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Samsung Galaxy S7 tasarım şeması sızdırıldı

Gelecek yılın Samsung amiral gemi modeli Galaxy S7 için ilk görsel sızıntısı geldi. Görsel genel hatları itibariyle tasarımda değişiklik olmadığını gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S7 tasarım şeması sızdırıldı

Samsung'un yeni amiral gemi modeli Galaxy S7 için Şubat ayının son haftası işaret edilirken, cihaz ile ilgili ilk görseller de gelmeye başladı. Bir kılıf üreticisinden sızdırılan tasarım şeması, karşımıza çok farklı bir model çıkmayacağını gösteriyor. 

Samsung'un ilk Galaxy S amiral gemi modeli ile birlikte benimsediği genel tasarım çizgileri fazla bozulmadan 7 nesil boyunca devam etmeyi başardı. Köşeler yuvarlatıldı, keskinleştirildi, kasa alaşımı değişikliklere uğradı, butonların yerleşimi değişti ancak ortada Home butonu ile dikdörtgen hatlar hep aynı kaldı. 

ITSkins adındaki kılıf üreticisinden sızdırılan görsellere göre Galaxy S7 amiral gemi modeli tasarım anlamında Galaxy S6 modelinden farklı değil. Yuvarlatılmış köşelerin yanında, butonlar ve kameranın dizilimi aynen korunuyor. Yeni tasarımdaki en büyük fark ise Home butonunun artık keskin köşelere sahip olması. Ölçüler ise 143.37 x 70.8 x 6.94 mm şeklinde olacak yani Galaxy S6'dan biraz daha kalın. 

Galaxy S7 modelinde olması beklenen özellikler 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 veya Exynos 8890 yonga seti, 4GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde sıralanıyor. İddialardaki yeni sürpriz Galaxy S7 Plus adındaki bir diğer model. Galaxy Mega serisinin yerini alması beklenen Galaxy S7 Plus modelinde 6 inçlik ekran ve 7.82mm kalınlık olması bekleniyor. Galaxy S7 Plus bir seriden ziyade tek bir model olarak kalacak. 

Bunun haricinde Edge serisine nasıl bir üye eklenecek şimdilik bilinmiyor. Kaynaklar Galaxy S7 Edge modelinin iki taraftan kavisli, Galaxy S7 Edge Plus modelinin ise tek taraftan kavisli olmasını bekliyor. Yani Galaxy S7 amiral gemi serisinde 3 farklı ekran tasarımına yer verilmiş olacak. Galaxy S7 serisinin 21 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.  

Read more at http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S7-design-allegedly-revealed-Galaxy-S7-Plus-could-sport-a-6-inch-screen_id76448#yygrM1aO8udSPXeh.99 Yorum Yaz
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Ersin ÇAKI 3 yıl en beğenilen mskblt
mskblt
10 yaşındaki çocuğa bi samsung telefon çiz desen buna yakın bişey çizer!

Sen çiz de seni görelim davinci.
Yanıtla +15
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mskblt 3 yıl
10 yaşındaki çocuğa bi samsung telefon çiz desen buna yakın bişey çizer!
1 Yanıt Yanıtla +13
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___Lawyer___ 3 yıl
Bu şemaya bakıp yorum yapmak zor zira s6 sızıntılarını hatırlıyorumda herkes sert bir şekilde eleştirmiş daha sonra piyasaya çıkınca tasarıma hayran kalmıştı. En çok merak ettiğim olay tasarımsal anlamda magnezyum kasa zira 7000 serisi alüminyumdan daha dayanıklı ve hafif olması bende merak uyandırıyor. S6 Edge Plus o boyutlarına ve 7000 serisi alüminyum gibi çok sağlam ve ağır kasaya rağmen 153 gr. Bu yüzden hafiflik anlamında zaten Samsung mühendisleri fark yaratıyor ancak her zaman birşeyin daha iyisi vardır belkide bunu göreceğiz.

Halihazırda Note 5 ve S6 Edge Plus 7000 serisi alüminyum ile gerçekten sağlamlık hissi ve ne kadar kötü kullansanız da çizilmemesi ile kullanıcılarının memnuniyetini kazandı ancak dediğim gibi herşeyin daha iyisi vardır. Yeni home butonunu merak ettim ve bu şemalar üzerinden çokta yorum yapamıyorum bana S2 çizgisini hatırlattı ve yeni nesil parmak izinin daha aktif çalışması için yaptıklarını düşünüyorum.

Usb type-C ise bence gelmesi gereken en büyük özelliklerden biri. Zira Note 5 ve S6 Edge Plus her anlamda fazlasıyla çok üst düzey bir cihaz olmasına karşın micro usb girişli olması moral bozucu. Artık Samsung s7 ile beraber type-C'ye geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum.

Önünün ve arkasının muhtemelen Gorilla Glass 5 olmasını bekliyorum ve bence telefona daha güzel bir şıklık katıyor. Kamera noktasında ise zaten çok iyi olan kamerasını bir adım daha öteye taşıyacaklardır ki bu da insanda merak uyandırıyor.

