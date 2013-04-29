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Samsung Galaxy S4'ün elmas pikselli OLED ekranı detaylandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,5b
1
40
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S4'ün elmas pikselli OLED ekranı detaylandı

Küçük ölçekli ekran sektöründe Full HD çözünürlük standardına geçiş 2012'nin son çeyreğinde başlamış ve bu hızlı başlangıçla 2013'te en üst düzey firmalarından uzak doğulu yerel üreticilere kadar endüstrinin dört bir yanına hızla nüfuz edeceğinin sinyallerini vermişti. LG Display, Sharp, Japan Display gibi LCD pazarının önderlerinin Full HD panel üretimiyle alakalı yol haritalarını hayata geçirdiği bu dönemde teknoloji dünyasını en çok meraklandıran husus, OLED panel sektörünün hakimi Samsung'un üç yıldır düzenli olarak geliştirdiği Super AMOLED çözümünü nasıl Full HD çözünürlük seviyesine taşıyacağıydı. Mevcut üretim tekniğiyle 300ppi ve üzerindeki yoğunluklara dahi standart RGB altpiksel dizilimiyle ulaşamayan Güney Koreli üreticinin bir yılda 441ppi düzeyine gelmesi ve bu nitelikteki bir paneli yüksek verimle seri üretime sokmasının imkansız olduğu dile getiriliyor ve bu sene LCD'ye dönüş yapılacağı farklı kaynaklar tarafından beyan ediliyordu.
Mart 2013'te New York şehrinde düzenlediği büyük tanıtım etkinliğinde yeni nesil Super AMOLED'ini Galaxy S4 ile resmen gün yüzüne çıkaran Samsung, önümüzdeki günlerde bu akıllı telefonunu onlarca ülkede, yüzlerce operatör vasıtasıyla milyonlarca tüketiciye ulaştırmış olacak. Bu sayede Full HD çözünürlüklü OLED üretmeyi başaran ilk isim olmasının yanı sıra böyle bir ekranla donatılan ilk cihazın da üreticisi olarak anılmaya başlayacak mobil sektörün lideri, henüz yeni nesil görüntü birimini nasıl ürettiğini açıklamış değil. Fakat OLED uzmanlarının yaptıkları açıklamalar, birkaç yıldır pilot üretim hatlarında geliştirilen lazer tabanlı LITI sürecinin benimsenmiş olabileceği yönünde. Altpiksel diziliminde tercihin ise; avantajları olduğu gibi bazı olumsuz nitelikleri de bulunan farklı bir PenTile versiyonundan yana kullanıldığı paylaşılan çeşitli görüntüler sayesinde ortaya çıktı. 

Ekranlar üzerine bilimsel çalışmalarda bulunarak kendi ekran optimizasyon teknolojilerini geliştiren DisplayMate, kendilerine Samsung tarafından gönderilen, Galaxy S4'ün 5.0 inçlik Full HD (1920 x 1080), 441ppi piksel yoğunluğuna ve 69cm2'lik bir alana sahip OLED ekranının entegre ediliği üretimin ilk aşamalarında imal edilmiş ünite üzerinde gerçekleştirdikleri bir dizi faaliyetler sonucu panelin tüm detaylarını rapor halinde yayınlayarak yeni nesil Super AMOLED hakkında çok sayıda veriyi gün yüzüne çıkardı. OLED türünün en gelişmiş örneği olarak nitelendirilen, Galaxy S III'teki panel ile kıyaslandığında ciddi bir gelişim gösteren ve en iyi LCD'lerle neredeyse tüm alanlarda aynı seviyeye gelen ekran, gelişme durumunu Galaxy S3 ve Apple iPhone 5'i de kapsayan karşılaştırma tablosunda çok daha iyi bir şekilde gösteriyor.
Samsung Galaxy S4'ün elmas pikselli OLED ekranı detaylandı

