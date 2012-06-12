Samsung Galaxy S3 için ilk yazılım güncellemesi dağıtılmaya başladı





Samsung'un yeni amiral gemisi ilk güncellemesini almaya başladı. Satışa çıkan ürünlerde LE6, LE8 ve LE9 yapı numaralı üretici yazılımları mevcutken, güncelleme sonrası bu sürüm LF2'ye yükselecek. Android 4.0.4 olan işletim sistemi aynı kalacak. Arayüz ve diğer ek hizmetlerde de bir değişim tespit edilmemiş.

İlk olarak İngiltere'deki Galaxy S III kullanıcıları için dağıtılan I9300XXALF2 yazılımına, cihazınıza gelen OTA uyarısı ya da Samsung'un resmi Kies programı üzerinden erişilebileceksiniz. Güncelleme paketinin boyutu 9MB ile 32MB arasında cihazın bulunduğu bölge ve operatöre göre değişiklik gösteriyor.

Yeni sürüm, Samsung Galaxy S3'ün stabilitesinde iyileştirmeler içeriyor. Bunun dışında eski yazılıma göre nasıl farklılıkların olduğu ve diğer ülkeler için ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor.

Dilerseniz yazılım paketinin tamamına internetten ulaşarak akıllı telefonunuza yüklemeniz mümkündür. Birkaç hafta içerisinde Türkiye için de dağıtılmaya başlayacağını tahmin ediyoruz.

Wi-Fi ya da 3G bağlantısı ile indirebileceğiniz güncelleme, her cihaza uyarı olarak ulaşmayabilir. Kendiniz telefonunuzun Ayarlar/Telefon Hakkında menüsünden Yazılım Güncellemesi seçeneğine dokunarak kontrol edebilirsiniz. Bir uyarıyla karşılaşmazsanız Kies programı üzerinden yazılımın güncelliğini denetleyebilirsiniz. Eğer bu yöntemleri denemenize rağmen son sürüme yükselemediyseniz bölgeniz için dağıtım henüz başlamamış olabilir.

http://www.androidcentral.com/samsung-galaxy-s-iii-gets-first-official-firmware-update