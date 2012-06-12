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Samsung Galaxy S3 için ilk yazılım güncellemesi dağıtılmaya başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,9b
1
11
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un yeni amiral gemisi ilk güncellemesini almaya başladı. Satışa çıkan ürünlerde LE6, LE8 ve LE9 yapı numaralı üretici yazılımları mevcutken, güncelleme sonrası bu sürüm LF2'ye yükselecek. Android 4.0.4 olan işletim sistemi aynı kalacak. Arayüz ve diğer ek hizmetlerde de bir değişim tespit edilmemiş.
İlk olarak İngiltere'deki Galaxy S III kullanıcıları için dağıtılan I9300XXALF2 yazılımına, cihazınıza gelen OTA uyarısı ya da Samsung'un resmi Kies programı üzerinden erişilebileceksiniz. Güncelleme paketinin boyutu 9MB ile 32MB arasında cihazın bulunduğu bölge ve operatöre göre değişiklik gösteriyor.
Yeni sürüm, Samsung Galaxy S3'ün stabilitesinde iyileştirmeler içeriyor. Bunun dışında eski yazılıma göre nasıl farklılıkların olduğu ve diğer ülkeler için ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor.
Dilerseniz yazılım paketinin tamamına internetten ulaşarak akıllı telefonunuza yüklemeniz mümkündür. Birkaç hafta içerisinde Türkiye için de dağıtılmaya başlayacağını tahmin ediyoruz.
Wi-Fi ya da 3G bağlantısı ile indirebileceğiniz güncelleme, her cihaza uyarı olarak ulaşmayabilir. Kendiniz telefonunuzun Ayarlar/Telefon Hakkında menüsünden Yazılım Güncellemesi seçeneğine dokunarak kontrol edebilirsiniz. Bir uyarıyla karşılaşmazsanız Kies programı üzerinden yazılımın güncelliğini denetleyebilirsiniz. Eğer bu yöntemleri denemenize rağmen son sürüme yükselemediyseniz bölgeniz için dağıtım henüz başlamamış olabilir.

http://www.androidcentral.com/samsung-galaxy-s-iii-gets-first-official-firmware-update Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
İyi günler öncelikle. Teyzem bana hollandadan hediye olarak note 4 getirecekmiş. Şimdi bu durumda merak ettiğim bi durum var. Telefonuma pasaport kaydı yapildiginda türkiyede garantisi olacak mi? Samsungun verdigi guncellemeleri alabilecek miyim?
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Bradley Cooper 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

İyi günler öncelikle. Teyzem bana hollandadan hediye olarak note 4 getirecekmiş. Şimdi bu durumda merak ettiğim bi durum var. Telefonuma pasaport kaydı yapildiginda türkiyede garantisi olacak mi? Samsungun verdigi guncellemeleri alabilecek miyim?

türkiye garantisi olmaz. 1 yıl samsung uluslararası garantisi olur.
ayrıca gelen telefon avrupa versiyonu olduğu için güncellem gelmez ona. kendin yüklersin
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DH Misafiri 6 yıl
telefonum internet baglantısı yaparak bilgisayardan aynı ande telefonu güncelleyebilirmiyim lgp 705
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DH Misafiri 6 yıl
Djvu
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DH Misafiri 6 yıl
Nursel
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DH Misafiri 7 yıl
Bana gelen mms lerimi açamıyorum
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DH Misafiri 7 yıl
galaxy s3 de gelen aramaların görünmemesi problemi neden kaynaklanır?
telefon çalışır durumda olmasına rağmen arayan kişi aradığını bana ulaştığını zannediyor fakat gelen arama telefonda hiç bi şekilde görünmüyor!!!
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By.Tolga 7 yıl
drlevent
İlk olarak İngilteredeki Galaxy S III kullanıcıları için dağıtılan I9300XXALF2 yazılımına, cihazınıza gelen OTA uyarısı ya da Samsungun resmi Kies programı üzerinden erişilebileceksiniz. Güncelleme paketinin boyutu 9MB ile 32MB arasında cihazın bulunduğu bölge ve operatöre göre değişiklik gösteriyorcihazın bulunduğu bölge derken ne kastediliyor acaba? malum örneğin ben Hollandadan aldım telefonu, oradaki telefonlarda biraz farklı bir yazılım var da orada yayınlanan güncellemeyi mi edinmem gerekiyor? yoksa türkiyedeki güncelleme yeterli olur mu? bir sorun çıkar mı? Türkiyedeki güncellemyi benim telefon görür mü? (belki ülkelere göre farklı bir lot numarası vs vardır) bu konuda bir bilgisi, yorumu olan var mı acaba?

Bölgesel faklılıklar android sürümlerin kernellerinde gömülüdür.Yani sen şu anda üzerindeki android sürümü ile güncelleme yaptıgında dünyanın neresinde oldugun fark etmez Türkiye den alınma cihazlardan önce yeni versiyona gecersin.Yapman gereken wifi yada 3G ile (wifi tavsiye dedilir) internete bağlanmak ve cihazda
Settings -- About Phone -- Software Updates
kısmına tıklamak.Gerisini cihaz kendi kendine halleder zaten.
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kudret1984 7 yıl
güncellemeler yazılımlar bölgesel farklılıklar gösterebileceği için farklı farklı dağıtılır türkiyedeki yazılımla hollandadaki aynı değildir muhtemelen bunu da yazılımın kodundan görebilirsin. herhangi bir sorun çıkmaz herkes kendi koduna güncelleme geldiğinde kurar zaman dışında hiç bir sıkıntı olmaz ki avrupada daha önce çıkan yazılımlar olduğunun da örneğini gördük.
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drlevent 7 yıl
"İlk olarak İngiltere'deki Galaxy S III kullanıcıları için dağıtılan I9300XXALF2 yazılımına, cihazınıza gelen OTA uyarısı ya da Samsung'un resmi Kies programı üzerinden erişilebileceksiniz. Güncelleme paketinin boyutu 9MB ile 32MB arasında cihazın bulunduğu bölge ve operatöre göre değişiklik gösteriyor"
cihazın bulunduğu bölge derken ne kastediliyor acaba? malum örneğin ben Hollanda'dan aldım telefonu, oradaki telefonlarda biraz farklı bir yazılım var da orada yayınlanan güncellemeyi mi edinmem gerekiyor? yoksa türkiye'deki güncelleme yeterli olur mu? bir sorun çıkar mı? Türkiye'deki güncellemyi benim telefon görür mü? (belki ülkelere göre farklı bir lot numarası vs vardır)
bu konuda bir bilgisi, yorumu olan var mı acaba?
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yanchi0708 7 yıl
Birkaç hafta içerisinde Türkiye için de dağıtılmaya başlayacağını tahmin ediyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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