Samsung'un elmas piksel isimlendirmesini layık gördüğü yeni altpiksel dizilimi, PenTile ile aynı mantığı paylaşmaya devam ediyor. Kullanım ömrü oldukça kısa olan mavi altpikseller, bu sebeple sayıca az, fakat daha büyük bir formda sisteme elmas şeklinde işlenmiş. Benzer şekilde konumlandırılan kırmızı birimler, maviden belirgin şekilde daha küçük üretilmiş. Çok daha uzun ömürlü olan yeşil OLED elemanlarıysa, bu iki büyük birim arasında sıkıştığından oval bir görünüm kazanmış. Oldukça küçük olan yeşil renkteki altpikseller, ekran üzerinde en fazla kullanılan eleman. Altpiksel değerleri inç başına değerlendirildiğinde, yeşil 441 ile piksel yoğunluğuyla aynı düzeydeyken, kırmızı ve mavi renkteki OLED'ler 312 seviyesinde kalıyor. Bu durumun yol açabileceği sorunlar, oldukça yüksek olan çözünürlük sayesinde neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. 
Full HD çözünürlüğünün küçük ölçekli panellerde insan gözünün bu kadar küçük görüntü birimlerini seçemeyeceği gerekçesiyle görüntüye hiçbir artısı olmayacağı görüşünün aksine DisplayMate, bu standardın benimsenmesi sayesinde Galaxy S4'ün önceki nesil Super AMOLED'lerden çok daha kaliteli bir görüntü sunduğunu, Full HD markasının bir pazarlama etiketinden ibaret olmadığını ve böyle bir panelin birçok yönden daha iyi niteliklere sahip olduğunu belirtiyor. Aradaki fark, Full HD çözünürlüklü içerikler görüntülendiğinde en üst seviyeye ulaşıyor. Galaxy S4, içeriği yeniden işlemeden kendi yapısıyla birebir uyumlu ekranına yansıtabilirken, daha düşük çözünürlüklü aygıtlar hem veriyi mevcut çözünürlüğe uyarlamak için enerji harcıyor hem de daha kötü bir görüntü performansı sergiliyor.
Samsung Galaxy S4'ün elmas pikselli OLED ekranı detaylandı

Galaxy Note II'de de olduğu gibi kullanılan dijital ekran teknolojisi ile oluşturulmuş beş farklı ekran moduyla gelen Galaxy S4, ekran kalibrasyon değerleri ve görüntü kalitesi bölümlerinde Film Modu ile en iyi sonuçları elde ediyor. Mobil çözümlerde oldukça önemli olan ışığı yansıtma değerlerinde de DisplayMate'nin şimdiye kadar test etmiş olduğu ürünler arasında en iyi değeri Galaxy S4 elde ediyor. Film Modunda dahi aşırı dolgun bir renk yelpazesi sunan panel, Apple iPhone 5'in IPS LCD'si kadar standarda yakın olmasa da Galaxy S III kadar abartılı bir palet de sunmuyor. Fakat yeşil renkteki yüksek gamut değerine hiçbir ekran modu çare olamıyor. Bunu rağmen genel olarak B+ notu layık görülen Galaxy S III'ü geride bırakan S4, A seviyesinde LCD türünün en iyi örneklerinden birine sahip iPhone 5 ile düzeyini eşitlemiş oluyor.
Söz konusu parlaklık olduğunda OLED'ler pek iyi bir iş çıkartıyor olmasa da, Samsung'un yeni paneli otomatik parlaklık ayarının aktif hale geldiği bir durumda 475cd/m2 değerini görüyor. DisplayMate'nin elinden geçen en parlak cihaz olan iPhone 5 ise; 556cd/m2 ile S4'ün pek de uzağında değil. Bu parlaklık değeriyle yeni Super AMOLED'in birçok LCD'den daha parlak olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca beyaz renk performansı baz alındığında da Galaxy S4'ün mavimsi bir görüntü sağlayan Galaxy S3 ve iPhone 5'i geride bırakarak mükemmele yaklaştığı gözlemlenmiş. Aynı durum 30 derecelik izleme açısında yaşanan parlaklık kaybında da mevcut. %22 kayıpla S4'ü %28'lik S3 takip ederken, iPhone 5'in parlaklık kaybı %60'a kadar çıkabiliyor. 
Samsung Galaxy S4'ün elmas pikselli OLED ekranı detaylandı

