Samsung Galaxy S11 geliyor: 10x optik zoom'lu 108 MP kamera

Merakla beklenen Samsung Galaxy S11'in 10x optik zoom özellikli 108 megapiksel kamera ile geleceği söyleniyor. Independent tarafından hazırlanan son rapora göre amiral gemisi telefon, 108 megapiksel çözünürlüğe sahip ilk kamera sensörü olan ISOCELL Bright HMX ile donatılacak.

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Samsung ve Xiaomi iş birliğiyle geliştirilen yeni görüntü sensörü sayesinde akıllı telefonlarda ilk kez 100 milyon piksel barajının üzerine çıkılmış olacak. ISOCELL Bright HMX, Samsung Galaxy S11'in 12032 × 9024 piksel çözünürlükte fotoğraf çekebilmesini sağlayacak.

10x optik zoom sunacak

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Öte yandan Ice Universe isimli Twitter hesabı, Samsung Galaxy S11'in kamerasınınözellikli olacağını iddia etti. ISOCELL Bright HMX sensöre sahip ilk telefon bu sonbaharda tanıtılacağı söylenenolabilir. Galaxy S11'in ise en erkenŞubat ayında lanse edilmesi bekleniyor.