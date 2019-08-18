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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S11 geliyor: 10x optik zoom'lu 108 MP kamera

Galaxy Note 10'u tanıtmasının ardından tüm gözler Samsung'un bir sonraki amiral gemisine çevrildi. Galaxy S11'in 10x optik zoom özellikli 108 megapiksel kameraya sahip olacağı söyleniyor.
11 dk.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Merakla beklenen Samsung Galaxy S11'in 10x optik zoom özellikli 108 megapiksel kamera ile geleceği söyleniyor. Independent tarafından hazırlanan son rapora göre amiral gemisi telefon, 108 megapiksel çözünürlüğe sahip ilk kamera sensörü olan ISOCELL Bright HMX ile donatılacak.
Ayrıca Bkz. "iPhone 11, Note 10 ile aynı OLED ekrana sahip olabilir"
Samsung ve Xiaomi iş birliğiyle geliştirilen yeni görüntü sensörü sayesinde akıllı telefonlarda ilk kez 100 milyon piksel barajının üzerine çıkılmış olacak. ISOCELL Bright HMX, Samsung Galaxy S11'in 12032 × 9024 piksel çözünürlükte fotoğraf çekebilmesini sağlayacak.

10x optik zoom sunacak

Öte yandan Ice Universe isimli Twitter hesabı, Samsung Galaxy S11'in kamerasının 10x optik zoom özellikli olacağını iddia etti. ISOCELL Bright HMX sensöre sahip ilk telefon bu sonbaharda tanıtılacağı söylenen Xiaomi Mi Mix 4 olabilir. Galaxy S11'in ise en erken 2020'nin Şubat ayında lanse edilmesi bekleniyor.

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tazzmann 2 dk.
Bu ekonomi ile 15000TL olur. Biz anca s7 edge alabiliriz.
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smart1978 6 dk.
20bin TL den asagi gelmez Turkiye'ye ...
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