Güç tüketiminde orta düzeydeki parlaklıkta görüntülenen bir fotoğraf için hemen hemen aynı harcamada bulunan üç akıllı telefonun ekranı, en yüksek parlaklık ve beyaz ekranda birbirlerinde ayrılıyor. Bu şartlarda OLED paneller LCD'den neredeyse iki kat daha fazla güç harcıyor ve böylece internette dolaşmak gibi faaliyetler pil ömrünü ciddi şekilde etkileyebiliyor. Yine de uzak doğulu teknoloji devinin yeni paneli önceki çözümünden %20 civarında daha tasarruflu çalışıp %68 daha fazla ışık yayarak üreticisinin tanıtım sırasındaki güç tüketimi ve parlaklıkla ile ilgili sarf ettiği sözleri tasdik etmiş oluyor. Daha geniş, daha yüksek çözünürlüklü ve daha parlak olmasına karşın daha tasarruflu olabilmeyi Universal Display'ın yeşil fosforesans materyaliyle üretim gerçekleştirerek sağlayan Samsung, OLED teknolojisindeki hızlı gelişmesini de en iyi şekilde gözler önüne sermiş oluyor. DisplayMate'nin 2010 akıllı telefon panelleri karşılaştırmasında Nexus One'daki PenTile dizilimli ürünüyle son sırada yer alan firma, üç yıl sonra en iyi LCD'lerle kıyas edilen Super AMOLED'iyle yeniden ekran uzmanlarının karşısına çıktı. 
LCD'ler IGZO gibi farklı yarı iletken materyallerle performanslarını artırıp Sony'nin yeni TRILUMINOS teknolojisine dahil ettiği gibi kuantum noktacıklarından faydalanarak OLED'ler ile aynı seviyede renk yelpazesi sunabileceği seviyeye yükselirken; Samsung ve LG öncülüğünde OLED türünde de çok önemli bir devrim yaşanmak üzere. Her iki Güney Koreli firmanın alt kuruluşları Samsung Display ve LG Display'de yaşanan son gelişmeler, çok ince ve hafif, kırılmaz, esnek yapıda üretilebilen plastik OLED'lerin yıl sonuna kadar son kullanıcıya hazır çözümlerde yer bulacağını gösteriyor. Panel sektörünü değiştirecek bu kilometre taşı niteliğindeki değişimlerin aşılmasıyla OLED ve LCD'nin yeniden değerlendirilmesi gerekecektir. Mevcut nesil ele alındığındaysa, durumun Samsung Galaxy S4'ün gelişiyle birçok yönden dengelendiği, hatta bazı hususlarda üstünlük kurulduğu ve parlaklık gibi kriterlerde aradaki farkın oldukça azaldığı görülüyor. 

http://www.displaymate.com/Galaxy_S4_ShootOut_1.htm Yorum Yaz
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Monsterbasy10 6 yıl en beğenilen
Ekran okadar netki 5 numara miyopla uzaktan görüyorum
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OverClocK1ng 6 yıl
dJ_bLoW
Böylesine güzel makalede yer alan bilgilerin üzerine cihaz için hala plastik kasa kullanılmış demek yazık olur. Herşey kasadan ibaret değil.

Şuna niye eksi verirler anlamıyorum. Tamam, insan eline aldığı zaman sağlamlık hissiyatı biraz istiyor tabi. Ama pili çıkabilen bir cihazda o kadar sağlamlık olmuyor. Bakın Nokia'nın telefonlarına. Plastik olanlar da var ama pili çıkmayan modellerde yine taş gibi sağlam. Çünkü pil çıkmadığı zaman kasa komple birbirine kenetli oluyor.
Ne kadar sağlamlık hissiyatı istesek de bence en önemli şey ekran. Ne yazıldığını görebilmek, ekran kalitesi vs. Sonra da yazılım ve donanım geliyor.
Bu cihazda ekran mükemmel. Zaten A sınıfına girmiş. Yazılım desen bence iyi. Android ama bir sürü özelleştirme var. Adamlar kamera yazılımını bile mükemmel yapmışlar. Donanımda da zaten tartışılmaz. En güncel donanımlardan birisi.
Daha da bu 3 "EN ÖNEMLİ" özelliği bir araya getirdikten sonra , ne kadar "daha sağlam olsa çok iyi olurdu" desek de plastik olmasını da mazur görmek lazım. Her güzelin bir kusuru vardır...
dJ_bLoWBöylesine güzel makalede yer alan bilgilerin üzerine cihaz için hala plastik kasa kullanılmış demek yazık olur. Herşey kasadan ibaret de...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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engurlu 6 yıl kartalaraz
kartalaraz
kısaca özet geçecek bir arkadaş varmı...

