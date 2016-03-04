Samsung Galaxy S7’de gizli bir sensör mu var?

Samsung Galaxy S7’nin ilgi çekici özellikleri teknoloji dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. Zaten çıkmadan önce bir çok özelliği açık edilen akıllı telefon şimdi de telefonu test etme imkanı bulan kullanıcıların deneyimleri ile bir takım nitelikleri açığa çıkıyor.

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XDA Developer’da açılan bir konuya göre Samsung Galaxy S7’nin şarj yuvasında bir sensör var. Bu sensör, telefonun şarj yuvasındaki nemliliği ölçümlüyor. Buradan gelen bilgilere göre telefon şarj olmaya başlıyor veya şarj işlemi durduruluyor. Ekrana da “Nemlilik tespit edildi. Cihaz şarj olmuyor” uyarısı getiriliyor.

Galaxy S7 her kablo ile şarj edilemiyor

Suya dayanıklı yapısı nedeniyle bu kısmın suyla teması ve sonrasında nemli kalması güçlü bir olasılık. Samsung kullanıcıların buna dikkat etmeyebileceğini düşünmüş ve olası bir kısa devre ile cihaza zarar verilmesini ortadan kaldırmak adına bu tedbiri almış.

Buna ek olarak XDA Developer’da yer alan konuda kullanıcılar sadece nemli durumlarda değil orijinal olmayan kablolarda da cihazın bunu farkedip şarj olmayı kestiğini ve aynı uyarıyı ekrana getirdiğini iletmiş. Tabi bu durum orjinallikten ziyade belirli değerlerin altında kalmış kablolar şeklinde de ifade edilebilir ancak bu da netlik kazanmış değil. Konuya ilişkin olarak Samsung tarafından gelmiş kesin bir bilgi yok. Cihazı elimize alıp test ettikten sonra gerçek anlamda bir bilgiyi sizlerle paylaşabileceğiz.

http://forum.xda-developers.com/s7-edge/help/moisture-detected-t3328011