Haberde bir çok s7 modelinden bahsedilmiş ancak Samsung her s serisinde Kore ve Güney Doğu Asya için özel bir model çıkartıyor. 6' olan s7 muhtemeldir bu pazar için çıkacak. Bizi ilgilendiren kısmı ise malum s7 ve s7 edge kesin çıkacak ancak olası bir s7 Edge Plus hamlesi ne kadar doğru olur tartışılır. Yabancı kaynaklardan edindiğim bilgiye göre Samsung pazardaki beklentiler ve istekler sonucunda S Edge PLus telefonlarını normal S serisi ile aynı zamanda çıkarmak istiyor. Zira büyük edge almak isteyenlerin Ağustos'u beklemek zorunda kalmaları kullancılarından olumsuz tepki almalarına yol açmış. Birkez olmak kaydıyla Edpe Plus 6 ayda bir çıkmış olabilir bu döngüyü yaratmak için bundan sonra ise bu şekilde ilerleyebilir ve Ağustos'da sadece Note çıkabilir. Ancak halihazırda S6 Edge Plus kullanıcılarının bu duruma haklı olarak çokta olumlu tepkiler vermeyeceği aşikardır.

Bunu göreceğiz ancak iki tarafı kavisli ekranla bir tasarım harikası olan S6 Edge Plus'dan sonra tekrar tek kavisli ekrana geçiş bence çok ama çok yanlış olur ki zira telefonun tüm zarifliğini yok eder . Çünkü insanlar o kavislerin işlevlerinden daha çok tasarımı için S6 Edge Plus modeline bu kadar ilgi gösterdiler. Özellikle Avrupa'da çok ciddi satış rakamlarına ulaştıktan sonra bunu yapmak ne kadar mantıklı bilinmez ama son dönemlerde bir teknoloji sever olarak durağan piyasada Samsung amiral gemilerinin heyecan yarattığı bir gerçek.

Hep beraber göreceğiz

Saygılar.

Bu şemaya bakıp yorum yapmak zor zira s6 sızıntılarını hatırlıyorumda herkes sert bir şekilde eleştirmiş daha sonra piyasaya çıkınca tasarıma hayran kalmıştı. ...
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DH Misafiri 3 yıl
bence s3 ü sızdırmışlar.. samsung sen ne salak salak işler yapıyorsun.herhalde yeni kalıplara verecek parası yok samsungun..aslında bütün telefon tasarımları çok sıkıcı. bir ara htc güzel bir atak yaptı sonra o da i-phone benzetti kendini halt varmış gibi(yada tam tersi) ama içlerinde en sıkıcılarını samsung yapıyor.bööğ olduk artık.açıkçası çin firmalarıbile arasıra daha estetik şeyler çıkarıyor.
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Pi 3 yıl
Samsung atilim yapmak istiyorsa su tasarimi artik degistirmeli. Veya s6edgeyi daha alinabilir seviyeye cekmeli. Hep g2yi ornek veriyorum. Ancak dogruya dogru. Lg g2 ile adam oldu. Samsungun da bir g2ye ihtiyaci var.
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ygultekin82 3 yıl
Daha s6 edge plus yeni çıktı.
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khytr89 3 yıl
Ya valla dilimizde tuy bitti.. niye bu kadar cesit var anlamiyorum.. guncelleme baslarina bela oluyor sonra.. yap 5 telefon 3000 (note)-2000 (s)-1500 (a)-1000 (e)-500tl(j) lik telefon, sonra apple ve intelin uyguladigi tick tock kuralini uygula.. ne gerek var s4 s4lte s4mini s4aktif s4zoom s4mega s4zikkim editiona :)
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Patren 3 yıl
s6 nın tasarımı iyi aslında önemli olan donanımım olcak
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pranis 3 yıl
Afferim samsung, önceki tasarımdan dönme sakın, dönersen taşlanırsın. apple gibi, her sene aynı görünüşü hiçbir değişiklik yapmadan ÇAK MİLLETE, kral olursun böyle iyi olursun. böyle kaliteli olursun işte.
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maximus8282 3 yıl
Bıkmadılar mı şu tasarımdan.
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aycibin 3 yıl
neden 6.94mm inceliğinde diyorlar?o kamerayı görmüyolar mı?1mm de kamera koyacaksın ona.tıpkı s6 gibi bu da 8mm civarı olacak.verileri çarpıtıyorlar.
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smart1978 3 yıl
USB TYPE-C yok .
Samsung guncel teknolojileri takip etmiyor rakipleri farkli platformadkiler bile gecti Samsung kendi bildigini okuyor .
Nerde tuketici taleplerine gore urun ?!
Yok .
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Whole Lotta Rosie 3 yıl
Hem kamera hem öndeki tuş çıkıntılı. Bu şekilde çıkacağını sanmam, zira S6'dan farkı yok neredeyse.
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AMERICAN 3 yıl
Berbat olacağı kesin
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