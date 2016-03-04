Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S7’de gizli bir sensör mu var?

Samsung’un en inovatif cihazlarından biri olan Galaxy S7, gizli kalmış özellikleri ile gündemde kalmaya devam ediyor. Cihazın şimdi de şarj yuvasına entegre edilmiş bir sensör gündemde.
3 yıl
15,4b
1
34
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Samsung Galaxy S7’nin ilgi çekici özellikleri teknoloji dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. Zaten çıkmadan önce bir çok özelliği açık edilen akıllı telefon şimdi de telefonu test etme imkanı bulan kullanıcıların deneyimleri ile bir takım nitelikleri açığa çıkıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 ön sipariş fiyatı ve sevkiyat tarihi"

XDA Developer’da açılan bir konuya göre Samsung Galaxy S7’nin şarj yuvasında bir sensör var. Bu sensör, telefonun şarj yuvasındaki nemliliği ölçümlüyor. Buradan gelen bilgilere göre telefon şarj olmaya başlıyor veya şarj işlemi durduruluyor. Ekrana da “Nemlilik tespit edildi. Cihaz şarj olmuyor” uyarısı getiriliyor.

Galaxy S7 her kablo ile şarj edilemiyor 

Suya dayanıklı yapısı nedeniyle bu kısmın suyla teması ve sonrasında nemli kalması güçlü bir olasılık. Samsung kullanıcıların buna dikkat etmeyebileceğini düşünmüş ve olası bir kısa devre ile cihaza zarar verilmesini ortadan kaldırmak adına bu tedbiri almış. 

Buna ek olarak XDA Developer’da yer alan konuda kullanıcılar sadece nemli durumlarda değil orijinal olmayan kablolarda da cihazın bunu farkedip şarj olmayı kestiğini ve aynı uyarıyı ekrana getirdiğini iletmiş. Tabi bu durum orjinallikten ziyade belirli değerlerin altında kalmış kablolar şeklinde de ifade edilebilir ancak bu da netlik kazanmış değil. Konuya ilişkin olarak Samsung tarafından gelmiş kesin bir bilgi yok. Cihazı elimize alıp test ettikten sonra gerçek anlamda bir bilgiyi sizlerle paylaşabileceğiz.


http://forum.xda-developers.com/s7-edge/help/moisture-detected-t3328011 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alierr 3 yıl en beğenilen
apple ders alsin, adamlar tedbir almislar ne guzel. apple ise orijinal kablo tak desin...
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lordinarius 3 yıl
Boşuna 2800 lira değil cihaz.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl
Sony gibi usb kısmına nano kaplama yapıp suyu itseymiş daha mantıklı olurmuş...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Samsung S7 su da geçirmiyor, toz da geçirmiyor, ses de... Ben Edge modelini aldım. Eşime hediye olarak üstelik de. Arıza yoksa Samsung'da her şey süper ama arıza çıktıysa yandınız. Arıza çıktıysa hak etmiştir muamelesi yapıyor Samsung. Bu ne anlayıştır anlamadım. Konuşmalarda ses bozuluyor ama bu durumu Samsung kabul etmiyor. Araştırdım yaygın bir durum bir tek bizim başımıza gelmemiş yani. Telefon şimdi bir kenarda yatıyor. Ölü yatırım...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
Sanki s5'in devamı s7 olarak çıktı.sd kart,büyük pil,şu geçirmezlik ne varsa s5'in devamı oldu bu...iyi anlamda.s6 ise arada kalmış kirpilmis bir model olarak kalacak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
:D desene samsungda yalan oldu gerçi adamlar napsın apple dandik kabloları 250 den kitlio hala satıyo bizde kitleyek bari mi dediler naptılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet3976 3 yıl
S7 de ben IR led göremedim kaldırılmış mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
Apple gibi bunlar da bir kabloyu 100 liraya kitleyecekler desene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
adamlar yapsa bir dert yapmasa bir dert
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TEKİN 1881 3 yıl alemburda34
alemburda34
adamlar yapsa bir dert yapmasa bir dert

İyi ki yapmışlar. Yapmasın diyenin aklından şüphe ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
bu da iphonculara gitsin 10. dkk bakın :D
youtu.be/...
çok güldüm...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
coolsten 3 yıl aspirin_00
aspirin_00
bu da iphonculara gitsin 10. dkk bakın :D
youtu.be/...
çok güldüm...

Waterproof olmayan bir cihaza göre çok iyi dayanmış 6s
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batarya zayıf 3 yıl
Sande
S7 ailesinin başarısı G5in fiyatına bağlı çünkü hem Türkiyeye Snapdragon 820 yerine Exynos 8890la geleceksin, hem Quickcharge 3.0 olmayacak. Hem de G5 en kötü 2500 TL yada en iyi 2300 TL başlangıç fiyatıyla gelip daha sonra 2000 TL bandına yaklaşırsa. İnsanlar niye G5 yerine S7 serisinden bir telefon alsın. Varsın kamerası F1.7 yerine F1.8 olsun. Varsın kenarları kavisli olmayıversin. Bir kenarda LG G5 2300 bir yanda Samsung S7 2800 Edge ise 3300 birinde arada 500 TL diğerinde arada 1000 TL fark var. Bakalım bu fiyatlara satış grafiği dip yapınca Samsung fiyatları nasıl revize edecek.

