Samsung Galaxy S4'ün 14 Mart'ta tanıtılacağı iddiası Eldar Murtazin tarafından ileri sürüldü





Samsung'un yeni amiral gemi akıllı telefonunu 2012 ikinci çeyreğinde tanıtılan Galaxy S3'ün aksine daha erken bir tarihte gün yüzüne çıkaracağını ilk kez geçtiğimiz Eylül ayında ileri süren The Korea Times'ın iddiası ortaya atılan yeni söylentilerle doğruluk kazanıyor. Birkaç hafta önce Sammobile, Güney Koreli kaynaklarından elde ettiği bilgiler ışığında 15 Mart tarihine işaret etmişti. Şimdi ise; mobil sektörün meşhur analisti Eldar Murtazin, Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarla tanıtımın 14 Mart'ta gerçekleşeceğini bildirdi. Herhangi bir dayanağı olmayan bu bilginin son dönemde internette yankı bulan diğer iddialar ile örtüşmesi, MWC 2013'te büyük bir etkinlik düzenlemeyeceğını açıklayan Samsung'un Mart'ın ikinci yarısında kendi ev sahipliğinde bir basın konferansı organize etme ihtimalini yükseltiyor.

4.99 inçlik Full HD çözünürlük ve 440ppi piksel yoğunluğuna sahip yeni nesil Super AMOLED ekranı bünyesinde barındırmasına kesin gözüyle bakılan dördüncü Galaxy S akıllı telefonu, uluslararası bir marka haline gelen Galaxy ailesinin en güçlü modeli olarak birkaç ay içerisinde çok sayıda ülkede, yüzlerce operatör ile birlikte satışa sunulacak. Önceki nesil sürümlerde olduğu gibi Galaxy S4 de üreticisinin geliştirdiği Exynos serisi bir çipset, dahili hafıza, sistem belleği gibi donanım elemanlarını yapısında barındıracak. Henüz hangi teknolojilerle bezeneceği ve nasıl bir kasa yapısına sahip olacağı bilinmeyen telefonun medyaya sızmaması için her zamankinden çok daha sıkı güvenlik önlemleri alınıyor. Geçen yıl birden fazla prototip üzerinde araştırma-geliştirme çalışmaları yürüterek yeni tasarım anlayışını uzun süre saklı tutmayı başaran Samsung, bu yıl çok daha başarılı bir iş çıkartarak amiral gemisini sır gibi saklamaya devam ediyor.

2012'de çok sayıda iddia ileri sürerek sanal alemde büyük ilgi gören, ancak yalanlanan bazı paylaşımları sebebiyle saygınlığını kaybetmeye başlayan Eldar Murtazin, uzun bir aranın ardından bugün yeni bir iddia ile teknoloji gündeminin merkezine yerleşti. Galaxy S serisinin ilk üyesini San Francisco'daki CTIA 2010 fuarında tanıtan uzak doğulu firma, sonraki yıl Barcelona, MWC 2011 ve 2012'de ise Londra'daki özel bir etkinlikle üst düzey mobil telefonlarını basının beğenisine sunmuştu. Üç yıl sonra tercihini yeniden Amerika'dan yana kullanacağı rapor edilen Samsung, muhtemelen Mart ayında kapılarını davetlilere açacak konferansını New York şehrinde konumlandıracak. Satış rakamlarının 100 milyonu aşacağı öngörülen telefon, her geçen yıl hitap ettiği tüketici kitlesini genişletmeyi başaran Galaxy S serisinin en çok beklenen üyesi olarak bahar aylarında tüm dünyayı etkisi altına alacak. Cihazın tanıtımıyla alakalı ilk resmi detayların Şubat sonunda açıklanması bekleniyor.

https://twitter.com/eldarmurtazin/status/303518697551699968