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Samsung Galaxy S6 modeline ait fotoğraf ve video örnekleri paylaşıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
26
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung Galaxy S6 modeline ait fotoğraf ve video örnekleri paylaşıldı
Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri dün akşam etkinlikte tanıtılırken bir çok yeniliğin yanında kamera özellikleri de dikkat çekti. Arkada 16MP çözünürlükte optik görüntü sabitleme (OIS) teknolojisi kullanan bir kameraya yer verilirken 1.9 diyafram açıklığı bulunuyor, bu değer de kameranın düşük ışık performansının iyi olduğu anlamına geliyor.Ön kamerada 5 MP çözünürlük sunarken diyafram açıklığı yine 1.9 olarak belirtiliyor. 

Samsung'un sunum sırasında da kamera performansı üzerinde sıkça durması ve iPhone ile karşılaştırma yapması bu konudaki merakı arttırmış durumda.  Samsung'un arka ve ön kamerada çekilmiş fotoğraf örnekleri ile kullanıcılar tarafından çekilmiş bazı fotoğraflara aşağıdaki galeriden erişebilirsiniz. Kısa video örneğine aşağıdaki oynatıcıdan ulaşabilirsiniz, tüm detaylar için video kalitesini 1080 piksele ayarlamayı unutmayın.

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skylineGTR_34 4 yıl
ablanin pozu gorunce lensleri cop posetine doldurdum, bestbuydayim su an Note 4 bekliyorum
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redspook 4 yıl
Telefonun teknik özellikleri gerçekten iyi aldığı puandan belli youtube.com/...
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hollowman_ 4 yıl
EmreFB1907

hollowman_

Note 4 kamerası canon eos 650D DSLR ile kapışıyor, görüntüler şaşırtmadı.












muahhahaha çok mu komik? Phone arena yaptı karşılaştırmayı, sonuç ortada.

phonearena.com/...
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hollowman_ 4 yıl
Note 4 kamerası canon eos 650D DSLR ile kapışıyor, görüntüler şaşırtmadı.
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Golden Gate 4 yıl hollowman_
hollowman_

Note 4 kamerası canon eos 650D DSLR ile kapışıyor, görüntüler şaşırtmadı.










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Musketeer. 4 yıl hollowman_
hollowman_

Note 4 kamerası canon eos 650D DSLR ile kapışıyor, görüntüler şaşırtmadı.

OOOOOO
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olağan_şüpheli 4 yıl hollowman_
hollowman_
Note 4 kamerası canon eos 650D DSLR ile kapışıyor, görüntüler şaşırtmadı.


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turkeytv 4 yıl

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olağan_şüpheli 4 yıl
fotolar fena değil. m9 örnekleri de bekliyoruz.
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YüceÜstad 4 yıl
traşş çöp beş para etmez dandik m9 daha iyi
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Master_Evil 4 yıl
videoda s5 gibi devrim etkisi yok, biraz daha iyidir elbet
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IznickX 4 yıl
önlerden.
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