Kisaca;

Slcd,ips,beyazlar mavi,iphone 5,htc one,pentile diyenler oturup tirnaklarini yiyormuş
kartalarazkısaca özet geçecek bir arkadaş varmı...Kisaca;Slcd,ips,beyazlar mavi,iphone 5,htc one,pentile diyenle...
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multiTYRT 6 yıl
Tebrik ederim Samsung'u ekran konusunda bayağı ilerleme kaydettiler
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DH Misafiri 6 yıl
Daha once S3 ve ip5 kullaniyordum S4 u 2 gundur kullaniyorum ekran S3 e gore cok daha iyi renkler canli ve parlaklik,gorus acisi cok basarili. Ip5 ile kiyaslarsam cok buyuk fark goremiyorum full hd olmadigi halde ip5 en az S4 kadar iyi. S4 ile ilgili tek sorunum dun antutu benchmark calistirdim cihaz asiri isindi o sira telefon geldi telefonu kulagima koyamadim cok isinmisti. Malzeme kalitesi diyor herkes ama Cok ovulen ip5 in malzeme kalitesi 3 gunde heryeri cizilen kasasini gorunce hic te gorundugu gibi olmadigi anlasiliyor eger hala iphone 5 in malzeme kalitesini savunan varsa allah akil fikir versin diyorum. 1 sene boyunca S3 kullandim malum begenilmeyen plastik olan kapak kilif vs de kullanmadigim halde 4 aydir kullandigim iphone dan cok daha yeni gozukuyor.
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wswswq 6 yıl
Fancy Up
Ekran okadar netki 5 numara miyopla uzaktan görüyorum

miyoplar yakını iyi görür, yakından bakıyor olmayasın?
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freefalcon 6 yıl
Makale gibi bilgilendirici bir haber olmus,bastan sona bir nefeste okudum,elinize saglık
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darkaura 6 yıl
DH Misafiri

Amoled teknolojisinin pil tüketimi konusunda üstünlükleri olduğunu düşünürdüm fakat görüyorumki öyle bir şey yok. Pil performansı daha iyi değil ise bu kadar teknolojide ileri olmasına rağmen amoledin iyi olmasını sağlayan ne var yani tüketicinin işine yarayan. Yüksek kaliteli yüksek çözünürlüklü ekranı zaten Iphone yapmış piyasada var o halde s4 onu yakalamış diye mi taktir ediyoruz demekki LCD teknolojisi hiçte geri bir teknoloji değil ve geleceği var hala ve altta kalan bir yönü de yok muhtemelen LCD teknolojisinde de bu değerler aşılacaktır.


oled'in lcd ye belirgin ustun oldugu alanlar var. sonsuz kontrast orani, yani gercek siyaha sahip olmasi, daha canli renkler, daha ince olmasi, tepki suresi. bunun yaninda zayif kaldigi yerler vardi, o aciklari kapatmaya basladi. karsilastirma yaparken unutmamaniz gereken nokta lcd'nin onlarca yildir kullanilan olgunlasmis bir teknoloji oldugu. ilk lcd leri hatirlamiyormusunuz, 20derece acidan bakinca ekran gorunmuyordu, 20-30ms tepkime suresiyle ekran ghosting yapiyordu, kullanabilmek icin odada perdeleri kaparmak gerekiyordu. nerelerden nerelere geldi. oled hala yeni bir teknoloji yaygin kullanima gectiginde lcd ile asla mumkun olmayan seyler mumkun olacak. herseyden once uretim maliyeti dusuk. arge ve yatirim masraflarini cikardiginda cok cok ucuza uretilebilcek. esnek olarak uretilebiliyor. esnek, ince ve ucuz olunca duvarkagidi ile kaplar gibi, duvarlari tv ekrani haline getirmek mumkun olacak.


