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Samsung Galaxy S4'ün 14 Mart'ta tanıtılacağı iddiası Eldar Murtazin tarafından ileri sürüldü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün 14 Mart'ta tanıtılacağı iddiası Eldar Murtazin tarafından ileri sürüldü

Samsung'un yeni amiral gemi akıllı telefonunu 2012 ikinci çeyreğinde tanıtılan Galaxy S3'ün aksine daha erken bir tarihte gün yüzüne çıkaracağını ilk kez geçtiğimiz Eylül ayında ileri süren The Korea Times'ın iddiası ortaya atılan yeni söylentilerle doğruluk kazanıyor. Birkaç hafta önce Sammobile, Güney Koreli kaynaklarından elde ettiği bilgiler ışığında 15 Mart tarihine işaret etmişti. Şimdi ise; mobil sektörün meşhur analisti Eldar Murtazin, Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla tanıtımın 14 Mart'ta gerçekleşeceğini bildirdi. Herhangi bir dayanağı olmayan bu bilginin son dönemde internette yankı bulan diğer iddialar ile örtüşmesi, MWC 2013'te büyük bir etkinlik düzenlemeyeceğını açıklayan Samsung'un Mart'ın ikinci yarısında kendi ev sahipliğinde bir basın konferansı organize etme ihtimalini yükseltiyor.
4.99 inçlik Full HD çözünürlük ve 440ppi piksel yoğunluğuna sahip yeni nesil Super AMOLED ekranı bünyesinde barındırmasına kesin gözüyle bakılan dördüncü Galaxy S akıllı telefonu, uluslararası bir marka haline gelen Galaxy ailesinin en güçlü modeli olarak birkaç ay içerisinde çok sayıda ülkede, yüzlerce operatör ile birlikte satışa sunulacak. Önceki nesil sürümlerde olduğu gibi Galaxy S4 de üreticisinin geliştirdiği Exynos serisi bir çipset, dahili hafıza, sistem belleği gibi donanım elemanlarını yapısında barındıracak. Henüz hangi teknolojilerle bezeneceği ve nasıl bir kasa yapısına sahip olacağı bilinmeyen telefonun medyaya sızmaması için her zamankinden çok daha sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Geçen yıl birden fazla prototip üzerinde araştırma-geliştirme çalışmaları yürüterek yeni tasarım anlayışını uzun süre saklı tutmayı başaran Samsung, bu yıl çok daha başarılı bir iş çıkartarak amiral gemisini sır gibi saklamaya devam ediyor.
2012'de çok sayıda iddia ileri sürerek sanal alemde büyük ilgi gören, ancak yalanlanan bazı paylaşımları sebebiyle saygınlığını kaybetmeye başlayan Eldar Murtazin, uzun bir aranın ardından bugün yeni bir iddia ile teknoloji gündeminin merkezine yerleşti. Galaxy S serisinin ilk üyesini San Francisco'daki CTIA 2010 fuarında tanıtan uzak doğulu firma, sonraki yıl Barcelona, MWC 2011 ve 2012'de ise Londra'daki özel bir etkinlikle üst düzey mobil telefonlarını basının beğenisine sunmuştu. Üç yıl sonra tercihini yeniden Amerika'dan yana kullanacağı rapor edilen Samsung, muhtemelen Mart ayında kapılarını davetlilere açacak konferansını New York şehrinde konumlandıracak. Satış rakamlarının 100 milyonu aşacağı öngörülen telefon, her geçen yıl hitap ettiği tüketici kitlesini genişletmeyi başaran Galaxy S serisinin en çok beklenen üyesi olarak bahar aylarında tüm dünyayı etkisi altına alacak. Cihazın tanıtımıyla alakalı ilk resmi detayların Şubat sonunda açıklanması bekleniyor.

https://twitter.com/eldarmurtazin/status/303518697551699968 Yorum Yaz
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Umutcan 6 yıl en beğenilen Mechanicstorm
Mechanicstorm

