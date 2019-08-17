iPhone 11, Note 10 ile aynı OLED ekrana sahip olabilir

Samsung'un iyi yaptığı işlerden biri de çok kaliteli OLED ekranlar üretmesi diyebiliriz. Bunun son örneğini ise geçtiğimiz hafta tanıtılan Note 10'un ekranında görmüştük. Gelen haberler ise Apple'ın yeni iPhone modellerinde Note 10'larda kullanılan OLED ekranların aynısı olacağı yönünde.

Ekranları aynı kalitede olacak

Güney Kore'de yayınlanan yeni bir rapora göre, Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 11 modellerinde Samsung'un Galaxy Note 10'de kullandığı OLED malzemeleri kullanılacak. Apple önceki yıllarda rakiplerinden farklı olmak için ekran malzemelerinde farklı materyaller kullanmıştı ancak şirket bu tutumunu değiştirme kararı aldı.

Apple'ın neden Samsung ile aynı OLED ekran malzemelerini kullanacağı net değil ancak bunun en önemli nedeninin maliyetler olacağı söyleniyor. Zira Apple'ın kendi iPhone ekranlarında kullanılmak üzere farklı materyallerin temin edilmesi, şirkete ek bir külfet getirdiği ifade ediliyor. Sonuç olarak Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 11 modellerinin, Note 10 ile aynı kalitede ekrana sahip olması kuvvetle muhtemel bir durum diyebiliriz. Bunu olumlu olarak değerlendirmek de mümkün.

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=2620