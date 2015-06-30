Samsung Galaxy S6 Edge Plus 3000 mAh batarya kapasitesi ile gelebilir

Galaxy S6 Edge

Samsung'un başarılı satış rakamlarına ulaşan Galaxy S6 ailesini "Plus" üyeler ile genişleteceği bir süredir gündemdeydi. Hatta S6 Edge Plus'a ait olduğu iddia edilen bazı görseller görülmüş ve büyüklüğü hakkında bazı dedikodular ortaya çıkmıştı.

Daha önceki dedikodular cihazın 154.45 x 75.80 x 6.85mm boyutlarında olacağını söylese de yeni iddialar daha farklı rakamlar üzerinde duruyor. Bu yeni iddialara bakacak olursak yüksekliğin 151 mm, genişliğin ise 73 mm olacağı söylenenler arasında.

Kıyaslama yapmak gerekirse model Galaxy S6 Edge modelinden (142.1 x 70.1 x 7 mm) yaklaşık 9 mm daha yüksek ve 3mm daha geniş olacak. Diğer bir yandan bu rakamların gerçeği yansıtması halinde cihazın direk rakibi iPhone 6 Plus modelinden (158.1 x 77.8 x 7.1 mm) daha kompakt boyutlara sahip olacağı söylenilebilir. iPhone 6+ modelinin de S6 Edge Plus modelinde beklendiği gibi 5.5" ekran boyutuna sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Galaxy S6 Edge

Modelin inceliği hakkında henüz iddialar yüksek sesle dile getirilmiyor ancak S6 Edge modelindeki 2600 mAh batarya kapasitesinin 3000 mAh'a yükselmesi beklenen bir gelişme. Diğer bir önemli iddia ise Samsung'un bu kez Qualcomm çözümlerine başvurabileceği. Ancak bu tercih sırasında da ısınma problemleriyle sık sık gündeme gelen Snapdragon 810 modeli yerine LG G4'de gördüğümüz Snapdragon 808 çipsetinin kullanılabileceği belirtiliyor. Modelin beklenen diğer özellikleri ise 32 GB depolama alanı (S6 serisindeki gibi UFS 2.0 teknolojisine sahip), 16 MP optik görüntü sabitleme yeteneğine sahip arka kamera, 5 MP ön kamera şeklinde. Modelin önümüzdeki haftalarda resmiyete kavuşması bekleniyor.

Snapdragon 808 ve 3000 mAh batarya ile çıkacak bir S6 Edge Plus modelini siz nasıl değerlendirirsiniz? Sizce cihaz Note ailesinin sunduğu uzun pil sürelerini sunabilecek mi? Exynos 7420 kullanılmaması performansı ne derecede etkiler ?