amiral gemisi nedir ya ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hakan.27 6 yıl
arkadaşlar ben galaxy 1 kullanıyorum galaxy 3 ten ic menüleri hemen aynı androıd tavsiye edmiyorum ios apple tavsiye cünkü androıd kaliteli uygulama oyun iyi degil kullanıyorum biliyorum galaxy 3 tede biliyorum ios apple uygulamaları oyunları süper kalite bu kadar duyarsız olmaayın araştırıp alın iphone alın
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ByGalaxyS3 6 yıl
iphone 5 alacağım yakında korkuyorum s4 iphone gibi hiç kasmasin eger hiç kasmayip çok özellikli olursa apple devri sona ermiştir demek
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gokhancelik57 6 yıl
Yeni bir ürün çıkartmak için çok erken. S3 bile daha çoğu mağza stoğuna girdiği hafta tüketilirken s4 gelince s3 satışlarını düşürcekler bence satış stratejileri çok yanlış müşteriyi s*kmeyi bilmiyolar :D
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TearsForFears 6 yıl
Şu firmaların yeni telefonları acilen çıksada karar versek.Htc One ve Sony Xperia Z çok iddialı telefonlar tabi LG Optimus G'yide unutmamak lazım.
One ve G , Xperia Z'den işlemci olarak bir adım önde çıkış yapacaklar.Yinede hepsi iddialı geliyor.
Kendimce düşüncelerimi yazmak istedim.
Bence Super Amoled olduğu için S4'ün ekranı daha güzel olacak.S4 , adreno 320 platformu full hd için yeterli olamayabilir.S4 bence performans olarak daha iyi olacaktır.Xperia Z'nin suya , toza dayanıklı tasarımına ve Htc One'ın metal gövdesine karşılık Samsung'un pek şansı olacağını sanmıyorum.Umarım beni şaşırtır.Samsung S4'ün 2600 mah batarya kullanacağı haberleri çıkıyor.Eğer bu haberler doğru çıkarsa rakiplerine 1 basamak daha fark atacaktır.
Sonuç olarak ben S4'ü bekliyorum ve onu almayı düşünüyorum.Lakin şuana kadar tanıtılan telefonlardan beni en çok etkileyen HTC One oldu.İnşaAllah S4 erken tanıtılır ve son çıkan telefonların hepsi ülkemize erken gelir.
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lazloo 6 yıl
Eldar Murtazin son zamanlarda güvenilirliğini kaybetti bence.
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ArcShresR 6 yıl
eğer özellikler doğruysa sağlam telefon olcak gibi
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DATLIFE 6 yıl
Adamlar İşi Biliyor

S3 Ü çıkar rekor kırsın gelismisini cıkar
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maxelll 6 yıl
s4 un note2den ne farki var ? daha mi iyi daha mi kotu ?
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By.Tolga 6 yıl
S2 artık yetmemeye baslamıstı.S3 yada note2 ye e gececektim ama beklicem bakalım ne olacak
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erci501 6 yıl
Eldar murtazin diyorsa kesin tanitilmaz.
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yunusfurkanayse 6 yıl
Arkadaalar birtakim arastirma ve sorusturma neticesinde su bulgulara ulastim oncelikle benchmark testlerinde iki türlü galaxy s4 modeli mevcut biri Amerika versiyonu digeri global pazara sunulacak olan esas oğlan. Simdi Amerika modelinde 1.9 ghz lik bir qualcomm islemcisi ortaya cikiyor .bu hizda calisan tek bir qualcomm islemcisi vaf o da snapdragon 600. Ayrica snapdargon 600 de kullanilan adreno 320 gpu bir nebze daha hizli bu da ayni klasmanda diger s4 prolu full hd cihazlara testlerde hatri sayilir bir fark atan samsungun snapdragon 600 kullandigini destekliyor. Gelelim global modele bu modelde sadece cortex a15 kullanilmasi muthis bir isinma ve sarj sorunu ortaya cikarir bu yuzden big little teknolojili octa işlemcisi daha akla yatkin. Zaten testlerde 1.8 ghzlik 8core ( 8cekirdek) ifadesi görünüyor gpu konusuna gelirsek sammobile ile twitterda konustum yapilan testlerde mali t658 in cok isindigi ortaya cikmis bu yuzden ya mali t678 kullanacaklar ya da power vr serisi bir gpu kullanacaklarini belirtiyor sammobile. Ben t678 den yanayim cok rahat ps4 kalitesi bir grafik sunabilecek bir gpu. Ama bu islemciler nasil soguyacak nasil isinmayacak bunun uzerine calissinlar.

Saygilar....



Yeni seyler ogrenir ya da duyarsam paylasmaya calisirim.

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mlhkhy 6 yıl yunusfurkanayse
yunusfurkanayse
Arkadaalar birtakim arastirma ve sorusturma neticesinde su bulgulara ulastim oncelikle benchmark testlerinde iki türlü galaxy s4 modeli mevcut biri Amerika versiyonu digeri global pazara sunulacak olan esas oğlan. Simdi Amerika modelinde 1.9 ghz lik bir qualcomm islemcisi ortaya cikiyor .bu hizda calisan tek bir qualcomm islemcisi vaf o da snapdragon 600. Ayrica snapdargon 600 de kullanilan adreno 320 gpu bir nebze daha hizli bu da ayni klasmanda diger s4 prolu full hd cihazlara testlerde hatri sayilir bir fark atan samsungun snapdragon 600 kullandigini destekliyor. Gelelim global modele bu modelde sadece cortex a15 kullanilmasi muthis bir isinma ve sarj sorunu ortaya cikarir bu yuzden big little teknolojili octa işlemcisi daha akla yatkin. Zaten testlerde 1.8 ghzlik 8core ( 8cekirdek) ifadesi görünüyor gpu konusuna gelirsek sammobile ile twitterda konustum yapilan testlerde mali t658 in cok isindigi ortaya cikmis bu yuzden ya mali t678 kullanacaklar ya da power vr serisi bir gpu kullanacaklarini belirtiyor sammobile. Ben t678 den yanayim cok rahat ps4 kalitesi bir grafik sunabilecek bir gpu. Ama bu islemciler nasil soguyacak nasil isinmayacak bunun uzerine calissinlar.

Saygilar....



Yeni seyler ogrenir ya da duyarsam paylasmaya calisirim.



Düşük Bir ihtimal ama umarım dediğin özelliklerde olur.
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