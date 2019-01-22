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Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceği onaylandı

Samsung Pay uygulamasının kodlarında, önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip olacağını gösteren referanslar keşfedildi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, önümüzdeki ay Galaxy S10 serisine resmiyet kazandıracak. Amiral gemisi telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor. Güney Koreli şirketin bu özelliği sunacağı zaten uzunca bir süredir konuşuluyordu ancak rakip şirketler cihazlarında bu teknolojiye yer verdikten sonra Samsung için önemi bir kat daha arttı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu"
Samsung Pay uygulamasının kodlarında, önümüzdeki ay lanse edilecek üç Galaxy S10 modelinden en az birinin ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini ortaya koyan referanslar keşfedildi. XDA Developers internet sitesine göre kullanıcı ödeme yaparken uygulama iki ekstra arka plan işlemi gerçekleştirecek.

Galaxy S10, Mart ayında satışa sunulacak

Samsung Pay ilk olarak kullanıcının cihazında ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı olup olmadığını kontrol edecek. Eğer varsa uygulama sensöre yer açmak için ödeme penceresini ekranın alt kısmından yukarıya taşıyacak. Güney Koreli şirket yeni nesil amiral gemisini 20 Şubat tarihinde tanıtacak. Galaxy S10 serisinin Mart ayının başlarında satışa sunulması bekleniyor.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-s10-in-display-fingerprint-scanner-confirmed/ Yorum Yaz
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Askaparta 3 ay
Ne meraklıyız parmak izimizi kaydettirmeye.
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mrkb 3 ay
Türkiyede her türlü pahallı olacak ama dünyada en son cıkan s9 fiyatından fazla olmamalı hatta, daha düşük olmalı satması için. Nedenini söylemeye gerek yok .
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the_dedektif 3 ay
arkadaşlar s10 plus elime geldi ve kullandım merak eden var ise bana aklındaki soruları sorabilir. ( ciddiyim ) !!!!
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marseltalon 3 ay the_dedektif
Ram kaç ve hafıza ne kadarlık. Bana 12 rem ve 1 TB olanı lazım.
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Marquis-de-Sade` 3 ay the_dedektif
O da bişey mi, benimde S11 Plus elime geldi ve kullandım merak ettiğin birşey varsa sor söyleyeyim. ((( çok ciddiyim ! ) !!!) !
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deoks 3 ay
Devir tasarruf devri. Telefon çıktığında 8-9 binden aşağı olmaz heralde. Bu parayı cepte nakit tutmak daha iyi olur.
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Spider_hip 3 ay
Helal be, süper bir innovasyon. Allah bilir birden fazla kamerası bile olur.
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the_dedektif 3 ay Spider_hip
ekrana gömülü parmak izi okuyucu var evet tek bir noktadan ama biraz yavaş !
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marseltalon 3 ay
Telefon kesin resimdeki gibimi çıkacak.
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the_dedektif 3 ay marseltalon
Evet aynısı çıkacak.
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