Samsung Galaxy S6 modeline ait fotoğraf ve video örnekleri paylaşıldı

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri dün akşam etkinlikte tanıtılırken bir çok yeniliğin yanında kamera özellikleri de dikkat çekti. Arkada 16MP çözünürlükte optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisi kullanan bir kameraya yer verilirken 1.9 diyafram açıklığı bulunuyor, bu değer de kameranın düşük ışık performansının iyi olduğu anlamına geliyor.Ön kamerada 5 MP çözünürlük sunarken diyafram açıklığı yine 1.9 olarak belirtiliyor.

Samsung'un sunum sırasında da kamera performansı üzerinde sıkça durması ve iPhone ile karşılaştırma yapması bu konudaki merakı arttırmış durumda. Samsung'un arka ve ön kamerada çekilmiş fotoğraf örnekleri ile kullanıcılar tarafından çekilmiş bazı fotoğraflara aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz. Kısa video örneğine aşağıdaki oynatıcıdan ulaşabilirsiniz, tüm detaylar için video kalitesini 1080 piksele ayarlamayı unutmayın.