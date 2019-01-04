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Samsung Galaxy S10'un tasarımını gösteren bir fotoğraf yayınlandı

Güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Evan Blass, Samsung'un yakında tanıtacağı yeni amiral gemisinin bir fotoğrafını paylaştı. Yayınlanan görsel Galaxy S10'un delikli ekranla geleceğini gösteriyor.
4 ay
8,3b
1
23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10'un önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Akıllı telefonun nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda çok fazla bilgi sahibi değiliz. Tek bildiğimiz şey Samsung'un Infinity-O olarak adlandırıldığı yeni bir ekran tasarımı ile gelme ihtimalinin yüksek olması. Evan Blass karşımıza nasıl bir telefonun çıkacağını gösteren yeni bir görsel paylaştı.
Ayrıca Bkz. "Huawei, iPhone'dan atılan yeni yıl tweeti için çalışanlarına ceza verdi"
Fotoğraftaki cihazın Samsung Galaxy S10 (Beyond 1) olduğu iddia ediliyor. Güney Koreli şirketin diğer Android üreticilerinin aksine çentikli tasarım kullanmayacağına yönelik söylentiler vardı. Görseldeki akıllı telefonun delikli ekrana sahip olması da bir anlamda bu iddiaları doğruluyor.

Düz ekranlı ucuz varyantı da olacak

Görünüşe bakılırsa bu model kavisli ekran ile gelecek ancak Galaxy S10'un düz ekranlı daha ucuz bir varyantının olacağını da duyduk. Bununla birlikte telefonun kenarlarının oldukça parlak görünmesi paslanmaz çelik kullanılmış olabileceğini düşündürüyor. Son olarak Galaxy S10'un tasarım anlamında önceki modellere benzediğini de belirtelim.

https://twitter.com/evleaks/status/1080839947135922177 Yorum Yaz
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koyunsavar 4 ay en beğenilen
Çerçeveler kalın
1 Yanıt Yanıtla +9
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EuronGreyjoy 4 ay
Çentikli telefonları sevemedim ama bu tasarım çentikten de kötü duruyor. Şahsi fikrim tabiki..
1 Yanıt Yanıtla +8
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RANCH SOS 4 ay
Delik modası niye geldi gerçekten anlamıyorum. Görsel desen değil berbat. E kullanışlılık desen hiç bir işe yaramıyor. Gerçekten ilginç
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
CoMMaNDeRCX 4 ay
Yahu samsung zaten galaxy s10 un oncu modeli olan a8s i tanitti. Youtubeda bir ton on incelemesi var. Yani S10 un merak edilecek yani kalmadi. Zaten ekrandan parmak izi vs ninde bir esprisi kalmadi huawei ile
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TheStarBox 4 ay
Oyun ve uygulama geliştiricilerinin başına belamisiniz lan siz?!!!
Olm derdiniz ne şu kamerayla ! Niye bir sağa bir sola dayiyorsunuz şunu?!
Bu nasıl bir kamera konumlandirmasi?!
Ne yapacaz şimdi biz Samsung s10 a özel port mu yapacaz!
1 Yanıt Yanıtla +1
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Celonfix 4 ay TheStarBox
TheStarBox
Oyun ve uygulama geliştiricilerinin başına belamisiniz lan siz?!!!
Olm derdiniz ne şu kamerayla ! Niye bir sağa bir sola dayiyorsunuz şunu?!
Bu nasıl bir kamera konumlandirmasi?!
Ne yapacaz şimdi biz Samsung s10 a özel port mu yapacaz!

Bende onu merak ediyorum. S10a destek vermeyen bir uygulamada nolacak. Mesela tam kameranın olduğu yerde bir buton olsa oraya nasıl dokunabilecek bir kişi? Saçma sapan tasarımlar.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ByAliTR 4 ay
nubia x bundan kat be kat guzel. eger samsung s serisini bu tasarimla cikartirsa cok buyuk fiyasko yasar.
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Celonfix 4 ay
O ne öyle ölü pixel gibi,berbat olmuş. Çentik furyasına tek başına Samsung direniyordu şimdi Samsung'da katıldı.
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yusufozer 4 ay
Fena değil ayfonun çentiği daha kötü. Ama alt üst çerçeve kalın. S9 veya meizu 16 en iyisi bence sıkıntı yok sonyin son telefonu nu çok beğendim tasarım çok iyi bence s 10 da zaten. Alt üst boşluk ları topla bair ekrandan yemesin.
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___Lawyer___ 4 ay
Neden Nova Launcher kurulu ben onu anlamadım :D
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smart1978 4 ay
Sanki bir telefonun arka kapagina kaplama yapilmis sticker filan gibi duruyor
.
Ilerde artik onude arkasi da boyle cihazlar beklerim. Yotaphone eskimis olsa da onun gibi tam ekranli e-ink li delik kamera payli cihazlar olmali ...
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RANCH SOS 4 ay
Delik modası niye geldi gerçekten anlamıyorum. Görsel desen değil berbat. E kullanışlılık desen hiç bir işe yaramıyor. Gerçekten ilginç
1 Yanıt Yanıtla +5
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sis651 4 ay RANCH SOS
Çentik modası neden geldiyse ondan. Bence mantıklı bir çözüm bulunana kadar ekrandaki görüntünün içine edilmemeliydi. Şu Samsung'un kıvrımlı ekranlarının kenarındaki kıvrımlı alanlar bile bana hırsızlık gibi geliyor. Çünkü orada o kıvrım olsa da işlemci o kıvrımların içini de piksel piksel hesaplayarak işliyor. Hani işlemcinin zamanını alıyor o kıvrımın görünmeyen yerindeki o pikseller ama sen göremiyorsun. İşlemci gücü israfı. Bu çentik ve delikler de öyle.
Saatimin ekran çözünürlüğü 240 x 240 diye geçiyor ama ekran yuvarlak. Yani 240 piksel çaplı bir çizim yapabilmek için kenarlarda kalan bir sürü piksel de işleniyor yine işlemcide!..
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mrkb 4 ay
Çok oval yapmaya başladı samsung bu s serisini...
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Greylights 4 ay
üst ve alt aynı olursa ki bence öyle olacaktır, o zaman tasarım güzel. Sadece kamera biraz daha kenara alınsa daha iyi.
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