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DH Misafiri 6 yıl
OverClocK1ng
dJ_bLoWBöylesine güzel makalede yer alan bilgilerin üzerine cihaz için hala plastik kasa kullanılmış demek yazık olur. Herşey kasadan ibaret değil.
Şuna niye eksi verirler anlamıyorum. Tamam, insan eline aldığı zaman sağlamlık hissiyatı biraz istiyor tabi. Ama pili çıkabilen bir cihazda o kadar sağlamlık olmuyor. Bakın Nokianın telefonlarına. Plastik olanlar da var ama pili çıkmayan modellerde yine taş gibi sağlam. Çünkü pil çıkmadığı zaman kasa komple birbirine kenetli oluyor.Ne kadar sağlamlık hissiyatı istesek de bence en önemli şey ekran. Ne yazıldığını görebilmek, ekran kalitesi vs. Sonra da yazılım ve donanım geliyor.Bu cihazda ekran mükemmel. Zaten A sınıfına girmiş. Yazılım desen bence iyi. Android ama bir sürü özelleştirme var. Adamlar kamera yazılımını bile mükemmel yapmışlar. Donanımda da zaten tartışılmaz. En güncel donanımlardan birisi.Daha da bu 3 EN ÖNEMLİ özelliği bir araya getirdikten sonra , ne kadar daha sağlam olsa çok iyi olurdu desek de plastik olmasını da mazur görmek lazım. Her güzelin bir kusuru vardır...

Başarmanın çıkarılabilir olması için dandik kasa kullanmak sart değil bkz: wave 1,2 ve 3.
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@nano@ 6 yıl
hep uzun haberler verin artık fanboylar üşeniyor okumaya ve kavga çıkmıyor :)
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vamp 6 yıl
demirparcasi
vamp Daha telefon cikmadan yazmis oldugum seyler bir bir haber olarak cikiyor. En iyi ekranlar barindirdiklari teknoloji yuzunden amoledlerdir ve bunlarin icinde tartismasiz liderde s4 un ekranidir. Daha 1 ay once tanitim videolarinda karsilastirma videolarinda ekranin kalitesi diger ips lcd leri geride birakiyordu. Bunu teyid eden birsuru kullanici ve haberde yayilmaya basladi. Artik samsung u pentile, plastik diye asagilamayi birakinda gidin bir teshir urunu olan s4 u inceleyn. Belki gozunuz size gercegi anlatir.
Samsungun kendi yaptığı tanıtım videolarına göre dediğiniz çok doğru. Samsunga göre en iyisi kendisi. Fakat profesyonel ekran testleri yapanlara baktığınızda iyi kalite IPS ekran Amoledten renklerin doğruluğu, güneş altındaki performansı hatta pil tüketiminde üstündür. Yan yana koyduğunuzda Amoledin daha iyi durmasının sebebi Amoledte renklerin normalde olduğundan daha canlı olmasıdır. İlk bakışta canlı renkler hoşunuza gidebilir ama en iyi ekran gerçeğe en yakın rengi veren ekrandır.

