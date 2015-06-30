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Samsung Galaxy S6 Edge Plus 3000 mAh batarya kapasitesi ile gelebilir

3 yıl
4,7b
1
13
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy S6 Edge Plus 3000 mAh batarya kapasitesi ile gelebilir
 Galaxy S6 Edge 
Samsung'un başarılı satış rakamlarına ulaşan Galaxy S6 ailesini "Plus" üyeler ile genişleteceği bir süredir gündemdeydi. Hatta S6 Edge Plus'a ait olduğu iddia edilen bazı görseller görülmüş ve büyüklüğü hakkında bazı dedikodular ortaya çıkmıştı.
Daha önceki dedikodular cihazın 154.45 x 75.80 x 6.85mm boyutlarında olacağını söylese de yeni iddialar daha farklı rakamlar üzerinde duruyor. Bu yeni iddialara bakacak olursak yüksekliğin 151 mm, genişliğin ise 73 mm olacağı söylenenler arasında.
Kıyaslama yapmak gerekirse model Galaxy S6 Edge modelinden (142.1 x 70.1 x 7 mm) yaklaşık 9 mm daha yüksek ve 3mm daha geniş olacak. Diğer bir yandan bu rakamların gerçeği yansıtması halinde cihazın direk rakibi iPhone 6 Plus modelinden (158.1 x 77.8 x 7.1 mm) daha kompakt boyutlara sahip olacağı söylenilebilir. iPhone 6+ modelinin de S6 Edge Plus modelinde beklendiği gibi 5.5" ekran boyutuna sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
Samsung Galaxy S6 Edge Plus 3000 mAh batarya kapasitesi ile gelebilir
 
 Galaxy S6 Edge 
Modelin inceliği hakkında henüz iddialar yüksek sesle dile getirilmiyor ancak S6 Edge modelindeki 2600 mAh batarya kapasitesinin 3000 mAh'a yükselmesi beklenen bir gelişme. Diğer bir önemli iddia ise Samsung'un bu kez Qualcomm çözümlerine başvurabileceği. Ancak bu tercih sırasında da ısınma problemleriyle sık sık gündeme gelen Snapdragon 810 modeli yerine LG G4'de gördüğümüz Snapdragon 808 çipsetinin kullanılabileceği belirtiliyor. Modelin beklenen diğer özellikleri ise 32 GB depolama alanı (S6 serisindeki gibi UFS 2.0 teknolojisine sahip), 16 MP optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip arka kamera, 5 MP ön kamera şeklinde. Modelin önümüzdeki haftalarda resmiyete kavuşması bekleniyor.
Snapdragon 808 ve 3000 mAh batarya ile çıkacak bir S6 Edge Plus modelini siz nasıl değerlendirirsiniz? Sizce cihaz Note ailesinin sunduğu uzun pil sürelerini sunabilecek mi? Exynos 7420 kullanılmaması performansı ne derecede etkiler ? 

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Umutcan 3 yıl en beğenilen
Samsung'un daha iyi kendi Exynos chipseti dururken s808 kullanacak olması saçma. Bence S6 serisi ile aynı chipseti kullanırlar yoksa alt model olur otomatikman.
Samsung'un daha iyi kendi Exynos chipseti dururken s808 kullanacak olması saçma. Bence S6 serisi ile aynı chipseti kullanırlar yoksa alt model olur otomatikman...
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Yanıtla +8
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Das Boot 3 yıl
Diğer bir önemli iddia ise Samsung'un bu kez Qualcomm çözümlerine başvurabileceği. Ancak bu tercih sırasında da ısınma problemleriyle sık sık gündeme gelen Snapdragon 810 modeli yerine LG G4'de gördüğümüz Snapdragon 808 çipsetinin kullanılabileceği belirtiliyor.


Ya arkadaş, dış yayın kaynaklarında çıkan her haberi de çevirip burada paylaşıyorsunuz. Böyle habercilik mi olur? Şunun dayanağı nedir? Neden kendi ürettiği ve daha performanslı işlemcisini kullanmak yerine, dışarıdan para vererek daha kötü bir işlemciyi kullansınlar?
Muhtemelen sende bu sorunun cevabını bilmiyorsun. Haberi aldığın yere dayanağını sorsana? Muhtemelen totom dicekler. Her içeriği çevirip koymayın şuraya.
Diğer bir önemli iddia ise Samsung'un bu kez Qualcomm çözümlerine başvurabileceği. Ancak bu tercih sırasında da ısınma problemleriyle sık sık gündeme gelen...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DaRKFoRCeS 3 yıl
3000mah pil neyse de 808 kullanmazlar.
Tüm bileşenleri kendinden.
Snapdragon eskidendi.
Böyle bir hata yapmazlar.
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arel.gr 3 yıl
haber cihazmi,pil mi ?
siradan rakipler coktan 4000mAh uzerindeler..
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ounomaus 3 yıl
aynen neden qualcoma para kazandırsın ki tabi bu uyuz işlemciyi kullanacağına yine exynos 7420 biraz frekans değerlerini arttırırlar daha ucuz ve daha başarılı olurlar
qualcom işlemcileri artık yeni nesil telefonlarında düşünülmediği hatta kullanılmayacağı şeklinde açıklama yapmışlardı
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___Lawyer___ 3 yıl
Hala Samsung amiral gemilerinde Snapdragon kullanacak diye nasıl haber yapıyorsunuz anlamıyorum en başta kendiniz nasıl inanıyorsunuz. Qualcom'un ciddi zararda olduğu bu tarz haberlerle Samsung'a karşı kamuoyu oluşturba çabası olduğu başta xda forumlarında konuşulan bir gerçek o günler geride kaldı bu kadar ileri seviyede işlemci üreten bir firma ve en başta düşünsenize s6 14nm ve Android'in en iyi işlemcisine sahip ama s6'nın büyük versiyonu snap 808 adreno 410 ve 20nm hem gpu hem cpu hem de nanometre açısından siyah beyaz kadar fark olacak Samsung bu saatten sonra anca minisine 808 koyar ki bu iddia daha güçlü bir iddia Sammobile tarafındanda dile getirildi.
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DaRKFoRCeS 3 yıl
3000mah pil neyse de 808 kullanmazlar.
Tüm bileşenleri kendinden.
Snapdragon eskidendi.
Böyle bir hata yapmazlar.
Yanıtla +4
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Chandler_Bing 3 yıl
Uyduruktan haber yapmayın böyle bir telin çıkması imkansız
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The Balance 3 yıl
İnsanlık dışı elemanlar daha S6'da ki sorunları halletmeden telefon çıkarıyorlar.

Kimse SAMSUNG almasın!
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darkdiva 3 yıl
Note 5'in çıkmasına 3 ay kala böyle bir telefon yapmak saçmalık olur. Belli bir pazara yönelik kalabilir.
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Şehmistan 3 yıl
samsungu anlamak mümkün değil
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swat882 3 yıl Şehmistan
Şehmistan

samsungu anlamak mümkün değil

Anlayamadığından dolayı dünyaynın en başarılı şirketlerinden birtanesi
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