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iPhone 11, Note 10 ile aynı OLED ekrana sahip olabilir

Tanıtımına bir aydan kısa bir süre kalan iPhone 11 hakkındaki sızıntılar durmak bilmiyor. Gelen haberlere göre yeni nesil iPhone modellerinde Note 10 ile aynı ekran kullanılacak.
3 sa.
1,3b
19
9
iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung'un iyi yaptığı işlerden biri de çok kaliteli OLED ekranlar üretmesi diyebiliriz. Bunun son örneğini ise geçtiğimiz hafta tanıtılan Note 10'un ekranında görmüştük. Gelen haberler ise Apple'ın yeni iPhone modellerinde Note 10'larda kullanılan OLED ekranların aynısı olacağı yönünde.

Ekranları aynı kalitede olacak

Güney Kore'de yayınlanan yeni bir rapora göre, Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 11 modellerinde Samsung'un Galaxy Note 10'de kullandığı OLED malzemeleri kullanılacak. Apple önceki yıllarda rakiplerinden farklı olmak için ekran malzemelerinde farklı materyaller kullanmıştı ancak şirket bu tutumunu değiştirme kararı aldı.
iPhone 11, Note 10 ile aynı OLED ekrana sahip olabilir
Apple'ın neden Samsung ile aynı OLED ekran malzemelerini kullanacağı net değil ancak bunun en önemli nedeninin maliyetler olacağı söyleniyor. Zira Apple'ın kendi iPhone ekranlarında kullanılmak üzere farklı materyallerin temin edilmesi, şirkete ek bir külfet getirdiği ifade ediliyor. Sonuç olarak Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 11 modellerinin, Note 10 ile aynı kalitede ekrana sahip olması kuvvetle muhtemel bir durum diyebiliriz. Bunu olumlu olarak değerlendirmek de mümkün.


http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=2620 Yorum Yaz
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smart1978 3 sa.
TrueTone renk tonlamasi ayarlamasi ile yine Note10 dan daha ustun olacaktir.
Ayrica Note serisinde S-Pen kalemi icin ayrica bir cam katman kullanilmasindan sebep tum Note serilerinde oldugu gibi ekran kalitesinden parlaklikta az da olsa dusme olacaktir.
Velhasil Iphone 11 ekrani her turlu daha kaliteli ve ustun olacaktir... DPI degeri ile artilari nelerdir ayrica ele alinabilir ciktiktan sonra ...
TrueTone renk tonlamasi ayarlamasi ile yine Note10 dan daha ustun olacaktir.Ayrica Note serisinde S-Pen kalemi icin ayrica bir cam katman kullanilmasindan ...
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wolwes 3 sa. en beğenilen
İnovasyonnnn
yersen.
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TheMarjinaLs 16 dk.
Apple bey , ne yapıyorsunuz ?
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edwinnarc 1 sa.
Apple önceki yıllarda rakiplerinden farklı olmak için ekran malzemelerinde farklı materyaller kullanmıştı ancak şirket bu tutumunu değiştirme kararı aldı.
nasıl yani Apple ekran değeri ayarlamalarını kendisi ayarlayıp üreticiye veriyor bu artık olmayacak mı? Yani karakteristik iPhone ekran kalitesi gidecek komple Note 10'un ekranından mı olacak?
eğer apple ekran değerlerini kendi ayarlamayacak ve Note 10'un ekranından olacaksa saçmalık... iyice özünden çıktı
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ratsx 1 sa.
Ne yaparsa yapsın boşverin note 10 u, note 9 un klasına bile yaklaşamaz.
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Xloud 1 sa.
World first 2K screen phone coming...
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Titanyum Adayı 18 dk. Xloud
Xs max ekranı 2688x1242 çözünürlüğünde.
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wolwes 3 sa. en beğenilen
İnovasyonnnn
yersen.
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smart1978 3 sa.
TrueTone renk tonlamasi ayarlamasi ile yine Note10 dan daha ustun olacaktir.
Ayrica Note serisinde S-Pen kalemi icin ayrica bir cam katman kullanilmasindan sebep tum Note serilerinde oldugu gibi ekran kalitesinden parlaklikta az da olsa dusme olacaktir.
Velhasil Iphone 11 ekrani her turlu daha kaliteli ve ustun olacaktir... DPI degeri ile artilari nelerdir ayrica ele alinabilir ciktiktan sonra ...
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edwinnarc 1 sa. smart1978
Bir şey merak ediyorum; niye dünyanın en iyi ekran panellerini üreten Sharp yapmıyor bu ekranlari? Acaba Sharp Apple'in ekran kalite standartlarını mı karşılayamadı... oysa ki Sharp bu işin bir numarası..
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veteriner69 3 sa.
Apple üzerine tüy diker: Sonra : Ne kadddder züper ekranımız var" der. :)))))
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