Photoshop çalışıyorsanız tabikide dedikleriniz doğru olabilir. LCD ekranlı cep telefonlarında parlaklığı açtıkça detay kaybı yaşanıyorken amoledlerde ise daha çok detay görünüyor. Bu yüzden Amoledler teknoloji olarak zaten LCD lerden daha iyi durumdadır. Güneş ışığı altında daha az görünmesinin nedenide piksellerin kendi aydınlatması olmasıdır. LCD lerdeki gibi arka panelde beyaz ışıklar yoktur. Her piksel kendi ışığını üretebildiği için bu da inanılmaz bir kontrast oranı yakalnmasına ve ekranda daha çok detay görünmesine neden olmaktadır.
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stalker(1979) 6 yıl
Samsung bu oled ekranlar sayesinde bu kadar ünlendi zaten.Adamlar imkansızı başarıp Ful HD Super Amoled yapmayı bile başardılar
İşte yazıdan can alıcı notlar
*S4, A seviyesinde LCD türünün en iyi örneklerinden birine sahip iPhone 5 ile düzeyini eşitlemiş oluyor. Üstelik bunu 5 inç ekranda başarıyor:)
* S4'ün paneli önceki çözümünden %20 civarında daha tasarruflu
* parlaklık kaybında %22 kayıpla S4'ü %28'lik S3 takip ederken, iPhone 5'in parlaklık kaybı %60 Yani S4 ve S3 neredeyse aynı ama iphone 5'de parlaklık kaybı neredeyse 3 kat fazlaymış:)
üstelik 5 inç ekranda bunları sunabilmek hakikaten başarıdır
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balomer 6 yıl
en üsteki resimde sayfayı aşağı yukarı yapın göz yamışması oluyor
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K.can.tas 6 yıl stalker(1979)
kanatkanat

Samsung bu oled ekranlar sayesinde bu kadar ünlendi zaten.Adamlar imkansızı başarıp Ful HD Super Amoled yapmayı bile başardılar

İşte yazıdan can alıcı notlar

*S4, A seviyesinde LCD türünün en iyi örneklerinden birine sahip iPhone 5 ile düzeyini eşitlemiş oluyor. Üstelik bunu 5 inç ekranda başarıyor:)
* S4'ün paneli önceki çözümünden %20 civarında daha tasarruflu
* parlaklık kaybında %22 kayıpla S4'ü %28'lik S3 takip ederken, iPhone 5'in parlaklık kaybı %60 Yani S4 ve S3 neredeyse aynı ama iphone 5'de parlaklık kaybı neredeyse 3 kat fazlaymış:)
üstelik 5 inç ekranda bunları sunabilmek hakikaten başarıdır


Bunu okuyun yeter
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DH Misafiri 6 yıl
Amoled teknolojisinin pil tüketimi konusunda üstünlükleri olduğunu düşünürdüm fakat görüyorumki öyle bir şey yok. Pil performansı daha iyi değil ise bu kadar teknolojide ileri olmasına rağmen amoled'in iyi olmasını sağlayan ne var yani tüketicinin işine yarayan. Yüksek kaliteli yüksek çözünürlüklü ekranı zaten Iphone yapmış piyasada var o halde s4 onu yakalamış diye mi taktir ediyoruz demekki LCD teknolojisi hiçte geri bir teknoloji değil ve geleceği var hala ve altta kalan bir yönü de yok muhtemelen LCD teknolojisinde de bu değerler aşılacaktır.
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Formel 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Amoled teknolojisinin pil tüketimi konusunda üstünlükleri olduğunu düşünürdüm fakat görüyorumki öyle bir şey yok. Pil performansı daha iyi değil ise bu kadar teknolojide ileri olmasına rağmen amoled'in iyi olmasını sağlayan ne var yani tüketicinin işine yarayan. Yüksek kaliteli yüksek çözünürlüklü ekranı zaten Iphone yapmış piyasada var o halde s4 onu yakalamış diye mi taktir ediyoruz demekki LCD teknolojisi hiçte geri bir teknoloji değil ve geleceği var hala ve altta kalan bir yönü de yok muhtemelen LCD teknolojisinde de bu değerler aşılacaktır.

Siyah konusunda üstlerine yok şu an. Siyahlar tam ve gerçek siyah.Tepkime süresinin çok daha iyi olması. Olede geçişin hazırlanması da başka bir avantaj üretici bakımından. .Gelişime daha açık. 1 senede muazzam yol katetti.Çok daha iyi olacak. Tamamiyle samsung teknolojisi amoled. maliyet avantajı var.
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Cep Telefonları, samsung ve
6 etiket daha iphone 5 ekran akıllı telefon LCD OLED super amoled
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