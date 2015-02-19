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Samsung Galaxy S6 Modelinin kalınlığı 6.9mm olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,9b
1
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy S6 Modelinin kalınlığı 6.9mm olabilir
Samsung'un yeni amiral modelini tanıtmasına günler kala sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Öyle ki sızıntılarla neredeyse cihazın bilinmeyen yönü kalmamış gibi gözüküyor. Daha önce başka kılıf üreticileri cihazla ilgili bir çok sızıntı yapmıtı. Son olarak bu bağlantıda cihazın tasarımını ortaya koyan sızıntıyı sizlerle paylaşmıştık. Daha sonra şirketin ana vatanı Güney Kore'den gelen sızıntı haberleri ile cihazın 2600mAh batarya barındıracağını, ancak düşük güç tüketen işlemci ile bunun önüne geçileceğini ve cihazın incelik konusuna yoğunlaşacağını bu bağlantıda yine sizlere aktarmıştık.

Bugün ise benzer bir şekilde yine bir telefon kılıfı üreticisinin görüntüleri sızdırıldı, görüntülerin dikkat çektiği nokta ise telefonun inceliği olarak gözüküyor. Sızdırılan görüntülerde cihazın 6.9mm kalınlığa sahip olduğu görülmüş ancak kamera sensörü çıkıntı yaratıyor gibi gözüküyor, bu kalınlığın kamera sensöründeki çıkıntıyı içerip içermediği henüz belli değil. Ancak cihazın kılıf takılmış halinin 9.5mm'ye ulaştığı da görülüyor.

Yapılan sızıntılardan çıkan bilgileri derlediğimizde 143.3 x 70.8 x 6.9mm boyutlarında metal ve su, toz geçirmeyen IP67 sertifikasına sahip metal kasa ve büyük bir kamera sensörü elde edilenler, teknik özellik kısmında ise Snapdragon 810 ile ayrı düşen Samsung'un Exynos 7 serisi yongaseti kullanacağı kesin gibi, bunun dışında beklenen teknik özellikler ise 5.1 inç ekranda 2K çözünürlük, 3 GB RAM ve 2600mAh batarya olarak sıralanıyor.

Sızıntılar doğru çıkarsa kalınlık konusunda iPhone ile eşit değere sahip olacak cihaz 10 gün sonra Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak.
 
Samsung Galaxy S6 Modelinin kalınlığı 6.9mm olabilir

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doctor_bey 4 yıl
Ben ince cıhazlar sevmiyorum, iPhone'da ki gibi bazen bükülme problemleri olabiliyor çünkü, ancsk sağlam bir cıhazla gelecekseler incelik artı bile olabilir
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eray9765 4 yıl
ince zarif olmalı bence
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cepcep34 4 yıl
Böyle bir şey olsa gerek


andronova.net/...
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cepcep34 4 yıl
Son reklamdan kasa görüntüsü
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burakzekikara 4 yıl
"apple yaparsa biz de yaparız koskoca şirketiz elimiz armut mu topluyor" psikolojisi sanırım..
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JonnyCaqe 4 yıl
egilip bukulmesinde
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ulabuneya 4 yıl
Arkadaşlar s6 sızdı , tasarım hemen hemen böyle olacak. Şimdi dağılın


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akmac 4 yıl
Bu incelik yarışı kullanıcılar için pek mühim bir mesele değil.
Belli bir milimden sonra illaki bu yarış bitecek :)
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung donanım kısmında cok iyi ama yazilim ve kasayi yine ayni tarzda yaparsa yine sonu kötü.Samsung galaxy S3 le satislarinda patlama yasadi ona guvendi degisiklik olmazsa samsungun isi kotu.
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acmtncy 4 yıl
samsung son 4 yıldır dandik tasarımlarından ödün vermiyor. bakalım belki s6'ya kısmet olur doğru düzgün bir tasarım.
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aycibin 4 yıl
5" uzeri ekranlarda 2800mah alt sinir olmali.telefon kalinligi olsun 9mm farketmez.icine 3000mah pil sigdirdinmi aradaki 2mm'den kimse sikayetci olmaz.ama 2600mah yetmez kesinlikle.zaten kamera ile yine 9mm falan olacak

rakiplere bakarsak htc m9 2840mah ile gelecek, sony z4 3000mah üzeri olur, lg g4 de yine 3000mah civari cikar.gecmis olsun s6 simdiden
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engurlu 4 yıl aycibin
aycibin
5" uzeri ekranlarda 2800mah alt sinir olmali.telefon kalinligi olsun 9mm farketmez.icine 3000mah pil sigdirdinmi aradaki 2mm'den kimse sikayetci olmaz.ama 2600mah yetmez kesinlikle.zaten kamera ile yine 9mm falan olacak

rakiplere bakarsak htc m9 2840mah ile gelecek, sony z4 3000mah üzeri olur, lg g4 de yine 3000mah civari cikar.gecmis olsun s6 simdiden

Pilin miliamperine bakarak mi telefon aliyor tuketiciler ??

Samsung un yaninda diger markalara coktan gecmis oldu bile ..
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