G5'in fiyatı S7 satışlarını etkiler biraz evet buna katılıyorum.
# Exynos 8890, Snapdragon 820'den daha iyi. Testlere bakabilirsiniz. İyi ki 8890 geliyor.
# Qualcomm "hızlı şarj" diyemezken Samsung hızlı şarj kullanıyordu. S7'de Samsung'un hızlı şarj teknoloji var. 30 dakikada telefonun yanılmıyorsam 4'te 3 doluyor.
# Tercih konusuna gelirsek. Sanal tuşlar bile G5 almamak için sebep. Youtube'da video izlerken sanal tuşlar çıktığında videonun frameboxı değişiyor ve lanet ediyorsam ben G5 kullanmam. Tasarıma ek olarak yazılımsal destek de önemli. Samsung'un Adaptsound, S Note, Kartvizit tanıma, Side Sync gibi hayatı kolaylaştıran yazılımları tercih sebebi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
bu örnek davranış olacak cinsten güzel olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
istanbul24
Sony ibret alsın yıllarca insanlara su geçirmez deyip kapakçıklı telefonları sattı. Senesi dolmadan o kapakçıklar zamanla gevşeyip açılmaya başladı. Manyetik şarj var vs demeyin zira oda çok dandik. Normal şarja göre hem geç dolduruyor hemde en ufak bir oynatmada yerinden çıkıyor. Bu işler öyle İstanbul boğazında şov yapmakla olmuyor Sony :

2 senedir Z2 kullanıyorum, dediklerinizin hiçbirini yaşamadım. Kapaklar gayet sağlam ve manyetik şarjdan da çok memnunum, hep kullanıyorum. Kişisel yorumlarımdır diye alta not düşseydiniz keşke.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15352 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung galaxy s7, samsung galaxy s7 edge ve
5 etiket daha akıllı telefon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Asus'tan güç bağlantısı gerektirmeyen GeForce GTX 950 ekran kartı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge bileşenleri detaylanıyor 3 yıl Thief oyun serisi sinemaya uyarlanıyor 3 yıl General Mobile GM5 Plus hakkında her şey! Ayrıca Discovery ailesinde güncelleme çalışmaları 3 yıl 500 milyon Android cihazı yeni bir zararlı yazılım tehdidiyle karşı karşıya! 3 yıl Lunapark hız treninde sanal gerçeklik keyfi 3 yıl SpaceX Falcon 9'u nihayet beşinci denemesinde fırlattı 3 yıl UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde gol çizgisi teknolojisini kullanacak 3 yıl DARPA dikey kalkış ve iniş yapabilen hybrid uçak konseptini tanıttı 3 yıl Microsoft'un geçen yıl Slack'i satın almak istediği konuşuluyor 3 yıl Android kullanıcılarının uygulama sadakati düşük seviyede 3 yıl Foxconn: Nintendo NX 2016 yılında geliyor, üretim süreci hazır 3 yıl HTC One M10 ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı 3 yıl Baikal işlemcisini temel alan bilgisayarlar, Rusya'da boy göstermeye başladı 3 yıl İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi 3 yıl 2si1 "Tuzu kuru" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony'den değiştirilebilir lensli 4K güvenlik kamerası 3 yıl Instagram, kullanıcı profillerindeki Telegram ve Snapchat linklerini engelledi 3 yıl Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor 3 yıl Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy S7’de gizli bir sensör mu var? Sonraki Uzayda bir yılın sonuçları: Scott Kelly, artık daha genç ve daha uzun 3 yıl Facebook Messenger’a Spotify entegrasyonu geldi 3 yıl Amazon, işletim sisteminin son sürümünden şifrelemeyi sessizce kaldırdı 3 yıl Samsung Galaxy S7 ön sipariş fiyatı ve sevkiyat tarihi 3 yıl Android N ile ilgili görseller artıyor 3 yıl Mac bilgisayarları için Oculus Rift çok uzakta 3 yıl MSI'dan oyunculara yönelik Z170A Krait Gaming 3X anakart 3 yıl Çinli üreticilerin, ikisi bir arada dizüstü segmentine yatırımları artıyor 3 yıl Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor 3 yıl 16 önemli şirket FBI karşısında Apple'a destek veren ortak metin yayınladı 3 yıl Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video] 3 yıl Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor 3 yıl Xiaomi, Redmi Note 3 için Hindistan'da görkemli bir etkinlik düzenledi 3 yıl ABD'li bir kullanıcı özçekim sırasında kendini vurdu 3 yıl Yeni Hayalet Avcıları filminden ilk fragman yayınlandı 3 yıl LG G2 efsanesi G5'e karşı: Tasarımlarını kıyasladık! 3 yıl Fiat Chrysler CEO'su: Apple araba üretim işini tek başına denememeli 3 yıl LinkedIn CEO’su çalışanlarına kendi cebinden 40 Milyon TL dağıtacak 3 yıl Energizer şarjlı pillerinde geri dönüştürülmüş materyaller kullanacak 3 yıl Samsung hakkında bilmeniz gereken 10 ilginç gerçek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim