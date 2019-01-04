Samsung Galaxy S10'un tasarımını gösteren bir fotoğraf yayınlandı

Haber Editörü
Samsung Galaxy S10'un önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Tek bildiğimiz şey Samsung'un Infinity-O olarak adlandırıldığı yeni bir ekran tasarımı ile gelme ihtimalinin yüksek olması. Evan Blass karşımıza nasıl bir telefonun çıkacağını gösteren yeni bir görsel paylaştı.Ayrıca Bkz. "Huawei, iPhone'dan atılan yeni yıl tweeti için çalışanlarına ceza verdi"
Fotoğraftaki cihazın Samsung Galaxy S10 (Beyond 1) olduğu iddia ediliyor. Güney Koreli şirketin diğer Android üreticilerinin aksine çentikli tasarım kullanmayacağına yönelik söylentiler vardı. Görseldeki akıllı telefonun delikli ekrana sahip olması da bir anlamda bu iddiaları doğruluyor.
Düz ekranlı ucuz varyantı da olacak
Görünüşe bakılırsa bu model kavisli ekran ile gelecek ancak Galaxy S10'un düz ekranlı daha ucuz bir varyantının olacağını da duyduk. Bununla birlikte telefonun kenarlarının oldukça parlak görünmesi paslanmaz çelik kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Son olarak Galaxy S10'un tasarım anlamında önceki modellere benzediğini de belirtelim.
https://twitter.com/evleaks/status/1080839947135922177 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Olm derdiniz ne şu kamerayla ! Niye bir sağa bir sola dayiyorsunuz şunu?!
Bu nasıl bir kamera konumlandirmasi?!
Ne yapacaz şimdi biz Samsung s10 a özel port mu yapacaz!
Bende onu merak ediyorum. S10a destek vermeyen bir uygulamada nolacak. Mesela tam kameranın olduğu yerde bir buton olsa oraya nasıl dokunabilecek bir kişi? Saçma sapan tasarımlar.
Ilerde artik onude arkasi da boyle cihazlar beklerim. Yotaphone eskimis olsa da onun gibi tam ekranli e-ink li delik kamera payli cihazlar olmali ...
Saatimin ekran çözünürlüğü 240 x 240 diye geçiyor ama ekran yuvarlak. Yani 240 piksel çaplı bir çizim yapabilmek için kenarlarda kalan bir sürü piksel de işleniyor yine işlemcide!..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
8287 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve