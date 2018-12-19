Dört arka kameralı Huawei P30 Pro'nun tasarımı açığa çıktı

Bu yılın başlarına piyasaya sürülen Huawei P20 Pro üçlü arka kamera sistemi ile gelen ilk akıllı telefon olmuştu. Dolayısı ile önümüzdeki yıl çıkacak Huawei P30 Pro'nun dört arka kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Samsung kısa süre önce dünyanın ilk dört arka kameralı akıllı telefonu olan Galaxy A9 (2018) modelini piyasaya sürdü. Dolayısı ile Huawei dörtlü kamera sistemine sahip bir telefon çıkarsa bile bu konuda bir ilke imza atmış olmayacak.

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Yayınlanan yeni bir rapor P30 Pro'nun ek bir arka kamera sensörü ile donatılabileceğini ortaya koydu. Olixar adlı bir aksesuar üreticisi Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin sırasıyla üç ve dört arka kamerayla geleceğini gösteren kılıf görsellerini yayınladı.

Galaxy S10 serisine rakip olacak

Huawei P30 Pro'nun kılıf resimleri, dikey olarak konumlandırılmış dörtlü arka kamera sistemini gözler önüne seriyor. Görünüşe bakılırsa flaş ünitesi yan tarafta olacak. Çift LED flaşın üzerindeki iki nokta, lazer otofokus sensörü gibi görünüyor. Huawei P30'un kılıf görselleri ise cihazın üçlü kamera sistemine sahip olacağını ortaya koydu. LED flaş ünitesi de P20 Pro'daki gibi kamera modülü ile aynı konumda yer alacak.

Olixar'ın paylaştığı görüntüler, P30 ve P30 Pro'nun ekranında su damlası şeklinde küçük bir çentik olacağını gösteriyor. Huawei P30 serisi, delikli ekranla piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 ve S10 Plus modelleri ile rekabet edecek. Galaxy S10 serisinin Şubat ayında tanıtılacağı bildirilirken, P30 ve P30 Pro'nun Mart ayında resmiyet kazanacağı söyleniyor.

https://www.mobilefun.com/huawei/p30-pro/cases