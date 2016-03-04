Samsung Galaxy S7’de gizli bir sensör mu var?

Samsung Galaxy S7’nin ilgi çekici özellikleri teknoloji dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. Zaten çıkmadan önce bir çok özelliği açık edilen akıllı telefon şimdi de telefonu test etme imkanı bulan kullanıcıların deneyimleri ile bir takım nitelikleri açığa çıkıyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S7 ön sipariş fiyatı ve sevkiyat tarihi"
XDA Developer’da açılan bir konuya göre Samsung Galaxy S7’nin şarj yuvasında bir sensör var. Bu sensör, telefonun şarj yuvasındaki nemliliği ölçümlüyor. Buradan gelen bilgilere göre telefon şarj olmaya başlıyor veya şarj işlemi durduruluyor. Ekrana da “Nemlilik tespit edildi. Cihaz şarj olmuyor” uyarısı getiriliyor.
Galaxy S7 her kablo ile şarj edilemiyor
Suya dayanıklı yapısı nedeniyle bu kısmın suyla teması ve sonrasında nemli kalması güçlü bir olasılık. Samsung kullanıcıların buna dikkat etmeyebileceğini düşünmüş ve olası bir kısa devre ile cihaza zarar verilmesini ortadan kaldırmak adına bu tedbiri almış.
Buna ek olarak XDA Developer’da yer alan konuda kullanıcılar sadece nemli durumlarda değil orijinal olmayan kablolarda da cihazın bunu farkedip şarj olmayı kestiğini ve aynı uyarıyı ekrana getirdiğini iletmiş. Tabi bu durum orjinallikten ziyade belirli değerlerin altında kalmış kablolar şeklinde de ifade edilebilir ancak bu da netlik kazanmış değil. Konuya ilişkin olarak Samsung tarafından gelmiş kesin bir bilgi yok. Cihazı elimize alıp test ettikten sonra gerçek anlamda bir bilgiyi sizlerle paylaşabileceğiz.
http://forum.xda-developers.com/s7-edge/help/moisture-detected-t3328011 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyi ki yapmışlar. Yapmasın diyenin aklından şüphe ederim.
youtu.be/...
çok güldüm...
Waterproof olmayan bir cihaza göre çok iyi dayanmış 6s
G5'in fiyatı S7 satışlarını etkiler biraz evet buna katılıyorum.
# Exynos 8890, Snapdragon 820'den daha iyi. Testlere bakabilirsiniz. İyi ki 8890 geliyor.
# Qualcomm "hızlı şarj" diyemezken Samsung hızlı şarj kullanıyordu. S7'de Samsung'un hızlı şarj teknoloji var. 30 dakikada telefonun yanılmıyorsam 4'te 3 doluyor.
# Tercih konusuna gelirsek. Sanal tuşlar bile G5 almamak için sebep. Youtube'da video izlerken sanal tuşlar çıktığında videonun frameboxı değişiyor ve lanet ediyorsam ben G5 kullanmam. Tasarıma ek olarak yazılımsal destek de önemli. Samsung'un Adaptsound, S Note, Kartvizit tanıma, Side Sync gibi hayatı kolaylaştıran yazılımları tercih sebebi.
2 senedir Z2 kullanıyorum, dediklerinizin hiçbirini yaşamadım. Kapaklar gayet sağlam ve manyetik şarjdan da çok memnunum, hep kullanıyorum. Kişisel yorumlarımdır diye alta not düşseydiniz keşke.
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