Kameranın telefonu var muhahah :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 5 ay
Mate 10 pro dan sonra batirdilar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KNTLG 5 ay
işin tadını kaçırdılar iyice. Her sene yeni bir kamera eklenecekse , gelecek yılları düşünemiyorum...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 5 ay
Bence fazla uzatmayın kameraya telefon koyun
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13219 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, akıllı telefon ve
8 etiket daha cep telefonu p30 pro p30 dörtlü arka kamera Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay AB'den otomobil üreticilerini kızdıran emisyon kararı 5 ay Facebook, Netflix ve Microsoft gibi 150 şirkete kullanıcıların kişisel verilerini açtı [Güncellendi] 5 ay Türkiye’de gizli madencilik yazılımları 4 kat arttı 5 ay Samsung Galaxy S10 serisinin tasarımını açığa çıkaran görseller yayınlandı 5 ay Xiaomi’nin Android Go telefonu ortaya çıktı 5 ay Google’un mesajlaşma servisleri için gelecek planları neler? 5 ay Google Asistan ertelenebilecek uçak seferleri için kullanıcıları uyaracak 5 ay İnternet reklamları vergi stopajı kapsamına alındı 5 ay Elon Musk'ın çılgın tünel projesi sonunda ortaya çıktı 5 ay Instagram Hikayeler'e yeni özellikler geldi 5 ay Obeziteyle savaşan ve pile ihtiyaç duymayan implant geliştirildi 5 ay Apple Watch Series 4 eğitim videoları yayınlandı 5 ay Lenovo Z5 Pro GT Ferrari Edition modelinin fotoğrafı ortaya çıktı 5 ay HTC, 2019 yılında amiral gemisi ve orta segment akıllı telefonlara odaklanacak 5 ay Lenovo S5 Pro GT tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay Elektronik kitap, gazete ve dergilerin KDV oranı yükseltildi 5 ay İnternet fiyatları uçacak: "Türk Telekom BTK’ya zam teklifini sundu" 5 ay Intel Vaunt akıllı gözlük projesi el değiştirdi 5 ay Facebook, geçmişi temizleme özelliğini 2019'a erteledi 5 ay ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı Sonraki Twitter kronolojik sıralamaya geri döndü 5 ay Huawei, 65 milyon Nova serisi akıllı telefon satmayı başarmış 5 ay Xiaomi Redmi 7'nin teknik özellikleri ortaya çıktı 5 ay Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT 5 ay Baidu, otonom araçlarını test etmek için Unity oyun motorunu kullanıyor 5 ay ABD'nin balistik füze sistemlerinde güvenlik açıkları tespit edildi 5 ay Güneş Sistemi'nin bilinen en uzak cismi keşfedildi "Farout" 5 ay Amazon Echo akıllı duvar saati satışa sunuldu 5 ay Oyuncu monitörü pazarı katlanarak büyüyor, Asus lider 5 ay Çin’e özel Google arama motoru planları suya düştü 5 ay Monster'da Bu Hafta - CS: GO 5 ay Xbox platformuna Steam desteği iddiaları 5 ay Snapdragon 855 ve 12 GB RAM'li ilk telefon: Lenovo Z5 Pro GT ile tanışın 5 ay Güneş enerjili araçlarda yeni rekor: 50 dolarlık enerji ile 4,100 km 5 ay Honda'nın otonom iş araçları zorlu işlerde insanlara yardım edecek 5 ay Türk savaş gemilerinin yeni gücü ÇAFRAD ilk sınavı geçti 5 ay NVIDIA’dan mobil grafik çözümleri için giriş seviyesi GeForce MX250 sesleri 5 ay Google, New York'ta 1 milyar dolarlık yeni kampüs kuruyor 5 ay Kromozomlar, biyolojik cinsiyeti belirleyen yegâne faktör olmayabilir 5 ay Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında akıllı ambulans dönemini başlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim