Samsung Galaxy S7 tasarım şeması sızdırıldı

Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S7 için Şubat ayının son haftası işaret edilirken, cihaz ile ilgili ilk görseller de gelmeye başladı. Bir kılıf üreticisinden sızdırılan tasarım şeması, karşımıza çok farklı bir model çıkmayacağını gösteriyor.





Samsung'un ilk Galaxy S amiral gemi modeli ile birlikte benimsediği genel tasarım çizgileri fazla bozulmadan 7 nesil boyunca devam etmeyi başardı. Köşeler yuvarlatıldı, keskinleştirildi, kasa alaşımı değişikliklere uğradı, butonların yerleşimi değişti ancak ortada Home butonu ile dikdörtgen hatlar hep aynı kaldı.





ITSkins adındaki kılıf üreticisinden sızdırılan görsellere göre Galaxy S7 amiral gemi modeli tasarım anlamında Galaxy S6 modelinden farklı değil. Yuvarlatılmış köşelerin yanında, butonlar ve kameranın dizilimi aynen korunuyor. Yeni tasarımdaki en büyük fark ise Home butonunun artık keskin köşelere sahip olması. Ölçüler ise 143.37 x 70.8 x 6.94 mm şeklinde olacak yani Galaxy S6'dan biraz daha kalın.





Galaxy S7 modelinde olması beklenen özellikler 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 veya Exynos 8890 yonga seti, 4GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde sıralanıyor. İddialardaki yeni sürpriz Galaxy S7 Plus adındaki bir diğer model. Galaxy Mega serisinin yerini alması beklenen Galaxy S7 Plus modelinde 6 inçlik ekran ve 7.82mm kalınlık olması bekleniyor. Galaxy S7 Plus bir seriden ziyade tek bir model olarak kalacak.





Bunun haricinde Edge serisine nasıl bir üye eklenecek şimdilik bilinmiyor. Kaynaklar Galaxy S7 Edge modelinin iki taraftan kavisli, Galaxy S7 Edge Plus modelinin ise tek taraftan kavisli olmasını bekliyor. Yani Galaxy S7 amiral gemi serisinde 3 farklı ekran tasarımına yer verilmiş olacak. Galaxy S7 serisinin 21 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.

