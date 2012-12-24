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Samsung, Galaxy S3'ün tasarımını patentledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un 15 Şubat 2012 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne yaptığı patent başvurusu geçtiğimiz hafta resmen onaylandı. Taşınabilir elektronik cihaz kategorisindeki D672,739 numaralı patentin, Mayıs ayında resmen tanıtılan firmanın Galaxy S III modeline ait bir tasarım çizimi olduğu görülüyor. Galaxy S serisinin son üyesinde diğer akıllı telefonlarından daha farklı bir kasa yapısına yer veren Samsung, bu dizayn anlayışını 2012 yılı ürün portföyünün neredeyse tamamına uygulamıştı. Amiral geminin tanıtımından aylar önce başvuruda bulunulan tasarım artık resmen üreticiye patentlenmiş durumda.
Son dönemde rakibi Apple ile bir yasal mücadele içerisinde olan Samsung, Amerikalı teknoloji devi tarafından donanım ve yazılım tasarımlarını kopyalamakla suçlanıyor. Güney Koreli şirket ise bazı kablosuz teknolojilere ait patentlerinin lisanslanmadan kullanıldığını ileri sürerek karşı davalar açmıştı. Altı kıtaya sıçrayan bu patent savaşı, geçtiğimiz günlerde Samsung'un birçok Avrupa ülkesindeki davalarını geri çekmesiyle hareketliliğini yitirmeye başlamış gibi görünse de önümüzdeki aylarda tarafların nasıl bir strateji yürüteceğini kestirmek güç. 18 Aralık'ta onaylanan üreticinin bu  patenti, Samsung'un yeni ürünlerinde tasarım kopyalamayla ilgili suçlamalara maruz kalmamak amacıyla önlemini önceden almak istediğini gözler önüne seriyor. 

http://www.patentbolt.com/2012/12/samsung-wins-a-design-patent-for-one-of-their-galaxy-phones.html Yorum Yaz
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Volkanbaba 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

samsungu bu davranışından dolayı tebrik ederim. Artık insanlar başkalarının tasarımlarını projelerini kopyalamayı bıraksınlar. yaşasın TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ, YAŞASIN PATENT.
www.teknolojiserdar.com

O nedir öyle ya. Yaşasın kardeş halkların patentleri, yaşasın patantlerin kardeşliği felanda yazaydın.
DH Misafirisamsungu bu davranışından dolayı tebrik ederim. Artık insanlar başkalarının tasarımlarını projelerini kopyalamayı bıraksınlar...
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Yanıtla +17
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zulfikar 6 yıl
bence patent apple ile alakalı değil çinliler çok fena clonlarını yapıyor s3 un hatta s3 ten daha güçlü herşeyi aynı 2 gb rami olan s3 clonu bile var
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Lepanto 6 yıl
Umarım bu Samsung'un 2012'de yaptığı gibi 2013'teki ürün portföyünde de Galaxy S3'ün tasarımını temel alacağının işareti değildir.
1 Yanıt Yanıtla +4
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M-A-R-S 6 yıl
o kötü tasaramın neyini patentliyorsun..iphone 5 yapar samsung taklit eder..s2 note 1 tasarımları daha kaliteli..anaokulu çocuklarının oyuncakları gibi..
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Knock Code 6 yıl M-A-R-S
M-A-R-S
o kötü tasaramın neyini patentliyorsun..iphone 5 yapar samsung taklit eder..s2 note 1 tasarımları daha kaliteli..anaokulu çocuklarının oyuncakları gibi..

Oha
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escapethelife 6 yıl
Muhtemelen davalarda kozunu güçlendirmek için alınmış bir patent. Olayın apple'ın tasarım patentini almasıyla bir ilgisi olduğunu zannetmiyorum. Daha önce appleın açtığı davalarda s3 te dava kapsamına alınıyordu. S3 ün satışlarının yasaklanması falan talep ediliyordu mahkemeden. Samsung bu modellerini dava kapsamına alamasınlar diye patenti almıştır. Böyle bir dava gündeme yeniden geldiğinde bakın bu tasarımın patenti bende zaten bunların satışını yasaklayamazsınız gibisinden karşı çıkabilirler.
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tkdonanımhaber 6 yıl
"Köşeleri yuvarlatılmış telefon" patentini yakın geçmişte Apple almamış mıydı? Sanki öyle bir haber okumuştum burda yanılmıyorsam.
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E_Aydin35 6 yıl
Patentini alması zaten her firmadan geliiştirilen bir tasarım üzerine yapılması beklenen bir hareket. Ancak bu tasarımın Note 2 ve S3 Mını 'de kullanılması şahsen hoşuma gitmedi dah afarklı şeyler görebiliriz elbetde ancak neler düşünüldüğünü bilemeyiz şirket içinde.. :)
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Lordinarius 6 yıl
Acaba s serisini artık bu tasarımla mi çıkaracak
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wolf silver 6 yıl
galaxy s3 tasarımı fena değil iyi yapmışlar. ama galaxy s2 daha güzeldi..
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gfbekir 6 yıl
sirf tasarimi yuzunden s3'e gecmicem. s2 ile mutluyum
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zıplayanpırasa 6 yıl gfbekir
gfbekir

sirf tasarimi yuzunden s3'e gecmicem. s2 ile mutluyum




s3 alabilme imkanım varken s2 aldım hiç de pişman değilim
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stalker(1979) 6 yıl
Dandik dediğiniz telefon sürekli kopyalanıyor donanimhaber.com/...
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jasonw 6 yıl
Şaka maka o dandik tasarımı taklit etmeye calisicak biri olduğunu sanmıyorum
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iea96 6 yıl
Patent almayı bile Apple'dan özeniyor adamlar
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Cep Telefonları, tasarım ve
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