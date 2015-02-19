Samsung Galaxy S6 Modelinin kalınlığı 6.9mm olabilir

Samsung'un yeni amiral modelini tanıtmasına günler kala sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Öyle ki sızıntılarla neredeyse cihazın bilinmeyen yönü kalmamış gibi gözüküyor. Daha önce başka kılıf üreticileri cihazla ilgili bir çok sızıntı yapmıtı. Son olarak bu bağlantıda cihazın tasarımını ortaya koyan sızıntıyı sizlerle paylaşmıştık. Daha sonra şirketin ana vatanı Güney Kore'den gelen sızıntı haberleri ile cihazın 2600mAh batarya barındıracağını, ancak düşük güç tüketen işlemci ile bunun önüne geçileceğini ve cihazın incelik konusuna yoğunlaşacağını bu bağlantıda yine sizlere aktarmıştık.

Sızıntılar doğru çıkarsa kalınlık konusunda iPhone ile eşit değere sahip olacak cihaz 10 gün sonra Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacak.

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Bugün ise benzer bir şekilde yine bir telefon kılıfı üreticisinin görüntüleri sızdırıldı, görüntülerin dikkat çektiği nokta ise telefonun inceliği olarak gözüküyor. Sızdırılan görüntülerde cihazın 6.9mm kalınlığa sahip olduğu görülmüş ancak kamera sensörü çıkıntı yaratıyor gibi gözüküyor, bu kalınlığın kamera sensöründeki çıkıntıyı içerip içermediği henüz belli değil. Ancak cihazın kılıf takılmış halinin 9.5mm'ye ulaştığı da görülüyor.Yapılan sızıntılardan çıkan bilgileri derlediğimizde 143.3 x 70.8 x 6.9mm boyutlarında metal ve su, toz geçirmeyen IP67 sertifikasına sahip metal kasa ve büyük bir kamera sensörü elde edilenler, teknik özellik kısmında ise Snapdragon 810 ile ayrı düşen Samsung'un Exynos 7 serisi yongaseti kullanacağı kesin gibi, bunun dışında beklenen teknik özellikler ise 5.1 inç ekranda 2K çözünürlük, 3 GB RAM ve 2600mAh batarya olarak sıralanıyor.