Samsung Galaxy S10'un tasarımını gösteren bir fotoğraf yayınlandı

Samsung Galaxy S10'un önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Tek bildiğimiz şey Samsung'un Infinity-O olarak adlandırıldığı yeni bir ekran tasarımı ile gelme ihtimalinin yüksek olması. Evan Blass karşımıza nasıl bir telefonun çıkacağını gösteren yeni bir görsel paylaştı.

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Fotoğraftaki cihazın Samsung Galaxy S10 (Beyond 1) olduğu iddia ediliyor. Güney Koreli şirketin diğer Android üreticilerinin aksine çentikli tasarım kullanmayacağına yönelik söylentiler vardı. Görseldeki akıllı telefonun delikli ekrana sahip olması da bir anlamda bu iddiaları doğruluyor.

Düz ekranlı ucuz varyantı da olacak

Görünüşe bakılırsa bu model kavisli ekran ile gelecek ancak Galaxy S10'un düz ekranlı daha ucuz bir varyantının olacağını da duyduk. Bununla birlikte telefonun kenarlarının oldukça parlak görünmesi paslanmaz çelik kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Son olarak Galaxy S10'un tasarım anlamında önceki modellere benzediğini de belirtelim.

https://twitter.com/evleaks/status/1080839947135922177