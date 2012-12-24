Samsung, Galaxy S3'ün tasarımını patentledi





Samsung'un 15 Şubat 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne yaptığı patent başvurusu geçtiğimiz hafta resmen onaylandı. Taşınabilir elektronik cihaz kategorisindeki D672,739 numaralı patentin, Mayıs ayında resmen tanıtılan firmanın Galaxy S III modeline ait bir tasarım çizimi olduğu görülüyor. Galaxy S serisinin son üyesinde diğer akıllı telefonlarından daha farklı bir kasa yapısına yer veren Samsung, bu dizayn anlayışını 2012 yılı ürün portföyünün neredeyse tamamına uygulamıştı. Amiral geminin tanıtımından aylar önce başvuruda bulunulan tasarım artık resmen üreticiye patentlenmiş durumda.

Son dönemde rakibi Apple ile bir yasal mücadele içerisinde olan Samsung, Amerikalı teknoloji devi tarafından donanım ve yazılım tasarımlarını kopyalamakla suçlanıyor. Güney Koreli şirket ise bazı kablosuz teknolojilere ait patentlerinin lisanslanmadan kullanıldığını ileri sürerek karşı davalar açmıştı. Altı kıtaya sıçrayan bu patent savaşı, geçtiğimiz günlerde Samsung'un birçok Avrupa ülkesindeki davalarını geri çekmesiyle hareketliliğini yitirmeye başlamış gibi görünse de önümüzdeki aylarda tarafların nasıl bir strateji yürüteceğini kestirmek güç. 18 Aralık'ta onaylanan üreticinin bu patenti, Samsung'un yeni ürünlerinde tasarım kopyalamayla ilgili suçlamalara maruz kalmamak amacıyla önlemini önceden almak istediğini gözler önüne seriyor.

http://www.patentbolt.com/2012/12/samsung-wins-a-design-patent-for-one-of-their-galaxy-phones.html