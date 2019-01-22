Samsung Galaxy S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ile geleceği onaylandı

Samsung, önümüzdeki ay Galaxy S10 serisine resmiyet kazandıracak. Amiral gemisi telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olması bekleniyor. Güney Koreli şirketin bu özelliği sunacağı zaten uzunca bir süredir konuşuluyordu ancak rakip şirketler cihazlarında bu teknolojiye yer verdikten sonra Samsung için önemi bir kat daha arttı.

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Samsung Pay uygulamasının kodlarında, önümüzdeki ay lanse edilecek üç Galaxy S10 modelinden en az birinin ekrana gömülü parmak izi sensörü ile geleceğini ortaya koyan referanslar keşfedildi. XDA Developers internet sitesine göre kullanıcı ödeme yaparken uygulama iki ekstra arka plan işlemi gerçekleştirecek.

Galaxy S10, Mart ayında satışa sunulacak

Samsung Pay ilk olarak kullanıcının cihazında ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı olup olmadığını kontrol edecek. Eğer varsa uygulama sensöre yer açmak için ödeme penceresini ekranın alt kısmından yukarıya taşıyacak. Güney Koreli şirket yeni nesil amiral gemisini 20 Şubat tarihinde tanıtacak. Galaxy S10 serisinin Mart ayının başlarında satışa sunulması bekleniyor.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-s10-in-display-fingerprint-scanner-confirmed/